Cả Vbiz chờ cặp đôi này xác nhận chuyện yêu đương: Bằng chứng hẹn hò xuất hiện khắp nơi, ánh mắt thân mật lộ rõ thế này

Hint rải đều từ hậu trường đến thảm đỏ

Mọi chuyện bắt đầu từ Vì mẹ anh phán chia tay, bộ phim ngôn tình tâm linh do đạo diễn Vũ Khắc Tuận thực hiện, quy tụ hai diễn viên trẻ đồng hương Tây Ninh: Võ Điền Gia Huy (sinh năm 1996) vào vai thiếu gia Triệu Phú và Tam Triều Dâng (sinh năm 1998) vào vai hộ lý Thanh Tâm.

Phim lên sóng đầu năm 2026, chỉ sau 3 tập đã phủ sóng toàn bộ bảng xếp hạng thảo luận và khép lại với 1,5 tỷ lượt xem, một con số hiếm có với phim truyền hình Việt. Cộng đồng fan đặt biệt danh cho cặp đôi là "Couple Coconut", xuất phát từ việc nhân vật trong phim cực kỳ mê mẩn nước dừa.

Nhưng điều khiến khán giả đứng ngồi không yên không chỉ là câu chuyện trên màn ảnh. Ngay từ buổi họp báo ra mắt phim hồi tháng 3, ống kính đã chớp được khoảnh khắc Gia Huy khẽ vòng tay qua eo Triều Dâng khi chụp ảnh tập thể.

Tiếp đó là loạt clip hậu trường ghi lại cảnh Triều Dâng tô son cho bạn diễn trên sóng truyền hình. Cả hai bị bạn diễn Thùy Anh và Trần Ngọc Vàng bắt gặp đang đeo vòng đôi trong một buổi livestream chung và thay vì phủ nhận, cặp đôi hài hước "khoe" vòng trước ống kính, khiến ngay cả ê-kíp cũng ngớ ra.

Đỉnh điểm là đêm concert Anh Trai Say Hi Day 9 (18/4) khi cả hai xuất hiện trên sân khấu trong trang phục cô dâu – chú rể, nắm tay nhau trong tiết mục Kim Phút Kim Giờ giữa hàng chục nghìn khán giả. Fan gọi đây là khoảnh khắc "mẹ phán chia tay nhưng tổng tài vẫn dắt tay kiều thê đi du concert".

Phát biểu mơ hồ, fan càng thêm "đau tim"

Khi truyền thông hỏi thẳng, cả hai đều không bác bỏ nhưng cũng không xác nhận, và những câu trả lời nước đôi lại càng tiếp thêm củi lửa. Tại họp báo, Gia Huy thừa nhận từng có rung động: "Có một hôm đi ăn cùng nhau, tôi thấy hai đứa nhìn cũng đẹp đôi và mọi thứ xung quanh đều lu mờ đi luôn." Khi được hỏi về chuyện phim giả tình thật, anh đáp: "Chắc chắn là có tình đó nhưng tình gì thì tụi em xin giấu nhẹm." Về phía Triều Dâng, cô thừa nhận Gia Huy "có những khoảnh khắc làm tôi bị rung cảm, đôi khi cũng thấy hơi ngại."

Chưa kịp lắng xuống, làn sóng thứ hai ập tới. Sau khi phim kết thúc vài ngày, các tài khoản "thánh soi" phát hiện Gia Huy liên tục tương tác với tài khoản mạng xã hội của một người phụ nữ được ẩn danh là H.T, bấm thích hàng loạt bài đăng từ tháng 8 năm ngoái, thậm chí bị netizen chỉ ra hình ảnh cùng ngồi chung xe ô tô riêng.

Tên Gia Huy còn bị gọi cùng Uyển Ân (em gái Trấn Thành) vì cả hai đăng story có hình ảnh và nhạc y hệt nhau, rồi thêm ca sĩ Gigi Hương Giang vì loạt khoảnh khắc thân thiết tại sự kiện. Một bộ phận fan bể thuyền, số khác kêu gọi giữ bình tĩnh vì chưa có bất kỳ xác nhận chính thức nào từ người trong cuộc.

Trước làn sóng dư luận, Gia Huy lên tiếng xin lỗi các đồng nghiệp bị réo tên, khẳng định tất cả chỉ là những trùng hợp ngẫu nhiên. Phản ứng của Triều Dâng gọn lỏn: "Tôi không bận tâm vì hiểu và tin anh Huy." Chính Triều Dâng cũng vô tình giải thích vì sao Gia Huy cứ dính tin đồn: "Ấn tượng đầu của tôi về anh Huy có thể nói là thính trong từng tế bào, câu gì anh cũng dám thoại." Cộng thêm ánh mắt "cực tình" mà nhiều người nhận xét, kết quả là Gia Huy trở thành nghệ sĩ trẻ bị đồn hẹn hò nhiều nhất Vbiz chỉ trong vài tháng.

Hãy để mọi thứ thật tự nhiên

Việc người hâm mộ yêu thích một cặp đôi màn ảnh, mong họ nên duyên ngoài đời, là điều hoàn toàn bình thường trong showbiz ở bất kỳ quốc gia nào. Tình cảm chân thành mà khán giả dành cho Tam Triều Dâng và Võ Điền Gia Huy xuất phát từ sức hút thật sự của cả hai, và đó là điều đáng trân trọng.

Tuy nhiên, mọi thứ nên dừng lại ở ranh giới của tình cảm thần tượng. Việc "đẩy thuyền" vui vẻ sẽ trở nên phản tác dụng nếu biến thành áp lực, soi mói đời tư hay phán xét những người không liên quan. Cả Gia Huy lẫn Triều Dâng đều là những nghệ sĩ trẻ đang ở giai đoạn xây dựng sự nghiệp họ xứng đáng được tự quyết định chuyện riêng tư của mình, theo đúng nhịp của mình.

Nếu một ngày cả hai xác nhận ở bên nhau, đó sẽ là tin vui cho những ai đã "đẩy thuyền" từ đầu. Còn nếu không, đó cũng là một kết thúc bình thường, và tình cảm khán giả dành cho họ không nhất thiết phải phụ thuộc vào điều đó.