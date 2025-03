Sao nữ Vbiz "làm loạn" với ViruSs, phản dame căng cực: "Hết 48 giờ rồi anh. Có kiện không anh?"

Giữa lúc lùm xùm tình ái giữa ViruSs và Ngọc Kem vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, cộng đồng mạng bất ngờ "phát hiện" một chi tiết mới khiến câu chuyện thêm phần kịch tính. Lần này, nhân vật gây xôn xao lại là Emma Nhất Khanh – nữ ca sĩ từng bị réo tên trong drama trước đó. Hành động mới đây của cô nàng trên Instagram đã khiến cư dân mạng không khỏi bàn tán.

Cụ thể, netizen đã nhanh chóng ghi lại loạt bình luận của Emma Nhất Khanh dưới các bài đăng của ViruSs. Trong số đó, gây chú ý nhất chính là lời nhắn: "hết 48h rồi anh", "có kiện không anh" - những dòng bình luận được cho là nhắc lại lời lẽ từng gây bão của ViruSs khi anh tuyên bố cho người yêu cũ 48 giờ để đưa ra bằng chứng nếu không sẽ mời pháp luật vào cuộc.

Không dừng lại ở đó, Emma Nhất Khanh còn để lại hàng loạt bình luận khác nhau dưới các bài viết khác của ViruSs như: "Nào đến anh dạ?", "Lao lực", "Quá cute", "Miếng dán điện thoại dễ thương"... Loạt động thái dồn dập, dường như cố tình thu hút sự chú ý này khiến netizen không khỏi đặt dấu hỏi: phải chăng Emma đang cố tình chọc ghẹo ViruSs, cà khịa đầy ẩn ý?

Emma Nhất Khanh vào thẳng trang Instagram của ViruSs, hỏi thẳng chuyện "có kiện không"

Nữ ca sĩ còn liên tiếp để lại nhiều comment trong các bài đăng của ViruSs

Động thái dồn dập của Emma Nhất Khanh khiến cư dân mạng xôn xao

Tối ngày 20/3, mạng xã hội xôn xao bởi buổi livestream kéo dài hàng giờ của Ngọc Kem - bạn gái cũ của ViruSs. Không úp mở, không giấu giếm, nữ TikToker liên tục đưa ra loạt cáo buộc nghiêm trọng rằng người yêu cũ không chỉ có hành vi lừa dối tình cảm mà còn qua lại với nhiều cô gái trong lúc vẫn đang yêu cô.

Không chỉ là nghi vấn ngoại tình đơn thuần, Ngọc Kem còn kể về việc từng phát hiện nhiều đồ đạc nhạy cảm được cho là của những cô gái khác trong chính căn nhà của người yêu cũ – chi tiết khiến dư luận bùng nổ phẫn nộ và tò mò.

Ngay sau đó, ViruSs lập tức lên sóng phản bác. Anh phủ nhận mọi cáo buộc, cho rằng bản thân chưa từng làm điều gì vượt quá giới hạn trong khi đang yêu người cũ. Các buổi livestream của nam streamer liên tục được thực hiện để đính chính, nhưng không thể dập được làn sóng chỉ trích đang lan rộng.

Drama tình ái của ViruSs và Ngọc Kem là đề tài gây bàn tán khắp MXH những ngày qua

Ồn ào tình ái này càng rầm rộ khi có sự xuất hiện của 2 cái tên, Pháo và Emma Nhất Khanh. Sau buổi livestream của Ngọc Kem, Pháo và Emma Nhất Khanh có động thái ẩn ý trên trang cá nhân. Sau đó, cả hai đồng loạt cho ra mắt những bản nhạc "diss" với nhiều chi tiết mà netizen soi ra khá trùng khớp với diễn biến trong câu chuyện của ViruSs và Ngọc Kem.

Trong bài Sự Nghiệp Chướng của Pháo có chi tiết bông hồng trong câu rap "Một nhành hồng em để lại từ biệt; Những món quà từ người khác xin lỗi em từ khước". Bên dưới phần mô tả MV, Pháo còn để lại tái bút "Hoa hồng ảo thuật chính xác là Hoa hồng ảo thuật, không gì khác". Trong livestream của Ngọc Kem, cô từng chất vấn ViruSs về việc "bông hồng ảo thuật" để quên ở nhà anh. Chi tiết này như ngầm xác nhận chủ nhân bông hồng ấy không ai khác chính là Pháo.

Bên cạnh đó, ở câu rap "Làm nhạc diss như này quá nice rồi; Em nào nhân viên? Em nào đối tác?" gây liên tưởng đến lời kể của Ngọc Kem mỗi khi ViruSs bị hỏi về dấu hiện có phụ nữ trong nhà, sẽ trả lời là nhân viên. Khép lại bài rap, Pháo dùng lời nói của 1 người đàn ông: "Em, em phải tin anh chứ! Đây chỉ là công việc của anh thôi, chứ anh lúc nào cũng dành tình cảm cho em, lúc nào anh cũng nghĩ đến em mà. Còn bây giờ, nếu như em không muốn nói chuyện thì thôi, em vui là được". Tất cả những chi tiết này, đều khiến cư dân mạng nghĩ đến Mr. Sự nghiệp (biệt danh bị gán cho ViruSs từ thời Ngân Sát Thủ).

Pháo như "đổ dầu vào lửa" bằng bản rap diss cực ẩn ý

Còn Emma Nhất Khanh cho ra mắt bài hát Fake It Up. Trùng hợp hơn cả, chi tiết "trời mang anh giấu luôn dùm em" có sự liên kết với ca khúc Trời Giấu Trời Mang Đi, một bản hit của AMEE do ViruSs chấp bút. MV Trời Giấu Trời Mang Đi khắc hoạ một "gã trai tồi" mập mờ nhiều cô gái, AMEE là cô bạn gái bị giấu trong bóng tối.

Đáng nói, những bài hát của Pháo và Emma Nhất Khanh đều được Ngọc Kem và Ngân Sát Thủ - những người yêu cũ của ViruSs vào tương tác. Cho đến tối ngày 23/3, Pháo, Emma Nhất Khanh và Ngọc Kem cùng xuất hiện. Những hình ảnh chung của cả 3 cùng những ẩn ý của hội bạn như nhắc đến chi tiết bông hồng khiến netizen không khỏi bàn luận.

Emma Nhất Khanh cũng ra bài hát mới và ẩn chứa nhiều chi tiết được netizen cho là liên quan đến ViruSs