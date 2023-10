Phim Hoa ngữ mới lên sóng đã nhận mưa lời khen: Nữ chính xinh như búp bê, cảnh quay cực "chill"

Mới đây, bộ phim "Điền canh kỷ" đã chính thức ra mắt khán giả. Tác phẩm này có sự tham gia của Tăng Thuấn Hy và Điền Hi Vi, kể về cô gái tên Liên Mạn Nhi vốn sống ở thời hiện đại bỗng chốc bị kéo vào bối cảnh nông thôn cổ đại trong một trò chơi.

Tại đây, cô gặp gỡ gia đình họ Liên cùng với nam chính có thân phận bí ẩn Thẩm Nặc. Để kiếm tiền, Liên Mạn Nhi thuyết phục mọi người làm nông. Họ cùng nhau trải qua những ngày tháng yên bình, hạnh phúc. Theo thời gian, Liên Mạn Nhi cùng với Thẩm Nặc dần thấu hiểu và dành tình cảm chân thành cho nhau.

Thời điểm hiện tại, "Điền canh kỷ" đang có một khởi đầu thuận lợi và nhận về nhiều lời khen. Nội dung phim được nhận xét là rất dễ thương, trong khi các cảnh quay mang lại cảm giác cực "chill" và giúp nhiều khán giả hoài niệm về tuổi thơ.

Một vài bình luận từ các cư dân mạng:

- Công nhận cảnh phim đẹp thật, màu phim nhìn rất gần gũi luôn. Giống như những gì mình tưởng tượng khi đọc mấy truyện xuyên không về thời xưa. Mê nha. - Tính ra cô Điền chọn phim khá mát tay đó chứ. - Điền Hi Vi đúng búp bê cổ trang ạ, xinh ghê. Cảnh phim này đúng là miễn chê luôn. - Hồi xem cảnh sông nước trong "Mộng hoa lục" đã thấy đỉnh lắm rồi. Nhìn phim này "chill" ghê.

Nói thêm về cặp đôi diễn viên chính, cả hai đều là những cái tên không còn xa lạ với các khán giả yêu phim Hoa ngữ. Tăng Thuấn Hy từng góp mặt trong "Trạch thiên ký" của Lộc Hàm và Cổ Lực Na Trát với vai Đường Tam Thập Lục. Mùa hè năm nay, anh gây gây sốt mạng xã hội nhờ vai Phương Đa Bệnh trong bom tấn kiếm hiệp "Liên hoa lâu".

Về phần Điền Hi Vi, cô vốn được biết đến với danh xưng "búp bê cổ trang" thế hệ mới của màn ảnh Hoa ngữ nhờ sở hữu vẻ đẹp quá đỗi tươi trẻ, ngọt ngào. Hồi năm ngoái, bộ phim "Khanh khanh nhật thường" do cô đóng chính được đông đảo khán giả yêu thích, cá nhân Điền Hi Vi cũng thu về rất nhiều "lời có cánh". Bây giờ, nữ diễn viên hứa hẹn sẽ tiếp tục đạt được thành công với "Điền canh kỷ".

Một vài khung hình đẹp của bộ phim "Điền canh kỷ":

Bộ phim "Điền canh kỷ" do Điền Hi Vi và Tăng Thuấn Hy đóng chính hiện đang được chiếu trên iQIYI.