Đau đớn thể chất lẫn tinh thần vì u xơ tử cung hành hạ ngày đêm

Chị Phạm Thị Ngung (46 tuổi, đến từ Hải Dương) kể, chị bị u xơ tử cung 7 năm. Vì không thấy khó chịu nên chị chủ quan nghĩ không cần điều trị.

Tuy nhiên, 2 năm trở lại đây, chị Ngung bị rong kinh nhiều do khối u ngày càng to lên. "Có những lúc chị phải dùng 2 cái bỉm trẻ con mà cũng không hết", chị Ngung kể. Chị còn gặp tình trạng buồn đi tiểu dù mới đi vệ sinh xong, cơ thể luôn mệt mỏi vì thiếu máu. Những triệu chứng khó chịu do u xơ tử cung ngày một lớn dần khiến chị Ngung bị ảnh hưởng đến công việc, cuộc sống.

Sợ phải làm phẫu thuật mổ bụng, chị lên mạng tìm nơi chữa trị. Cuối cùng, chị Ngung chọn cách mua thuốc lá uống, đặt vòng… với hi vọng tiêu khối u xơ tử cung. "Vì vụ này mà chị tốn liền 35 triệu", chị tâm sự.

Chị Ngung chọn cách mua thuốc lá uống, đặt vòng… với hi vọng tiêu khối u xơ tử cung, dù tốn nhiều tiền nhưng không thành công. (Ảnh minh họa: Internet)

Mặc dù vậy, bệnh tình của chị không cải thiện. Chị vẫn tiếp tục rong kinh, đường tiểu bị chèn ép rất khó chịu. Nghĩ thương mẹ, các con chị động viên đến gặp BS Nguyễn Văn Thái (Chuyên ngành Ung thư và Phẫu thuật thẩm mỹ, làm việc tại Hà Nội) - bác sĩ chuyên phẫu thuật khối u nhưng luôn chú ý đến thẩm mỹ - mong có biện pháp xử lý kịp thời.

Chị Ngung ban đầu không muốn đi vì sợ phải phẫu thuật nên cố chịu đựng thêm. Sau đó, tình trạng rong kinh quá nhiều kèm đau lưng, người quá mệt không thể làm gì, chị mới quyết định nghe theo lời khuyên của các con.

Tiếp nhận trường hợp, BS Thái chẩn đoán bệnh nhân bị u xơ tử cung, khối u có kích thước 7,5 x 5 x 6,5cm, buồng tử cung có ít dịch mỏng. Trong buồng tử cung có cấu trúc tăng, nghi là vòng nội tiết. Sau khi đánh giá tình trạng và mong muốn của người bệnh, BS Thái quyết định cắt tử cung qua âm đạo để điều trị u xơ tử cung.

Phương pháp này đem lại hiệu quả điều trị cao. Trong ký ức của chị Ngung, mổ lấy u xơ tử cung là phải mổ, rạch ngang rạch dọc trên bụng. Những hình ảnh đó từng in hằn trong tâm trí chị qua những lần đi thăm người thân, trông người bệnh. Điều ấy khiến chị nghĩ thôi đã sợ lắm. "Vậy mà làm phương pháp này, bụng chẳng có vết rạch nào lại còn không bị đau đớn gì, chị mừng lắm", chị Ngung nói.

BS Thái thăm hỏi bệnh nhân sau 2 ngày phẫu thuật. (Ảnh: TM)

Cắt tử cung qua âm đạo để loại bỏ u xơ tử cung là kỹ thuật khó nhưng đảm bảo hiệu quả và thẩm mỹ

Nhìn chị Ngung vui mừng sau phẫu thuật, BS Thái cười nói: "Mổ thế này khác gì không mổ phải không chị?". Đáp lời BS Thái, chị Ngung khoe: "Ôi lại còn không đau tý nào bác sĩ ạ. Trước tôi nhìn bà chị tôi mổ u xơ tử cung, đau như đẻ mổ mà sợ, may sao mình được áp dụng phương pháp này".

Theo BS Thái, phương pháp cắt toàn bộ u xơ tử cung qua âm đạo là giải pháp ưu việt, đường mổ nằm hoàn toàn trong âm đạo. Ống âm đạo nhỏ, vết mổ nằm ở trong đó thì hậu phẫu rất nhẹ nhàng, không có vết mổ trên bụng, đảm bảo tính thẩm mỹ và giảm thiểu đau đớn cho bệnh nhân rất nhiều.

BS Thái sử dụng phương pháp cắt toàn bộ u xơ tử cung qua âm đạo để bệnh nhân nhanh hồi phục, đảm bảo thẩm mỹ. (Ảnh: TM)

"Bệnh nhân có khối u xơ tử cung khá to. Vì vậy, khi phẫu thuật, bác sĩ phải cắt u trong tử cung thành nhiều khối nhỏ hơn, sau đó lần lượt đưa ra ngoài qua đường âm đạo. Nếu u xơ tử cung nhỏ thì chỉ cần1 lần là loại bỏ hết. Tuy nhiên, với khối u đã lớn như trong trường hợp này, bắt buộc phải xẻ nhỏ ra trước nên mất thời gian hơn. Mặc dù vậy, điều này không gây ảnh hưởng gì đến sức khỏe người bệnh cũng như việc loại bỏ u xơ tử cung", BS Thái nói.

Mổ u xơ tử cung như vậy không khác gì tiểu phẫu. Tuy nhiên, đây là kỹ thuật khó. Nếu mổ trên bụng hoặc thành bụng thì bác sĩ có không gian rộng rãi, thoải mái, người phụ giúp cũng dễ dàng thực hiện. Còn trong trường hợp loại bỏ u xơ tử cung qua âm đạo thì thông qua lỗ khá nhỏ, bác sĩ chính thực hiện cùng các bác sĩ khác phụ cùng, tập trung vào khu vực này. Còn nhân viên phụ giúp không thể theo dõi, bác sĩ nhắc làm như nào thì thực hiện theo như thế.

Kỹ thuật đòi hỏi tay nghề cao của bác sĩ phẫu thuật. Họ là người vất vả nhất vì trường mổ nhỏ hẹp, thao tác không thoải mái như phương pháp truyền thống. Phương pháp này hiện cũng ít bác sĩ có thể làm. Tính đến hiện tại, BS Thái là một trong 2 bác sĩ ở khu vực miền Bắc có thể thực hiện thuần thục.

Theo BS Thái, cắt toàn bộ u xơ tử cung qua âm đạo được chỉ định trong các trường hợp phụ nữ mãn kinh, phụ nữ chưa từng mổ ổ bụng (như mổ đẻ, viêm ruột thừa, dạ dày...), chị em không còn nhu cầu sinh con, khối u không quá to.

Chị em có khối u xơ tử cung trên 3cm, có tình trạng rong kinh hoặc đau bụng thì nên đi khám bác sĩ chuyên khoa ngay. (Ảnh minh họa: Internet)

Với những trường hợp bị u xơ tử cung muốn có con thì cần được thăm khám hết sức cẩn thận. Bác sĩ có thể bóc u xơ trước, tránh để to quá vì sẽ gây khó sinh đẻ.

"Nhiều chị em lo ngại cắt tử cung sẽ gây ảnh hưởng đến chuyện quan hệ vợ chồng. Thực tế, sau phẫu thuật, ống âm đạo vẫn còn dài. Ham muốn của người phụ nữ cũng được đánh giá qua chất lượng buồng trứng chứ không phải nằm ở tử cung nên không cần thiết phải lo lắng", BS Thái giải thích.

BS Thái khuyên, chị em có khối u xơ tử cung trên 3cm, có tình trạng rong kinh hoặc đau bụng thì nên đi khám bác sĩ chuyên khoa ngay. Chị em có thể được chỉ định phẫu thuật vì để xảy ra những tình trạng này rất nguy hiểm. Trong thực tế, nhiều bệnh nhân đã phải đi truyền máu vì mất máu quá nhiều.

Ngoài ra, chị em không nên để u xơ tử cung phát triển quá to. Khung chậu đều là xương bao quanh. Khi u to lên sẽ chèn ép vào các cơ quan nội tạng lân cận. Khi chèn ép bàng quang, niệu quản, gây ứ nước tiểu ở thận, là nguyên nhân gây suy thận, để lâu thậm chí sẽ hỏng thận. Bản thân BS Thái cũng gặp rất nhiều trường hợp chị em bị u xơ tử cung, u nang buồng trứng chèn ép khung xương chậu, khiến suy thận một bên mà không hay biết.