Julie Halston là nữ diễn viên thủ vai Bitsy von Muffling - một nhân vật phụ trong series phim hài nổi tiếng của HBO - "Sex and the City". Bitsy là một người phụ nữ thượng lưu giàu có kết hôn với người bạn lâu năm của Carrie, Bobby Fine.



Mặc dù chỉ có một vài cảnh, nhưng Bitsy là một người tích cực trong suốt bộ phim. Tính cách hơi khó chịu và nói nhiều, nhưng ở Bitsy toát lên sự vui vẻ, nhiều người nên giống cô.

Sao phim "Sex and the City" Julie Halston thủ vai Bitsy von Muffling luôn vui vẻ. Ảnh Internet

Đảm nhiệm vai Bitsy von Muffling, nữ diễn viên Julie Halston (sinh năm 1954) ở ngoài đời cũng luôn có tinh thần tích cực trong cuộc sống.

Sao phim "Sex and the City" Julie Halston xuất hiện rất nhiều trên truyền hình, phim ảnh và sân khấu. Cô đã nhận được bốn đề cử Giải thưởng Drama Desk cho các màn trình diễn trên sân khấu Broadway.

Không chỉ xuất hiện với danh nghĩa là diễn viên, Julie Halston còn là thành viên sáng lập công ty sân khấu Theatre-in-Limbo. Cùng với các nhà văn, nghệ sĩ biểu diễn khác như Charles Ludlam, Lypsinka, Ann Magnuson và John Fleck, cô cũng là một phần của phong trào văn hóa giúp hồi sinh nhà hát Off-Broadway. Cô đã viết một loạt các chương trình hài kịch, trong đó có Julie Halston's Lifetime of Comedy (1992) - một sản phẩm Off-Broadway thành công, giúp cô nhận được một đề cử Outer Critics Circle cho Vở kịch hay nhất.

Julie Halston cũng là một phần của phong trào văn hóa giúp hồi sinh nhà hát Off-Broadway. Ảnh Internet

Năm 1992, sao phim "Sex and the City" kết hôn với người dẫn chương trình và phóng viên giải trí Ralph Howard. Năm 2018, Howard qua đời do biến chứng của bệnh xơ phổi. Vào ngày 26 tháng 9 năm 2021, cô được vinh danh, trao tặng Giải thưởng Isabelle Stevenson Tony "vì những hoạt động ủng hộ của cô trong việc nâng cao nhận thức và gây quỹ cho Quỹ Xơ phổi (PFF)".

Giải thưởng Isabelle Stevenson Tony được trao hàng năm cho một thành viên của cộng đồng sân khấu có những đóng góp đáng kể về thời gian và công sức tình nguyện vì dịch vụ xã hội hoặc từ thiện. Julie Halston được ghi nhận vì công việc, sự ủng hộ của cô trong việc gây quỹ và nâng cao nhận thức cho Quỹ Xơ phổi (PFF).

Halston cùng chồng đã sáng lập sự kiện từ thiện Broadway Belts thường niên cho Quỹ Xơ phổi (PFF) vào năm 2010 để gây quỹ và nâng cao nhận thức về căn bệnh này. Đáng tiếc, Howard qua đời vào năm 2018 do biến chứng của bệnh. Cho đến nay, người phụ nữ 70 tuổi này đã quyên góp được hàng triệu đô la trong nhiều năm cho các gia đình mắc bệnh xơ phổi, theo ban tổ chức Giải thưởng Isabelle Stevenson Tony.

Năm 2021, Julie Halston được vinh danh, trao tặng Giải thưởng Isabelle Stevenson Tony "vì những hoạt động ủng hộ của cô trong việc nâng cao nhận thức và gây quỹ cho Quỹ Xơ phổi (PFF)"



Sao phim "Sex and the City" cho biết trong một tuyên bố: "Tôi rất biết ơn khi được trở thành một phần của cộng đồng Broadway phi thường và tôi vô cùng biết ơn họ vì đã ủng hộ tôi trong việc đấu tranh cho những bệnh nhân đang phải vật lộn với bệnh xơ phổi".

"Julie Halston là một báu vật. Cô ấy là một nguồn sức mạnh sáng tạo và là một động lực ủng hộ vô cùng lớn cho những người mắc căn bệnh đe dọa tính mạng ít được biết đến này. Ý tưởng của cô ấy, Broadway Belts for PFF!, đã trở thành sự kiện gây quỹ lớn nhất của PFF. Chúng tôi rất vui mừng khi Julie nhận được Giải thưởng Isabelle Stevenson Tony và chúng tôi thực sự biết ơn tất cả những gì cô ấy đã làm cho cộng đồng của chúng tôi", William T. Schmidt , Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành của PFF cho biết.

Bệnh xơ phổi mà chồng của sao phim "Sex and the City"Julie Halston mắc phải nguy hiểm như thế nào?

Xơ phổi hay xơ hóa phổi (Pulmonary Fibrosis) là tình trạng các mô trong phổi bị tổn thương, dày lên, xơ cứng, mất chức năng đàn hồi, tạo thành sẹo ở phổi (bao gồm cả đỉnh và thùy phổi). Những vết sẹo ở phổi ngăn chặn và cản trở hoạt động hít thở của người bệnh, khiến người bệnh khó thở cùng các biến chứng nguy hiểm khác.

Xơ phổi là bệnh tiến triển theo thời gian. Các triệu chứng của bệnh có thể được kiểm soát và thuyên giảm, tuy nhiên không thể phục hồi tổn thương phổi hay chữa lành các sẹo phổi. Ngoài cản trở hoạt động hít thở, bệnh xơ phổi có thể gây ra những biến chứng xơ phổi nguy hiểm khác như:

Ảnh minh họa

Nồng độ oxy trong máu giảm xuống thấp: Các sẹo ở phổi khiến cho việc hít thở trở nên khó khăn hơn, làm giảm lượng oxy vào máu. Khi cơ thể bị thiếu oxy, các hoạt động khác có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng, thậm chí đe dọa đến tính mạng người bệnh.

Huyết áp động mạch phổi tăng cao: Các mô sẹo ở phổi ảnh hưởng nghiêm trọng đến động mạch cũng như mao mạch phổi, làm huyết áp động mạch phổi tăng cao, lâu dài biến chứng.

Viêm phổi, thuyên tắc phổi, suy hô hấp: Đây là biến chứng nguy hiểm xảy ra vào giai đoạn cuối khi bệnh tiến triển thành mãn tính. Khi nồng độ oxy trong máu giảm xuống thấp quá mức có thể gây rối loạn nhịp tim, suy hô hấp cấp trên nền mạn, có thể cần can thiệp thở máy, nguy cơ tử vong tăng lên.

Các triệu chứng của bệnh xơ phổi

Bệnh xơ phổi có thể gây ra một số triệu chứng như: Mệt mỏi, đau nhức cơ khớp, ho khan, khó thở, sụt cân không rõ lý do. Trong đó, khó thở là triệu chứng điển hình của bệnh xơ phổi, nhất là sau khi lao động nặng.

Khi phát hiện triệu chứng này tức là bệnh đã ở giai đoạn nặng và không thể phục hồi được tình trạng tổn thương của phổi, mặc dù có thể triệu chứng đã thuyên giảm. Cuối cùng, việc khó thở trở nên nghiêm trọng hơn, ngay cả trong những hoạt động sinh hoạt thường ngày.

Tùy vào sức khỏe và thể trạng của mỗi người mà bệnh xơ phổi có những triệu chứng, diễn biến bệnh khác nhau.

Nguyên nhân gây bệnh xơ phổi

Cho đến nay vẫn chưa xác định được chính xác nguyên nhân nào gây bệnh xơ phổi, tuy nhiên các yếu tố sau được xem là nguyên nhân và làm tăng khả năng mắc bệnh bao gồm: Hút thuốc nhiều; Bị nhiễm trùng một số loại virus gây bệnh đường hô hấp; Thường xuyên tiếp xúc hoặc sống và làm việc trong môi trường bị ô nhiễm không khí, nhiều khói bụi; Đang điều trị và sử dụng một số loại thuốc; Do di truyền, gia đình có người bị xơ phổi; Bị mắc bệnh dạ dày trào ngược...