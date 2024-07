Vừa qua, trên trang cá nhân, nữ diễn viên Go So Young - bà xã Jang Dong Gun có đăng tải loạt hình ảnh trong chuyến du lịch của cả gia đình.

Giống như những chuyến du lịch khác từ trước tới nay, lần nay cả gia đình Jang Dong Gun vẫn thực hiện tấm hình chung 4 người với tư thế quay lưng về phía ống kính và tay phải vươn lên trời.

Thế nhưng, trong bức hình lần này, nhân vật chiếm hết "spotlight" của cả gia đình lại chẳng phai Jang Dong Gun mà chính là cậu con trai 14 tuổi Jun Hyuk.

Con trai Jang Dong Gun gây chú ý với chiều cao khủng ở tuổi 14

Qua bức hình này có thể thấy, hiện tại chiều cao của Jun Hyuk nhà Jang Dong Gun đã vượt qua bố khá nhiều. So về độ chênh lệch, nhiều người suy đoán rằng, chiều cao bây giờ của cậu cả nhà Jang Dong Gun có thể đã gần tới 1m90. Bởi lẽ, Jang Dong Gun sở hữu chiều cao 1m82, thế nhưng khi đúng chung khung hình, nam tài tử trông lại thấp hơn hẳn cậu con trai 14 tuổi.

Không chỉ cao ráo, Jun Hyuk còn sở hữu đôi chân dài thẳng tắp. Có thể thấy, nhóc tì nhà Jang Dong Gun và Go So Young may mắn được thừa hưởng gen ngoại hình nổi bật từ bố mẹ. Chính Go So Young từng tự hào khoe về ngoại hình con trai trong một chương trình phát sóng trên Youtube rằng: "Sau khi thằng bé giảm cân thành công, mọi đặc điểm trên khuôn mặt như mắt, mũi và miệng đều lộ rõ. Gần đầy thằng bé trở nên đẹp trai hơn".

Nhiều người dự đoán, với sự phát triển như hiện tại, chuyện Jun Hyuk sở hữu chiều cao ngoài 1m90 cũng là điều sớm muộn.

Con trai Jang Dong Gun tên Jun Hyuk chào đời vào tháng 10/20210. Thời điểm tổ chức hôn lễ, vợ Jang Dong Gun đã mang thai được 4 - 5 tháng. Tới năm 2014, Jang Dong Gun và Go So Young tiếp tục chào đón nhóc tì thứ 2 là một bé gái.