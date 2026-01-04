Bố ruột bé Xuân Mai đạp xe bán bánh chưng ở Mỹ: "Tôi thất nghiệp nửa năm nay rồi"

Mới đây, bố ruột bé Xuân Mai là ca sĩ Tuấn Cảnh đã tới nhà danh hài Thúy Nga để đón cô đi chơi.



Thúy Nga vừa mở cửa đã phải bất ngờ khi thấy Tuấn Cảnh mặc bộ đồ bà ba màu nâu đậm chất nông thôn miền Tây, dắt theo một chiếc xe đạp chứ không hề đi ô tô. Cô liền thốt lên: "Trời ơi anh Tuấn Cảnh, sao hôm nay nhìn anh xuống dốc, thê thảm thế".

Tuấn Cảnh

Tuấn Cảnh chia sẻ: "Tôi mới bán xe rồi, tiền chia làm hai phần, một phần mua chiếc xe đạp này đi, một phần gói bánh chưng để bán".

Thúy Nga hỏi: "Sao anh mới bán tiệm phở thôi mà lại xuống dốc không phanh thế? Tiền bán tiệm phở đâu?".

Tuấn Cảnh nói: "Tôi thất nghiệp nửa năm nay rồi, làm gì có tiền. Tôi phải mặc bộ đồ này nó mới hợp".

Đằng sau xe đạp, Tuấn Cảnh mang theo rất nhiều bánh chưng để rao bán. Anh nói: "Bánh chưng này tôi làm không phải để cho mà đem bán. Giờ tôi đem ra chợ người Việt để bán, cuối tuần người ta đi mua sắm đông lắm. Tôi qua rủ Thúy Nga đi bán bánh chưng cùng cho vui.

Tôi bán bánh chưng một phần để trải nghiệm nữa. Tôi sẽ chở Thúy Nga trên chiếc xe đạp này. Tôi phải rủ Thúy Nga đi bán chung cho đỡ ngại chứ đi bán bánh chưng một mình tôi ngại lắm".

Thúy Nga và Tuấn Cảnh

Thấy Tuấn Cảnh mặc đồ bà ba Nam bộ đi bán bánh chưng, Thúy Nga cũng vào thay đồ và mặc hẳn bộ áo tứ thân Bắc bộ, quấn cả khăn vấn, đội cả nón quai thao.

Nữ nghệ sĩ còn vừa đi vừa hát Quan họ, khiến người đi đường ở Mỹ phải ngoái lại nhìn vì lạ lẫm. Tuấn Cảnh thấy thế cũng hát theo. Nhiều khán giả còn tự hỏi không biết Thúy Nga kiếm đâu được bộ đồ như vậy giữa đất Mỹ.

Cô dặn Tuấn Cảnh: "Em dặn này, lát ra chợ thì cứ ế là phải hát, hát thật to để người ta lại mua hàng cho".

Thúy Nga ban đầu chưa tin tưởng, sợ Tuấn Cảnh không biết đạp xe, nhưng ai ngờ vừa lên xe là anh đạp vun vút. Cả hai cứ thế chở nhau trên xe đạp đi khắp đường phố Mỹ, giữa xung quanh là ô tô.

Tuy nhiên, do chặng đường tới chợ khá dài nên cả hai phải vừa đạp vừa nghỉ. Thúy Nga không quen ngồi xe đạp nên nhiều lần đòi xuống đi bộ. Cuối cùng thì cả hai cũng đến được chợ để bán bánh chưng.