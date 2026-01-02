Những ngày đầu năm mới, mạng xã hội ngập tràn hình ảnh du xuân, sum họp gia đình và những khoảnh khắc đời thường được dàn sao Vbiz chia sẻ rộn ràng. Người khoe chuyến đi đầu năm, người đăng ảnh bên con cái, người lại khiến netizen chú ý bởi những tương tác tưởng chừng rất nhỏ nhưng đầy ẩn ý. Giữa không khí ấy, một bài đăng của Hồ Hoài Anh bất ngờ thu hút sự quan tâm đặc biệt từ công chúng.

Cụ thể, Hồ Hoài Anh đã chia sẻ loạt ảnh trong chuyến du lịch cùng các con. Đính kèm hình ảnh là dòng trạng thái: "Cảm ơn những tình yêu đã luôn bên chúng tôi. 2026 sẽ yêu hơn nữa". Điều khiến netizen đặc biệt quan tâm nằm ở phần bình luận bên dưới bài đăng. Lưu Hương Giang chia sẻ bức ảnh các con chụp với góc khác, kèm theo đó là dòng chia sẻ: "Các con đẹp như này mà bố cho hình trông khổ quá".

Hồ Hoài Anh chia sẻ ảnh du lịch với các con ở nước ngoài. Ảnh: FBNV

Dưới bình luận, Lưu Hương Giang bình luận bằng bức ảnh con gái với góc chụp khác và để lại tương tác vui vẻ. Ảnh: FBNV

Từ những hình ảnh được chia sẻ, nhiều người nhanh chóng nhận ra bối cảnh trong các bài đăng của Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang có nhiều nét tương đồng. Điều này làm dấy lên nghi vấn cả hai đang cùng các con tận hưởng một chuyến du lịch chung. Dù không có khung hình xuất hiện cùng nhau, sự trùng hợp về không gian, thời điểm và cách tương tác khiến cộng đồng mạng không khỏi đặt dấu hỏi lớn.

Trên các diễn đàn, không ít ý kiến bày tỏ sự thích thú trước sự thoải mái của Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang. Nhiều người cho rằng, nếu đúng là cả hai đang đồng hành cùng các con trong một chuyến đi, đây sẽ là tín hiệu tích cực cho mối quan hệ của cặp đôi ở thời điểm hiện tại.

Màn tương tác thoải mái của Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang khiến dân mạng bàn luận. Ảnh: NVCC

Hồi tháng 8/2025, mạng xã hội xôn xao về thông tin Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang "gương vỡ lại lành". Nguồn cơn bắt đầu từ một bài đăng đi sự kiện của Lưu Hương Giang. Gây chú ý, Hồ Hoài Anh để lại bình luận với câu hỏi: "Nghe tiếng đàn bầu có thấy quen quen không chị Đẹp", và nữ ca sĩ liền đáp lại: "Đã nghi nghi rồi, bảo sao".

Chỉ với vài câu qua lại ngắn gọn, nhưng phần tương tác này đã khiến cư dân mạng lập tức "bắt sóng" và đặt nghi vấn cặp đôi đang có dấu hiệu tái hợp. Bình luận của Hồ Hoài Anh không chỉ cho thấy sự quan tâm mà còn hé lộ mối liên kết âm nhạc vốn gắn bó cả hai trong nhiều năm qua. Đáp lại, Lưu Hương Giang cũng không né tránh, thậm chí còn thêm phần dí dỏm, như một lời xác nhận rằng họ vẫn giữ được sự thoải mái khi trò chuyện.

Tuy vậy, đây mới chỉ là những tương tác trên mạng xã hội, cả hai chưa từng lên tiếng xác nhận hay phủ nhận về mối quan hệ hiện tại. Nhiều ý kiến cho rằng, dù chia tay nhưng vẫn giữ mối quan hệ bạn bè, ứng xử văn minh và thoải mái tương tác công khai cũng là điều hoàn toàn bình thường, nhất là với những người từng có thời gian dài gắn bó và chia sẻ nhiều kỷ niệm.

Mối quan hệ của Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang nhận nhiều quan tâm của cư dân mạng. Ảnh: FBNV

Tháng 1/2024, diva Mỹ Linh từng vô tình hé lộ về mối quan hệ hiện tại giữa Lưu Hương Giang và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Cô cho biết vào dịp Tết năm 2023, cả hai từng đưa các con đến nhà chơi. Khi trò chuyện, Lưu Hương Giang chia sẻ rằng họ đã chọn cách làm bạn và cùng nhau chăm sóc hai con gái. Từ thông tin này, nhiều khán giả suy đoán cặp đôi đã chính thức "đường ai nấy đi".

Trong buổi ra mắt sản phẩm mới vào tháng 5/2023, Lưu Hương Giang từng nhắc đến nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Nữ ca sĩ cho hay: "Anh Hồ Hoài Anh vẫn luôn là người mà tôi rất biết ơn dù cho bất kỳ chuyện gì xảy ra. Tôi muốn tự bước đi để khám phá hết khả năng của mình. Chắc anh Hồ Hoài Anh sẽ rất vui khi nhìn thấy thành quả của tôi".