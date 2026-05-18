Chiều 16/5, sự kiện thời trang giới thiệu bộ sưu tập Resort Summer 2026 mang tên "Đẩy Đưa" của nhà thiết kế Adrian Anh Tuấn đã chính thức diễn ra tại khuôn viên sân golf của một khu nghỉ dưỡng cao cấp.

Không gian hoàng hôn lãng mạn bên bờ biển đã trở thành sàn diễn tự nhiên hoàn hảo, tôn lên nhan sắc và những bộ cánh lộng lẫy của dàn khách mời Vbiz.

Xuất hiện tại sự kiện, Hoa hậu Tiểu Vy ngay lập tức chiếm trọn spotlight với visual trong trẻo, ngọt ngào nhưng không kém phần quyến rũ. Lựa chọn chiếc đầm chiffon hai dây họa tiết hoa ly điểm xuyết ren ở ngực và hông, mỹ nhân sinh năm 2000 khéo léo khoe trọn võng lưng trần gợi cảm cùng làn da không tì vết. Dưới ánh nắng chiều, nhan sắc rực rỡ của Tiểu Vy được nhận xét là ngày càng thăng hạng, sắc sảo và cuốn hút hơn.

Không hề kém cạnh đàn em, nữ diễn viên Nhã Phương mang đến nét đằm thắm trong thiết kế đầm yếm họa tiết hoa ly tông hồng dịu dàng, kết hợp tinh tế cùng phụ kiện tóc xuyệt tông. Trong khi đó, Diễm My 9x sánh đôi cùng ông xã đến sự kiện từ khá sớm. Nữ diễn viên ghi điểm với phong cách thanh lịch khi diện đầm lụa trắng xếp tầng, xẻ sâu phần lưng khoe vóc dáng thon thả.

Thảm đỏ bờ biển tiếp tục trở thành sàn đấu váy áo đầy màu sắc của dàn Hậu đình đám.

Lương Thùy Linh khoe thần thái quyền lực pha lẫn gợi cảm với đầm maxi halter neck trên nền xanh pastel.

Bùi Quỳnh Hoa e ấp với đầm trắng cúp ngực kén dáng.

Phương Nga và Bình An

Gi Gi Hương Giang

Lê Hoàng Phương mang đậm tinh thần tự do khi biến tấu chiếc khăn lưới tua rua thành một thiết kế đi biển độc đáo. Riêng Phương Nga lại vô cùng táo bạo trong chiếc đầm cắt xẻ đính sequin, tự tin thả dáng bên ông xã Bình An – người cũng khéo léo chọn áo sơ mi lưới đồng điệu với vợ.

Sự kiện còn quy tụ những gương mặt đang thu hút sự chú ý lớn từ giới trẻ. Cặp đôi Ninh Anh Bùi và Tùng Dương ghi điểm với diện mạo năng động trong thiết kế áo thun đính sequin thêu tay.

"Mẹ bỉm" Salim rạng rỡ hết nấc trong đầm lưới lấp lánh, còn Jun Vũ chuộng phong cách tiểu thư đài các với đầm cúp ngực dáng dài, phối cùng nơ buộc tóc và túi Jacquemus tone-sur-tone.

Bên cạnh dàn sao Việt, sự kiện chào hè này còn có sự góp mặt của các nhan sắc quốc tế như Á hậu Mook Karnruethai Tassabut, Á hậu Chelsea Fernandez và nàng hậu Yolina Lindquist.

Khép lại sự kiện, dàn khách mời thân thiết như stylist Hoàng Ku, Sun HT, Gigi Hương Giang và ca nương Kiều Anh đã cùng nhau lưu lại những khoảnh khắc vui vẻ trên thảm đỏ. Tinh thần tự do, phóng khoáng cùng những thiết kế ngập tràn hơi thở mùa hè đã tạo nên một bữa tiệc thời trang nhan sắc mãn nhãn cho công chúng.

