Cuối năm 2025, nghệ sĩ Bình Tinh và chồng Nhật Minh gây tiếc nuối khi thông báo đã đường ai nấy đi. Cả hai đã có 2 thập kỷ gắn bó bên nhau và 1 con gái chung trước khi tan vỡ. Ngay sau khi thừa nhận hôn nhân trục trặc, Nhật Minh gây sốc khi thừa nhận đã có bạn gái, muốn ly hôn để cô có danh phận.

Mới đây, Bình Tinh xúc động bật khóc khi nhận được lá thư từ con gái Bella. Trong bức thư, nhóc tỳ cho biết rất thương mẹ khi cô phải đối diện với nhiều thứ tiêu cực trong thời gian qua. Bella hứa hẹn sẽ cố gắng học hành chăm chỉ để mẹ yên lòng. Con gái Bình Tinh viết: "Kính gửi mẹ yêu. Hôm nay con viết lá thư này là để cho mẹ đỡ căng thẳng lại. Mẹ là người phụ nữ mà con yêu thương nhất. Mẹ có biết nhiều lúc con nhìn mẹ mà con thấy tội nghiệp mẹ luôn. Vì mẹ cứ phải đối diện với nhiều điều tiêu cực.

Nhưng không sao đâu mẹ. Con sẽ là người dẫn mẹ đi đến con đường hạnh phúc, tự hào yêu thương. Con biết bây giờ con là niềm an ủi duy nhất của mẹ. Mẹ yên tâm nhé, con vui lắm, bây giờ không có thứ gì có thể làm con buồn nữa hết. Con sẽ cố gắng học hành để cho mẹ vui. Lời cuối cùng con muốn nói với mẹ đó là con yêu mẹ nhiều lắm".

Bình Tinh bật khóc vì xúc động khi nhận được bức thư từ con gái Bella. Ảnh: FBNV

Chiều 17/12, nghệ sĩ Bình Tinh xác nhận đã tan vỡ với chồng là ca sĩ Nhật Minh. Ảnh: FBNV

Trước khi rạn nứt, cả hai đã có 20 năm đồng hành bên nhau. Ảnh: FBNV

Trong bài đăng xác nhận ly hôn, Bình Tinh cho biết cô và chồng cũ vẫn làm bạn, cùng nhau chăm sóc con cái. Bình Tinh chia sẻ: "Mấy ngày qua, chuyện riêng tư gia đình của Bình Tinh đã làm phiền đến quý cộng đồng mạng. Bình Tinh xin lỗi rất nhiều. Hôm nay, Bình Tinh xin phép một lần được gửi đến thông tin: Bình Tinh và anh Nhật Minh đã chính thức ly hôn.

Tuy nhiên, hai đứa vẫn giữ sự tốt đẹp cho nhau để cùng chăm sóc cho bé Bella khôn lớn. Vì đối với ba mẹ Minh và Tinh, Bella là trên hết. Là người nghệ sĩ, Bình Tinh chỉ mong được bình yên sống với nghề, sống với con trong thời điểm này. Cảm ơn sự yêu thương, quan tâm, lo lắng và chia sẻ của tất cả mọi người dành cho Bình Tinh trong những ngày qua. Bình Tinh xin được ghi nhớ mãi trong lòng".

Bình Tinh cho biết cô và chồng cũ vẫn làm bạn, cùng nhau chăm sóc con cái. Ảnh: FBNV

Trước khi Bình Tinh chính thức xác nhận chuyện ly hôn, vào đầu tháng 12/2025, ca sĩ Nhật Minh đã khiến dư luận xôn xao khi đăng tải bài viết cho biết cả hai đã nộp đơn ly hôn từ tháng 11/2025. Cụ thể, Nhật Minh chia sẻ: "Mình và Bình Tinh ly hôn rồi, mong mọi chuyện tốt đẹp. Mọi người đừng công kích đôi bên nữa, xin lỗi vì đã làm phiền mấy ngày qua".

Nhật Minh sau đó xuất hiện trên một buổi livestream để đáp trả những ý kiến từ cư dân mạng, đồng thời thừa nhận đã nảy sinh mối quan hệ tình cảm với một cô gái tên N. Đáng chú ý, nam ca sĩ còn thẳng thắn cho biết mong muốn ly hôn để cho người này một danh phận rõ ràng.

Nhật Minh chia sẻ: "Tôi và Bình Tinh đã kết thúc, không còn liên quan gì tới nhau nữa hết. Tôi thực sự thương N. và muốn đến với cô ấy. N. cũng thương tôi. Chúng tôi quen nhau khoảng 2 tháng nay và đến với nhau thật lòng. Mong mọi người đừng bàn tán trên mạng xã hội nữa. Đã có tình cảm mới sống với nhau chứ".