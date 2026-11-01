Xuất hiện trên thảm đỏ lễ trao giải Kim Chung lần thứ 61 năm 2026, nữ nghệ sĩ Đài Loan Ngô Ánh Khiết (Wu Ying Jie), được khán giả biết đến với nghệ danh Quỷ Quỷ (Gui Gui), khiến nhiều người bất ngờ khi diện chiếc váy đen cut-out táo bạo, khoe vòng eo nhỏ và những đường cơ bụng săn chắc. Hình ảnh của cô nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, bởi nữ nghệ sĩ đã trải qua hành trình sinh nở và trở lại với công việc chỉ sau một thời gian ngắn.

Quỷ Quỷ sinh năm 1989, là ca sĩ, diễn viên kiêm người dẫn chương trình tại Đài Loan (Trung Quốc). Cô từng là thành viên nhóm nhạc danh tiếng Hey Girl. Sau đó, cô tách ra hoạt động solo và đóng phim. Ngô Ánh Khiết thuộc số ít những nghệ sĩ thần tượng Đài Loan có lượng fan đông đảo ở Đại lục. Những bộ phim gắn liền với tên tuổi cô có: Tứ đại danh bổ, Họa bì, Ước mơ màu xanh, Mỹ nam khác biệt, Lục Trinh truyền kỳ. Với tính cách hoạt bát, hình ảnh trẻ trung cùng phong cách gần gũi, cô là gương mặt quen thuộc của làng giải trí Hoa ngữ.

Tháng 1/2025, Quỷ Quỷ bất ngờ thông báo đã sinh con gái đầu lòng, khiến nhiều người hâm mộ ngạc nhiên. Theo truyền thông Đài Loan, trong giai đoạn giảm cân sau sinh, cô từng chia sẻ đã giảm từ 64kg xuống còn 50kg trong khoảng 3 tháng, tương đương 14kg. Tại lễ trao giải Kim Chung năm nay, vóc dáng thon gọn cùng đường cơ bụng rõ nét của nữ nghệ sĩ một lần nữa trở thành chủ đề được bàn luận.

Sau khi đăng tải hình ảnh diện trang phục dự thảm đỏ lên Instagram, Quỷ Quỷ hài hước viết rằng mình đã không uổng công nhịn ăn. Nhiều người hâm mộ dành lời khen cho vòng eo và cơ bụng của cô, đồng thời tò mò về chế độ ăn uống, tập luyện giúp nữ nghệ sĩ lấy lại vóc dáng sau sinh.

5 nguyên tắc giảm cân được Quỷ Quỷ chia sẻ

1. Ăn một bữa chính trong giai đoạn siết cân

Theo bài viết của truyền thông Đài Loan, Quỷ Quỷ từng tiết lộ trong giai đoạn muốn giảm mỡ nhanh, cô áp dụng chế độ ăn khá nghiêm ngặt, chủ yếu ăn một bữa kết hợp bữa sáng và bữa trưa. Nếu cảm thấy đói vào buổi chiều, cô chọn ăn thêm rau để giảm cảm giác thèm ăn mà không nạp quá nhiều năng lượng.

Cách ăn này có nét tương đồng với chế độ nhịn ăn gián đoạn, trong đó thời gian ăn được giới hạn trong một khoảng nhất định. Tuy nhiên, việc ăn ít bữa không tự động khiến cơ thể giảm mỡ hiệu quả hơn. Kết quả giảm cân vẫn phụ thuộc nhiều vào tổng năng lượng nạp vào, chất lượng thực phẩm và mức độ vận động.

Đặc biệt, phụ nữ sau sinh cần thận trọng với chế độ ăn quá ít. Cơ thể vẫn cần năng lượng và dưỡng chất để hồi phục, chăm sóc em bé; người đang cho con bú càng cần tránh tự ý nhịn ăn kéo dài hoặc cắt giảm khẩu phần quá mức.

2. Áp dụng nguyên tắc “5 không” trong ăn uống

Một trong những chi tiết gây chú ý trong chế độ giảm cân của Quỷ Quỷ là nguyên tắc “5 không”, gồm không ăn mì, không uống canh, không uống đồ uống có đường, không ăn tinh bột tinh chế và không ăn trái cây.

Theo cách tiếp cận này, việc hạn chế đồ uống có đường và một số thực phẩm giàu năng lượng có thể giúp giảm tổng lượng calo trong ngày. Tuy nhiên, không phải cả 5 nhóm thực phẩm đều cần bị loại bỏ để giảm cân.

Trái cây nguyên quả cung cấp chất xơ, vitamin và khoáng chất; các loại tinh bột như gạo, khoai và ngũ cốc nguyên hạt vẫn có thể nằm trong thực đơn lành mạnh. Tương tự, canh rau hoặc canh ít dầu mỡ không phải nguyên nhân khiến cơ thể tăng cân. Điều cần quan tâm hơn là khẩu phần, cách chế biến và lượng muối, đường, chất béo được thêm vào món ăn.

Vì vậy, thay vì bắt chước nguyên xi chế độ “5 không”, người muốn giảm cân nên ưu tiên thực phẩm ít chế biến, hạn chế đồ uống nhiều đường và duy trì khẩu phần cân đối.

3. Uống đủ nước, sử dụng cà phê đen

Quỷ Quỷ cũng được cho là có thói quen uống nhiều nước và cà phê Americano trong giai đoạn kiểm soát cân nặng. Cà phê đen gần như không cung cấp nhiều năng lượng nếu không thêm đường, sữa đặc hoặc kem. Caffeine có thể giúp tăng sự tỉnh táo và tạo ra mức tăng tiêu hao năng lượng nhỏ trong thời gian ngắn, nhưng không phải phương pháp giảm mỡ đáng kể.

Uống đủ nước giúp duy trì các chức năng bình thường của cơ thể. Tuy nhiên, không nên hiểu rằng uống thật nhiều nước sẽ làm tan mỡ hoặc giúp đào thải mỡ nhanh hơn. Nhu cầu nước còn tùy thuộc vào thể trạng, mức độ vận động, thời tiết và tình trạng sức khỏe của mỗi người.

4. Tập luyện khoảng 3 buổi mỗi tuần, kết hợp nhiều bộ môn

Bên cạnh chế độ ăn, Quỷ Quỷ được cho là duy trì vận động ít nhất 3 lần mỗi tuần, kết hợp yoga, TRX, Pilates và tập tạ.

Tập tạ và TRX giúp tăng sức mạnh cơ bắp, trong khi Pilates và yoga hỗ trợ khả năng kiểm soát cơ thể, sự linh hoạt và sức bền. Khi kết hợp tập luyện đều đặn với chế độ ăn phù hợp, cơ thể có thể giảm mỡ và duy trì khối cơ tốt hơn.

Để các đường cơ bụng hiện rõ, không chỉ cần tập bụng mà còn phụ thuộc vào tỷ lệ mỡ cơ thể, lượng cơ và yếu tố di truyền. Việc cố tập một nhóm cơ không thể khiến mỡ ở riêng vùng bụng biến mất.

Với phụ nữ sau sinh, thời điểm quay lại tập luyện cần dựa trên khả năng hồi phục, tình trạng cơ bụng và sàn chậu. Nên tăng cường độ từ từ, đồng thời tham khảo ý kiến nhân viên y tế nếu có đau, són tiểu, cảm giác nặng vùng chậu hoặc dấu hiệu bất thường khi vận động.

5. Kiên trì thay đổi thói quen thay vì chỉ nhìn vào cân nặng

Việc giảm từ 64kg xuống 50kg trong khoảng 3 tháng, nếu đúng theo thông tin được truyền thông đăng tải, là một thay đổi đáng kể. Tuy nhiên, cân nặng không phải thước đo duy nhất phản ánh sức khỏe hay mức độ hồi phục sau sinh.

Để giảm mỡ mà vẫn duy trì sức khỏe, cơ thể cần được cung cấp đủ protein từ thịt, cá, trứng, sữa hoặc các loại đậu; chất béo lành mạnh; rau củ, trái cây và nguồn tinh bột phù hợp. Giấc ngủ, mức độ căng thẳng và khả năng duy trì vận động cũng ảnh hưởng đến quá trình kiểm soát cân nặng.

Đặc biệt, tốc độ giảm cân của người nổi tiếng không nên được xem là mục tiêu chung cho mọi phụ nữ. Sau sinh, mỗi người có quá trình hồi phục khác nhau; giảm cân quá nhanh hoặc ăn kiêng cực đoan có thể khiến cơ thể thiếu năng lượng và dưỡng chất.

Vóc dáng săn chắc của Quỷ Quỷ trên thảm đỏ là điều khiến nhiều người ngưỡng mộ, nhưng bài học đáng tham khảo không nằm ở việc bỏ hoàn toàn trái cây hay chỉ ăn một bữa mỗi ngày. Một chế độ ăn cân bằng, vận động phù hợp và thời gian hồi phục đầy đủ mới là nền tảng giúp phụ nữ duy trì sức khỏe và vóc dáng lâu dài.