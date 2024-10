Sao phim "Sex and the City" 51 tuổi vẫn đẹp ‘hoàn hảo’

Phim “Sex and the City” là một bộ phim truyền hình hài kịch lãng mạn đình đám của Mỹ, phát sóng từ năm 1998 đến năm 2004. Phim đã giành được nhiều giải thưởng danh giá, thậm chí được tạp chí Time liệt kê là một trong những phim truyền hình hay nhất mọi thời đại vào năm 2007.

Loạt phim kể về cuộc sống của bốn người phụ nữ sống ở thành phố New York và những câu chuyện liên quan đến tình yêu, tình bạn của họ ở thành phố này. Ngoài bốn nữ diễn viên chính, phim “Sex and the City” còn có sự tham gia của rất nhiều ngôi sao khác trong làng giải trí, trong đó có siêu mẫu Heidi Klum.

Heidi Klum (phải) xuất hiện trong tập 2, phần 4 của phim “Sex and the City”.

Heidi Klum (sinh ngày 1 tháng 6 năm 1973) là một người mẫu, người dẫn chương trình truyền hình và nữ doanh nhân người Đức - Mỹ. Bên cạnh sự nghiệp người mẫu thành công, Klum còn tham gia các bộ phim nổi tiếng như The Devil Wears Prada, Ocean's 8, How I Met Your Mother, Desperate Housewives, Sex and the City.

Trong phim “Sex and the City”, Heidi Klum vào vai chính mình, tham dự một show diễn thời trang có sự góp mặt của nhân vật chính Carrie Bradshaw.

Khi so sánh ảnh của Klum thời trẻ và Klum hiện tại, chúng ta có thể nhận thấy nữ siêu mẫu 51 tuổi vẫn giữ được vóc dáng nóng bỏng không kém thời đôi mươi. Làn da của cô cũng vẫn căng bóng, láng mịn và rạng rỡ. Trong một bài phỏng vấn với chuyên trang Who What Wear (Anh), Klum đã chia sẻ 6 bí quyết làm đẹp của mình khiến biên tập viên của chuyên trang này phải ngỡ ngàng.

Heidi Klum, 51 tuổi, trên thảm đỏ của chương trình America's Got Talent 2024. (Ảnh: Instagram @heidiklum)

Người phỏng vấn Klum là biên tập viên Shannon Lawlor (sống tại London). Lawlor có gần 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực làm đẹp, từng phỏng vấn nhiều người mẫu đẹp nhất thế giới. Qua những cuộc trao đổi này, Lawlor rút ra rằng di truyền đóng vai trò rất quan trọng với vẻ đẹp.

“Trong sự nghiệp của mình, tôi đã nhiều lần phỏng vấn những siêu mẫu có làn da mịn màng, mái tóc dày, dài và khuôn mặt được trang điểm hoàn hảo về bí quyết làm đẹp của họ và không rút ra bất kỳ bài học thực sự nào”, Lawlor viết mở đầu bài phỏng vấn Heidi Klum.

“Bởi vì sự thật là, phần lớn bí quyết là do di truyền. Trên thực tế, một siêu mẫu mà tôi đã nói chuyện cách đây vài năm đã nói rằng cô ấy chỉ cần rửa mặt bằng một ít nước vào buổi sáng là đủ”.

“Thông thường, tôi sẽ cảm thấy mình thật kém may mắn và tự hỏi mình đã sai ở đâu với thói quen làm đẹp của chính mình… Sau nhiều năm cảm thấy thất vọng, tôi bắt đầu cảm thấy hơi chán nản. Nhưng rồi, tuần trước, tôi ngồi nói chuyện với Heidi Klum qua Zoom về quan điểm của cô về cái đẹp, và tôi hoàn toàn bị cuốn hút”.

“Bạn thấy đấy, hiếm khi gặp được ai đó ngoài đời mà trông hoàn hảo như Heidi Klum. Nhưng ở độ tuổi này, với vẻ ngoài đó thì rõ ràng Heidi Klum đã chăm sóc bản thân đúng cách trong suốt những năm qua”.

Theo biên tập viên Lawlor, thói quen làm đẹp của nữ siêu mẫu Heidi Klum rất toàn diện. Quan điểm về cái đẹp của cô được tích hợp sâu sắc vào cuộc sống hằng ngày.

“Bạn thấy đấy, hiếm khi gặp được ai đó ngoài đời mà trông hoàn hảo như Heidi Klum", biên tập viên Lawlor nhận định. (Ảnh: Instagram @heidiklum)

“Bạn có tò mò không? Hãy tiếp tục cuộn xuống để xem sáu bài học làm đẹp mà tôi học được từ chính Heidi Klum”, Lawlor viết.

6 bí quyết làm đẹp của sao phim “Sex and the City”

1. Lắng nghe và theo dõi cơ thể

Heidi Klum cho biết một trong những bí quyết làm đẹp của cô là luôn lắng nghe và theo dõi cơ thể.

"Tôi được tiếp xúc với các sản phẩm từ khắp nơi trên thế giới và tôi thích thử tất cả những sản phẩm đó, nhưng đối với tôi, những điều cơ bản là quan trọng nhất. Khi tôi ăn uống đầy đủ và uống đủ nước, tôi có thể thấy sự khác biệt trên khuôn mặt mình khi nhìn vào gương”, sao phim “Sex and the City” nói.

“Bạn phải nhìn vào gương và xem có gì không ổn không. Bằng cách đó, bạn sẽ biết nếu bạn bị nổi mụn thì có thể là do đồ ăn vặt bạn đã ăn. Nếu bạn bị khô da và da bạn không phục hồi, thì bạn không uống đủ nước. Bạn chỉ cần nhìn vào bản thân và lắng nghe, bạn sẽ biết phải làm gì”.

Heidi Klum cho biết một trong những bí quyết làm đẹp của cô là luôn lắng nghe và theo dõi cơ thể. (Ảnh: Instagram @heidiklum)

2. Những gì bạn ăn quan trọng hơn những gì bạn thoa lên da

Đối với Klum, vẻ đẹp phụ thuộc vào thực phẩm cô ăn hằng ngày.

“Bạn không thể bôi quá nhiều thứ lên da. Tôi đã học được điều đó từ rất lâu rồi. Tôi đã làm trong ngành này từ năm 1992 và tôi luôn tin rằng bạn chính là những gì bạn ăn vào (you are what you eat)”, Klum chia sẻ.

“Bạn phải dành rất nhiều công sức cho mỗi bữa ăn để đảm bảo rằng bạn có đủ axit béo, vitamin, chất chống oxy hóa và nước cần thiết”.

Đối với Klum, vẻ đẹp phụ thuộc vào thực phẩm cô ăn hằng ngày. (Ảnh: Instagram @heidiklum)

3. Dầu gội trẻ em là sữa rửa mặt tốt nhất

Cách đây rất lâu, Klum đã đi khám bác sĩ nhãn khoa vì bị sưng mắt và bác sĩ khuyên cô rửa mặt bằng dầu gội trẻ em.

“Có những ngày tôi đi làm về, đeo mi giả và trang điểm rất nhiều, họ bảo tôi dầu gội trẻ em sẽ giúp tôi rửa sạch lớp trang điểm trên mắt”, Klum kể.

“Tôi thấy hợp lý! Bây giờ, đó là tất cả những gì tôi sử dụng. Nó không quá mạnh như tất cả các sản phẩm khác mà có thể làm bong tróc da của bạn. Cá nhân tôi thấy chúng không hiệu quả với tôi”.

Klum dùng dầu gội trẻ em làm sữa rửa mặt. (Ảnh: Instagram @heidiklum)

4. Dầu dừa là sản phẩm đa năng tốt nhất

"Tôi thích sử dụng dầu dừa nguyên chất, loại mà bạn có thể mua ở siêu thị. Đặc biệt là ở Los Angeles (nơi Klum sống), mọi thứ đều rất khô và tôi thường xuyên ra ngoài”, sao phim “Sex and the city” chia sẻ.

“Tôi thích thoa một ít dầu dừa lên tóc và cơ thể. Nó rất rẻ và khiến mọi thứ trở nên mịn màng và khỏe khoắn. Nhìn chung, tôi thích hướng đến những thứ tự nhiên hơn là những sản phẩm chứa đầy hương liệu và các chất khác. Tôi thực sự thích thử tất cả những thứ đó nhưng rất hiếm khi tôi gắn bó với chúng. Tôi thích dùng dầu dừa hơn”.

Heidi Klum dùng dầu dừa để dưỡng tóc và cơ thể. (Ảnh: Instagram @heidiklum)

5. Trang điểm đơn giản là tốt nhất

Klum nói cô thích biến đổi ngoại hình, đó là lý do tại sao cô yêu công việc của mình. Nhưng điều này chỉ có nghĩa là thay đổi phong cách ăn mặc. Còn với trang điểm, Klum nói cô không thích trang điểm phức tạp cho bản thân.

“Trong nhiều năm, tôi đã học được rất nhiều mẹo trang điểm phù hợp với việc chụp ảnh, nhưng tôi không bao giờ có thể áp dụng chúng vào cuộc sống hằng ngày”, Klum nói.

“Tôi đã thay đổi cách trang điểm trong những năm qua. Tôi thích để lộ làn da nhiều hơn và trang điểm nhẹ nhàng. Tôi nghĩ thật tuyệt khi nhìn thấy kết cấu làn da của bạn. Nếu không quay phim, tôi thường chỉ dùng kem dưỡng ẩm có màu, mascara và phấn má hồng”.

Klum trong chuyến du lịch hồi tháng 8. Trong cuộc sống hằng ngày, cô ưa thích lối trang điểm tự nhiên.

6. Học nặn mụn đúng cách

Klum cho biết bí quyết làm đẹp cuối cùng của mình là học cách nặn mụn.

"Đôi khi, bạn phải tự nặn mụn cho mình! Qua nhiều năm, tôi đã học được cách nặn mụn đúng, và đó là chìa khóa”, Klum nói.

“Bạn không bao giờ được nặn mụn bằng móng tay. Bạn cần sử dụng đốt ngón tay, nặn sâu và nặn hết mụn. Nếu bạn không nặn hết mụn đúng cách, mụn sẽ lâu lành hơn so với khi bạn để nguyên như vậy, và mụn cũng sẽ để lại sẹo".