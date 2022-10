Sao nữ suýt thay Yoo In Na đóng nữ phụ Goblin: Bị từ chối vì quá trẻ

Ra mắt vào "năm bùng nổ" 2016 của màn ảnh Hàn, Goblin - Yêu Tinh khiến khán giả vô cùng yêu thích với câu chuyện tình đầy thăng trầm giữa cô gái con người Eun Tak và "yêu tinh" Kim Shin. Tuy nhiên phim còn có dàn nhân vật phụ vô cùng duyên dáng, trong đó có cô nàng Kim Sun do Yoo In Na thủ vai. Vai diễn rạng rỡ như ánh mặt trời này đã giúp Yoo In Na được chú ý diện rộng, song lại từng suýt thuộc về người khác.

Trong chương trình Taxi của đài tvN, cựu thành viên T-ARA - nữ ca sĩ kiêm diễn viên Hwayoung đã bất ngờ tiết lộ về việc cô từng tham gia tuyển chọn cho hai vai diễn đình đám. Thế nhưng vì nhiều lý do khác nhau, cô không được lựa chọn. Trong số đó có vai nữ phụ Kim Sun trong Goblin mà Yoo In Na thể hiện.

Hwayoung từng tranh đấu để có vai Kim Sun

Hwayoung tiết lộ trong chương trình Taxi rằng: "Tôi từng thương thảo với biên kịch Kim Eun Sook và đạo diễn Goblin để vào vai mà sau này thuộc về Yoo In Na. Thế nhưng sau cùng tôi không có được vai vì họ nghĩ tôi quá trẻ so với nhân vật".

Hwayoung chia sẻ trên chương trình

Vào thời điểm chia sẻ về việc casting phim Goblin, Hwayoung đã không còn là thành viên của nhóm nhạc T-ARA. Trước đó cô rời T-ARA giữa lúc hàng loạt tin tức không hay về nhóm nổ ra, khiến nhóm nhạc từng một thời đứng trên đỉnh cao này tụt dốc. Mặt khác kể từ khi rời nhóm, Hwayoung cũng không còn được săn đón như trước, thậm chí khi "lấn sân" sang diễn xuất. Cô từng tham gia một số vai nhỏ trong Hội Bạn Gái Cũ, Vẻ Đẹp Tâm Hồn...

Hwayoung chật vật sau khi rời T-ARA

Đặc biệt nhất là Hậu Duệ Mặt Trời. Đây cũng là dự án còn lại mà Hwayoung từng tham gia tuyển chọn theo như tiết lộ trong chương trình Taxi, ở đó cô tranh vai cùng Kim Ji Won. Tuy nhiên về sau Hwayoung vào vai khách mời ở tập 4, là bạn gái cũ của nhân vật Dae Young.

Hwayoung đóng vai nhỏ trong Hậu Duệ Mặt Trời

Đối với Yoo In Na, Goblin là bộ phim đã giúp sự nghiệp của cô chuyển sang trang mới đầy rực rỡ. Sau vai diễn Kim Sun, Yoo In Na được khán giả mến gọi là "nữ phụ vạn người mê", để rồi có màn tái hợp cùng Lee Dong Wook trong Chạm Vào Tim Em.