Soi căn bếp tiền tỷ của Phương Oanh: Có món đồ siêu tiện dụng này bảo sao cô tha hồ "bày vẽ" nấu nướng mà không lo khoản dọn dẹp

Những ai theo dõi Phương Oanh lâu đều biết nữ diễn viên có niềm đam mê và năng khiếu nấu ăn. Chính vì thế, khi về chung một nhà với shark Bình, cô lại càng đầu tư cho căn bếp của gia đình nhiều hơn.

Căn bếp của nhà Phương Oanh có diện tích rộng rãi, nối liền với không gian đặt bàn ăn và tủ rượu. Thiết kế căn bếp mang phong cách hiện đại, sử dụng toàn nội thất cao cấp. Hơn nữa, Phương Oanh còn rất chịu chi mua sắm đủ loại dụng cụ nhà bếp, các loại máy móc hiện đại phục vụ cho công việc nội trợ của mình. Trong đó, có một món đồ dù chưa được nữ diễn viên lăng xê lần nào nhưng vlog nào cũng có sự hiện diện, đó chính là chiếc máy rửa bát được đặt âm tủ bếp dưới.

Chiếc máy rửa bát được Phương Oanh sử dụng, từng xuất hiện trong nhiều vlog nấu ăn của nữ diễn viên và được các chị em nội trợ hỏi thông tin.

Phương Oanh là một bà nội trợ khá cầu kỳ, rất chăm chút trong từng khâu và đặc biệt là bày trí món ăn không kém gì ngoài hàng. Vì thế chiếc máy rửa bát là trợ thủ đắc lực của cô trong việc dọn dẹp.

Máy rửa bát không chỉ là một thiết bị gia dụng tiện lợi mà còn mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho gia đình, đặc biệt trong cuộc sống hiện đại bận rộn. Thay vì mất nhiều thời gian đứng rửa từng chiếc bát, chỉ cần xếp chén đĩa vào máy, nhấn nút và để máy tự động làm sạch. Trong thời gian đó, bạn có thể thư giãn, chăm sóc gia đình hoặc làm những công việc quan trọng khác.

Không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, máy rửa bát còn đảm bảo bát đĩa được rửa sạch và diệt khuẩn hiệu quả hơn. Nhờ sử dụng nước nóng với nhiệt độ từ 60 đến 75°C kết hợp với lực phun mạnh, máy có thể loại bỏ dầu mỡ và vi khuẩn mà rửa tay thông thường khó có thể làm được. Điều này đặc biệt quan trọng đối với những gia đình có trẻ nhỏ, người lớn tuổi hoặc những ai quan tâm đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm.

Một số người cho rằng máy rửa bát tiêu tốn nước và điện, nhưng thực tế, thiết bị này lại giúp tiết kiệm đáng kể so với rửa bát bằng tay. Trung bình, một chu trình rửa của máy chỉ sử dụng từ 7 đến 12 lít nước, ít hơn rất nhiều so với lượng nước chảy liên tục khi rửa thủ công. Ngoài ra, việc sử dụng máy còn giúp bảo vệ da tay, tránh tiếp xúc trực tiếp với hóa chất tẩy rửa, hạn chế tình trạng da bị khô hoặc kích ứng do sử dụng nước rửa chén thường xuyên.

Với những tính năng thông minh như hẹn giờ, điều chỉnh chế độ rửa phù hợp với từng loại chén đĩa, máy rửa bát trở thành một trợ thủ đắc lực trong việc nội trợ. Đặc biệt, đối với những gia đình có đông thành viên hoặc thường xuyên có khách, máy rửa bát sẽ giúp công việc dọn dẹp trở nên nhẹ nhàng hơn. Đầu tư một chiếc máy rửa bát không chỉ là giải pháp tiện lợi mà còn giúp nâng cao chất lượng cuộc sống, mang lại sự thoải mái và thư giãn hơn cho các thành viên trong gia đình.

Chiếc máy rửa bát được Phương Oanh sử dụng đến từ thương hiệu Bosch - thương hiệu đồ gia dụng hàng đầu thế giới đến từ Đức. Giá thành của các dòng máy thuộc thương hiệu mà Phương Oanh sử dụng dao động từ 12.900.000 - 42.900.000 VNĐ.

Máy rửa bát mà Phương Oanh sử dụng được cho là thuộc dòng cao cấp, có giá từ 38,5 triệu đồng tới 42,9 triệu đồng.

