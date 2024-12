Nhân dịp Lễ Giáng sinh 2024, sao nữ đình đám 1 thời của làng giải trí xứ Hàn là Go So Young cùng ông xã - nam tài tử Jang Dong Gun và 2 con đã có một bữa tiệc ấm cúng bên nhau.

Go So Young chia sẻ loạt hình ảnh cùng cả gia đình đón lễ Giáng sinh kèm dòng trạng thái "Merry Christmas. Đây là bàn tiệc Giáng sinh cho cả gia đình tôi. Một mùa lấp lánh".

Sao nữ đình đám 1 thời Go So Young khoe nhan sắc lão hóa ngược ở tuổi 52

Người đẹp khiến dân tình xuýt xoa khi tổ chức tiệc Giáng sinh ấm cúng trong căn penthouse trị giá gần 300 tỷ

Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc nữ diễn viên tạo dáng bên bàn tiệc được trang hoàng với trái cây tươi đẹp mắt và bộ ly thủy tinh rực rỡ sắc màu. Dù đã bước qua tuổi 52, nhưng bà xã Jang Dong Gun vẫn giữ được vẻ đẹp trẻ trung, rạng rỡ, khiến người hâm mộ không khỏi xuýt xoa.

Điều khiến công chúng chú ý hơn chính là bộ hình được chụp trong căn penthouse mà vợ chồng Go So Young - Jang Dong Gun đang sinh sống tọa lạc tại khu Cheongdamdong, Seoul. Căn hộ có diện tích sử dụng 407,71m² với giá trị lên đến 164 tỷ Won (gần 300 tỷ đồng). Đây cũng được bình chọn là khu căn hộ đắt đỏ nhất Hàn Quốc trong 4 năm liên tiếp.

Trong căn penthouse còn có sẵn phòng chiếu phim, phòng tập golf mini, quầy rượu và phòng tập gym. Hàng xóm của cặp đôi quyền lực là những nhân vật đình đám như golf thủ Park In Bi, giáo sư toán học đầu tiên của Hàn Quốc - Hyun Woo Jin cùng loạt CEO của các tập đoàn tầm cỡ.

Không chỉ nổi tiếng nhờ độ thành công và sự giàu có, vợ chồng Jang Dong Gun và Go So Young còn được ngưỡng mộ khi có một gia đình hạnh phúc với 2 nhóc tì ngoan ngoãn, sở hữu ngoại hình nổi bật.

Tuy nhiên, vào năm 2020, gia đình Go So Young và Jang Dong Gun đối mặt với sóng gió hôn nhân đầu tiên khi nam tài tử vướng vào vụ bê bối "săn gái trẻ" của Joo Jin Mo. Hậu sóng gió qua đi, Go So Young được cho là đã tha thứ cho chồng khi thường xuyên chia sẻ hình ảnh bên Jang Dong Gun cùng các con lên trang cá nhân.