Ảnh: Bệnh viện 19-8

Một cơn đau đầu thoáng qua, tình trạng hay quên hoặc giảm tập trung đôi khi bị nhầm lẫn với biểu hiện suy giảm trí nhớ do tuổi tác. Tuy nhiên, những dấu hiệu tưởng chừng không đặc hiệu này cũng có thể liên quan đến bệnh lý thần kinh nghiêm trọng, trong đó có u não.

Mới đây, Khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) tiếp nhận một bệnh nhân nữ 63 tuổi. Qua thăm khám và chụp cộng hưởng từ (MRI) sọ não có tiêm thuốc đối quang từ, các bác sĩ phát hiện khối u nằm ở vùng thái dương phải.

Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật vi phẫu lấy u. Sau mổ, người bệnh tỉnh táo, vận động tay chân bình thường, không ghi nhận khiếm khuyết thần kinh khu trú. Tuy nhiên, kết quả giải phẫu bệnh xác định khối u là glioblastoma (u nguyên bào keo), một dạng u thần kinh đệm ác tính, tiến triển nhanh.

Theo phân loại u hệ thần kinh trung ương của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) năm 2021, glioblastoma thuộc nhóm u thần kinh đệm độ 4 (CNS WHO grade 4), là một trong những dạng u não ác tính thường gặp ở người trưởng thành.

Phẫu thuật vi phẫu có vai trò lấy tối đa khối u trong giới hạn an toàn, đồng thời bảo tồn chức năng não bộ. Theo thông tin từ bệnh viện, ca phẫu thuật được thực hiện với sự hỗ trợ của kính hiển vi phẫu thuật và hệ thống định vị thần kinh. Sau phẫu thuật, bệnh nhân cần tiếp tục được đánh giá để xây dựng phác đồ điều trị bổ trợ bằng hóa trị và xạ trị.

Từ trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên chủ quan với những dấu hiệu thần kinh kéo dài hoặc bất thường như đau đầu tăng dần, hay quên, choáng váng, co giật hoặc thay đổi tính cách đột ngột. Khi xuất hiện các triệu chứng này, cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và chỉ định kiểm tra phù hợp.

Chẩn đoán hình ảnh, trong đó có MRI sọ não, giúp phát hiện và đánh giá các tổn thương trong não. Với u thần kinh đệm độ cao, phẫu thuật là một bước trong quá trình điều trị; kết quả giải phẫu bệnh và đánh giá chuyên môn sẽ là cơ sở để lựa chọn các phương pháp điều trị tiếp theo.