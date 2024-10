"Sex and the City" là một bộ phim truyền hình hài kịch lãng mạn của Mỹ được phát sóng lần đầu tiên năm 1998. Bộ phim đình đám có sáu mùa với 94 tập và kết thúc vào ngày 22 tháng 2 năm 2004.

Phim kể về cuộc sống của bốn người phụ nữ sống ở thành phố New York (Mỹ) và những câu chuyện liên quan đến tình yêu, tình bạn của họ ở thành phố này. Trong đó, nữ diễn viên Kristin Davis (sinh năm 1965, vào vai Charlotte York Goldenblatt) để lại nhiều ấn tượng với vẻ ngoài quyến rũ và rạng rỡ.

Nữ diễn viên Kristin Davis vào vai Charlotte York Goldenblatt trong phim "Sex and the City".

Sao phim "Sex and the City" khoe đường cong trong bộ ảnh mới

Hiện, dù đã bước sang tuổi 59 nhưng Kristin Davis vẫn có vóc dáng gợi cảm và gương mặt rạng rỡ không kém gì hồi trẻ. Ngày 09/10 vừa qua, sao phim "Sex and the City" khoe một bộ ảnh chụp cho tạp chí Trung Quốc Rouge Fashion Book, nhận hơn 37.000 lượt thích và 260 bình luận.

Trong bộ ảnh này, Kristin không ngại khoe đường cong quyến rũ của mình khi diện những trang phục bó sát như váy hai dây, váy quây. Trong một bức ảnh táo bạo hơn, nữ diễn viên còn diện áo khoác blazer dáng rộng nhưng không cài khuy, tay cầm ô che nửa khuôn mặt, thể hiện sự bí ẩn mê hoặc.

Với trang điểm và làm tóc, Kristin chọn lối trang điểm tự nhiên, môi tô son đỏ, tóc búi cao hoặc xõa ngang vai. Nhìn những bức ảnh này, khó có thể tin rằng sao phim "Sex and the City" đã bước sang tuổi 59.

Dưới phần bình luận, rất nhiều người dùng Instagram để khen ngợi vẻ đẹp vượt thời gian của Kristin.

Một người viết: “Đẹp rực rỡ từ ngày xưa, nay còn đẹp hơn. Hãy luôn tỏa sáng, luôn phát triển bạn nhé”.

Người khác khen ngắn gọn: “Xinh đẹp và duyên dáng”.

Người thứ ba thậm chí còn cho rằng Kristin trông như một “người phụ nữ 20 tuổi”.

Trong khi đó, người thứ tư viết: “Thích tất cả những bức ảnh này, bạn trong thật tuyệt”.

Tạp chí Rouge Fashion Book cũng đăng bộ ảnh chụp Kristin lên tài khoản Instagram chính thức của họ.

Tạp chí này viết chú thích: "Khi Rouge Fashion Book hỏi Kristin cảm thấy thế nào về tác động đáng ngạc nhiên mà phim "Sex and the City" mang lại cho Gen Z ở Trung Quốc sau ngần ấy năm, cô ấy nói: "Tôi luôn ngạc nhiên một cách vui vẻ trước tác động lâu dài của "Sex and the City" trên toàn thế giới! Người hâm mộ của chúng tôi là những người tuyệt vời nhất! Thật trung thành và tử tế. Thật vinh dự khi thấy thời trang và nghệ thuật lấy cảm hứng từ "Sex and the City" được đón nhận và tiếp tục truyền cảm hứng và phát triển với các thế hệ trẻ”.

Sao phim "Sex and the City" 59 tuổi vẫn có đường cong quyến rũ.

3 bí quyết làm đẹp của sao phim "Sex and the City"

Kristin từng nhiều lần chia sẻ với báo chí các bí quyết giúp cô giữ gìn sắc vóc. Dưới đây là 3 bí quyết mà ai cũng có thể học hỏi trong quá trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp của mình.

1. Tập yoga và pilates

Kristin cho biết cô đã tập yoga từ khi còn rất trẻ, trước khi bộ môn này lan rộng ra khắp thế giới. Cô thậm chí còn học để trở thành một giáo viên yoga chuyên nghiệp.

"Tôi tập yoga từ sớm, trước khi bộ môn này lan rộng ra thế giới. Tôi may mắn khi tìm thấy yoga, vì bộ môn này giúp tôi tập trung vào những điều cốt lõi và tìm ra điều gì khiến cơ thể cảm thấy thoải mái, tôi nghĩ đó là điều quan trọng nhất", nữ diễn viên phim "Sex and the City" nói trong cuộc phỏng vấn với tạp chí NewBeauty năm 2022.

Ngoài ra, Kristin cũng là fan hâm mộ của bộ môn pilates. Cô nói mình rất thích pilates nhưng không thích tập gym.

Sao phim "Sex and the City" giải thích: "Tôi bỏ tập gym vì tôi thấy chán. Cảm giác nâng tạ quá mạnh - có rất nhiều chàng trai ở phòng tập gây ồn ào, kêu 'grrrr' và tôi thấy điều đó thật kinh khủng".

Kristin cho biết cô đã tập yoga từ khi còn trẻ.

2. Luôn bôi kem chống nắng

Kristin từng tiết lộ cô luôn sử dụng kem chống nắng để bảo vệ da trước ánh nắng mặt trời.

Trong bài phỏng vấn với tạp chí Allure năm 2009, sao phim "Sex and the City" chia sẻ: "Tôi nghĩ những cô gái trẻ chưa hiểu hết tầm quan trọng của kem chống nắng và sau này họ sẽ hối hận. Tôi rất nhạy cảm với ánh nắng mặt trời, vì vậy tôi sử dụng kem dưỡng ẩm chống lão hóa kiêm chống nắng với SPF 50".

Nữ diễn viên đã chú trọng vào việc bảo vệ sức khỏe và sắc đẹp từ khi còn trẻ.

3. Không uống rượu

Cuối cùng, Kristin cho biết việc từ bỏ thói quen uống rượu là một trong những hành động tốt nhất mà cô từng thực hiện.

"Tôi không hút thuốc, tôi ăn uống lành mạnh và tôi không uống rượu", Kristin nói khi được hỏi về bí quyết giữ dáng. "Tôi đã không uống rượu trong 15 năm và tôi nghĩ điều đó có ích".

"Tôi bỏ rượu vì tôi đã uống quá nhiều - tất cả chúng ta đều uống quá nhiều khi ở độ tuổi đôi mươi và tôi nhận ra rằng mình có vấn đề. Vì vậy, tôi đã dừng lại".

Nữ diễn viên cũng đã thoải mái hơn với chế độ ăn uống của mình. "Đôi khi tôi mua đồ ăn ngoài", cô thừa nhận. "Giờ, tôi không phải là người cầu kỳ. Trước đây tôi ăn chay theo chế độ ăn thực dưỡng nhưng giờ tôi ăn những gì mình muốn".