Quá khứ của Hari Won

Hari Won hiện là một trong những nghệ sĩ nữ có cuộc sống đáng ngưỡng mộ của showbiz Việt. Thế nhưng phía sau hình ảnh sang chảnh, được Trấn Thành yêu chiều như “bà hoàng” lại là tuổi thơ nghèo khó mà chính Hari Won từng nhiều lần nhắc đến với sự xúc động.

Sinh ra tại Hàn Quốc trong gia đình có mẹ là người Hàn, bố là người Việt Nam, Hari Won lớn lên trong hoàn cảnh kinh tế thiếu thốn. Nữ nghệ sĩ từng chia sẻ gia đình cô có giai đoạn khó khăn đến mức phải nhận gạo từ hàng xóm, người quen để cầm cự qua ngày. Trong một chương trình truyền hình, Hari Won kể: "Ngày trước, nhà tôi rất nghèo. Phải nhận gạo từ những người khác nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy mắc cỡ vì cha mẹ mình không làm điều gì xấu".

Câu nói này từng khiến nhiều khán giả xúc động bởi Hari Won không né tránh quá khứ nghèo khó, ngược lại luôn nhắc về cha mẹ với sự biết ơn và tự hào. Với cô, dù cuộc sống chật vật nhưng gia đình vẫn sống lương thiện, chăm chỉ lao động và đó là điều khiến cô không bao giờ thấy xấu hổ. Không chỉ thiếu thốn vật chất, Hari Won còn đi làm từ rất sớm để phụ giúp gia đình. Nữ nghệ sĩ từng trải qua nhiều công việc tay chân như phục vụ, làm thêm và phát tờ rơi ở các khu chung cư.

Hari Won kể lại quãng thời gian ấy bằng thái độ rất tích cực: "Ngày xưa đi phát tờ rơi, phải bỏ vào cho từng nhà ở các khu chung cư. Chung cư nào có thang máy thì còn thích, chỗ nào không có thang máy thì một ngày phải đi bộ lên xuống không biết bao nhiêu lần. Nhưng khi được làm việc, mình cảm thấy vô cùng hạnh phúc chứ không hề bất hạnh chút nào, cảm thấy sao bản thân mình giỏi quá. Cứ phát một tờ rơi là mình được 200 đồng".

Qua lời kể của Hari Won, nhiều người nhận ra tuổi thơ khó khăn không khiến cô trở nên bi quan mà ngược lại hình thành tính cách chăm chỉ, mạnh mẽ và luôn biết trân trọng giá trị của đồng tiền. Ngay cả khi đã nổi tiếng, nữ nghệ sĩ vẫn nhiều lần cho biết bản thân sống khá tiết kiệm vì ám ảnh quãng thời gian nghèo khó ngày trước.

Bước ngoặt lớn của Hari Won đến khi cô sang Việt Nam hoạt động nghệ thuật. Ban đầu, nữ ca sĩ không được đánh giá quá cao vì khả năng tiếng Việt còn hạn chế. Tuy nhiên, sự duyên dáng, hài hước cùng hình ảnh gần gũi giúp cô dần chiếm được cảm tình của công chúng. Sau chương trình Cuộc Đua Kỳ Thú năm 2013, tên tuổi Hari Won bắt đầu phủ sóng mạnh hơn trong showbiz Việt. Từ một cô gái từng phát tờ rơi kiếm từng đồng lẻ, Hari Won dần xây dựng sự nghiệp vững chắc ở nhiều lĩnh vực như ca hát, MC, gameshow và điện ảnh. Không ít người nhận xét cô là nghệ sĩ có khả năng “phủ sóng” mạnh nhờ sự thân thiện và năng lượng tích cực mỗi khi xuất hiện.

Tin đồn hợp đồng hôn nhân giữa Hari Won và Trấn Thành

Cuộc sống của Hari Won càng nhận được sự chú ý đặc biệt kể từ khi kết hôn với Trấn Thành vào năm 2016. Từ thời điểm công khai yêu nhau, cả hai từng đối diện nhiều tranh cãi và áp lực dư luận. Thế nhưng sau gần một thập kỷ, cặp đôi lại trở thành hình mẫu hôn nhân nổi bật của showbiz Việt. Trấn Thành nổi tiếng là người cưng chiều vợ hết mực. Nam MC nhiều lần công khai dành cho vợ những món quà đắt đỏ, đưa cô đi du lịch sang trọng và luôn chăm sóc từng chi tiết nhỏ trong cuộc sống.

Thế nhưng trong 1 thập kỷ qua, cứ vài tháng, lại xuất hiện tin đồn rạn nứt, không còn đeo nhẫn cưới, không đăng ảnh chung... Trấn Thành và Hari Won vẫn mãi loay hoay với tin đồn liên quan đến bản "hợp đồng hôn nhân". Đây có lẽ là lời đồn tồn tại lâu nhất trong mối quan hệ cả hai. Ngay từ khi công khai yêu nhau, cư dân mạng đã truyền tai nhau nghi vấn mối quan hệ này là chiêu PR, cưới vì thoả thuận. Tuy không có bất kỳ bằng chứng hay nhân vật liên quan nào xác nhận điều này, nhưng sức lan toả của cụm từ "hợp đồng hôn nhân" lớn đến mức… trở thành từ khóa gắn liền với tên cặp đôi suốt nhiều năm.

Liên quan đến tin đồn này, Trấn Thành từng nói trong cuộc phỏng vấn với chúng tôi: "Có nhiều người nói chúng tôi có hợp đồng hôn nhân, hết hợp đồng này nọ. Thời gian là câu trả lời cho mọi thứ mà, các bạn đợi xem hợp đồng này khi nào hết. Tôi không nghĩ vậy đâu, ai mà đủ kiên nhẫn ký lâu như vậy". Một dịp khác, anh nói thêm: "Hợp đồng hôn nhân ấy có thật. Bọn tôi ký tới 3 kiếp lận, kiếp sau và kiếp sau nữa, tôi chắc chắn vẫn sẽ lấy Hari Won".

Trấn Thành rất thoải mái nhắc về cuộc sống riêng tư với Hari Won. Trong bài phỏng vấn với chúng tôi, Trấn Thành từng chia sẻ: "Cả Hari Won và tôi đều dạy lẫn nhau, tôi trưởng thành như hôm nay là nhờ vào Hari Won. Chính Hari Won đã tác động vào ý thức hệ để mình thay đổi. Và chúng tôi chạm được nhau ở những tầng cao hơn. Chỉ cần đối phương phát ra tín hiệu không thích điều này thì người kia chắn chắn sẽ thay đổi để không mắc cùng sai lầm".

Hiện tại, Hari Won và Trấn Thành sống trong căn hộ cao cấp tại TP.HCM, sở hữu khối tài sản được cho là lên đến hàng trăm, thậm chí nghìn tỷ đồng nhờ hoạt động nghệ thuật, quảng cáo và kinh doanh nhiều năm. Hari Won cũng thường xuyên xuất hiện với loạt túi hiệu, đồng hồ, trang sức xa xỉ cùng cuộc sống chuẩn “phú bà” khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Tuy nhiên, điều khiến Hari Won nhận được nhiều thiện cảm không chỉ nằm ở cuộc sống hiện tại mà còn ở cách cô luôn trân trọng quá khứ. Dù giờ đây đã có sự nghiệp thành công, hôn nhân viên mãn và cuộc sống sung túc, nữ nghệ sĩ vẫn thường nhắc về những ngày tháng nghèo khó như một phần ký ức giúp cô biết ơn những gì mình đang có hôm nay.

