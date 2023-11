Sao nữ U50 bị con gái "cấm cửa" vì đóng cảnh nóng, công khai chê chồng nhưng khen bạn diễn hết lời

Gần đây, "Tiểu S" Từ Hy Đệ đã có một cuộc phỏng vấn nhỏ cùng đồng nghiệp, nữ nghệ sĩ Melody về những chuyện xoay quanh phim At the Moment của cô. Bộ phim do Netflix sản xuất gây chú ý rộng rãi vì tập phim của Từ Hy Đệ, trong đó cô có nhiều cảnh nóng cùng bạn diễn kém tuổi Ngô Khảng Nhân. Nữ diễn viên U50 đã dành nhiều lời khen có cánh cho anh khi được anh hỗ trợ hết mình suốt bộ phim.

Tại buổi phỏng vấn, Từ Hy Đệ được hỏi về cảm nghĩ khi có cảnh hôn với Ngô Khảng Nhân so với ông xã Hứa Nhã Quân ngoài đời. Đầu tiên, Từ Hy Đệ là khen Ngô Khảng Nhân đẹp trai lại tinh tế, có tinh thần làm việc chuyên nghiệp. Ban đầu cô khá ngại ngùng vì không quen biết bạn diễn, thậm chí phải uống chút rượu để nhập tâm vai diễn hơn. Thế nhưng Ngô Khảng Nhân đã hỗ trợ Tiểu S rất tốt, còn biết góc nào lên hình sẽ đẹp.

Từ Hy Đệ khen ngợi Ngô Khảng Nhân

Trái lại, Từ Hy Đệ khá ấp úng và ngại ngùng khi nhắc đến ông xã Hứa Nhã Quân. Cô tiết lộ rằng đã lâu rồi cô và chồng không có cử chỉ thân mật như hôn nhau. Cùng lắm là cả hai nhìn nhau, trao vài lời ngọt ngào rồi đi ngủ. " Cũng 10 năm rồi chúng tôi không gần gũi, mà tôi cũng không muốn gần gũi với anh ấy ", Từ Hy Đệ ngập ngừng nói.

Thời gian gần đây, Hứa Nhã Quân bị truyền thông phanh phui việc đi qua đêm với nhiều cô gái xinh đẹp tại Nhật Bản, từ quán bar đến các hàng quán ăn đêm. Đây không phải lần đầu Hứa Nhã Quân bị bắt gặp "vụng trộm" công khai dù đã kết hôn với Tiểu S.

Chồng Tiểu S công khai "đi đêm" với hot girl

Mặt khác, Tiểu S cũng tránh đề cập đến chồng quá nhiều, thêm vào đó tiết lộ thêm về phản ứng của các con khi mẹ đóng cảnh nóng trong At the Moment . Từ Hy Đệ cho biết trước khi lên sóng, con gái út Alice là người phản đối gay gắt nhất, còn bảo mẹ kiếm cớ "ngoại tình" bằng cảnh nóng. Sau khi phim chiếu, cô bé vẫn giữ nguyên thái độ, thậm chí không cho mẹ xuất hiện tại bữa tiệc hội họp phụ huynh vì sợ xấu hổ, bị hỏi han chuyện mẹ đóng phim 18+.

Con gái út của Tiểu S phản ứng dữ dội khi mẹ đóng cảnh nóng

" Khỏi đi cũng được, tôi còn thấy nhẹ nhõm hơn. Con bé khó tính lắm, kiểu gì cũng sẽ bắt tôi trang điểm thật kĩ ", Từ Hy Đệ đùa. Tuy vậy, cô vẫn có giới hạn cho mình khi đóng cảnh nóng, cam đoan sẽ không nhận những phim táo bạo kiểu Sắc, Giới vì dù sao mình cũng đã có con.