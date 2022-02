Đã 40 tuổi nhưng mỹ nhân "Goblin" vẫn trẻ măng, style trên phim đẹp không trượt bộ nào

Bộ phim "Goblin" đình đám năm nào không chỉ có cặp đôi chính là Gong Yoo - Kim Go Eun gây sốt, mà couple Thần Chết Lee Dong Wook cùng bà chủ tiệm gà Yoo In Na cũng khiến dân tình "quắn quéo" vì quá đẹp đôi. Bên cạnh sự tương tác vô cùng ngọt ngào với Lee Dong Wook trong từng khung cảnh phim, nhan sắc cùng sức quyến rũ của nữ phụ Yoo In Na chính là "thỏi nam chân" hút fan cho "Goblin".

Bẵng đi hơn 5 năm trôi qua, Yoo In Na đã tham gia khá nhiều tác phẩm truyền hình, và gần nhất là đóng "Snowdrop" cùng Jisoo (Black Pink). Điều gây bất ngờ là, nhan sắc của Yoo In Na dường như không hề thay đổi qua các năm, độ trẻ trung vẫn nguyên vẹn dù cô đã tròn 40 tuổi. Bên cạnh đó, style từ trong phim đến ngoài đời của Yoo In Na cũng gây ấn tượng vì không chỉ sành điệu, mà còn vô cùng trẻ trung.

Trên đây là tạo hình của Yoo In Na trong bộ phim mới nhất đóng cùng Jisoo (Black Pink). Style của Yoo In Na trong phim "Snowdrop" đơn giản, không phải là điểm nhấn. Tuy nhiên, nhan sắc tuổi 40 của Yoo In Na thì chính là chủ đề khiến dân tình bàn tán xôn xao vì quá sức trẻ trung, ngọt ngào. Đặc biệt, khi kết thân với kiểu tóc mái lưa thưa và đeo kính, nhìn cô tươi trẻ chẳng khác nào một sinh viên y khoa.

Quay ngược thời gian, Yoo In Na có không ít những bộ drama mà style trong phim rất mãn nhãn, lại tôn được nhan sắc trẻ trung của nữ diễn viên, chẳng hạn như phim "Touch Your Heart".

Bộ phim "Touch Your Heart" đánh dấu sự tái hợp của Yoo In Na với Lee Dong Wook. Hai nhân vật của cặp diễn viên này đã tạo nên câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng, hài hước và không kém phần ngọt ngào.

Thời trang trong phim "Touch Your Heart" của Yoo In Na khá phong phú, nhiều màu sắc. Cô ưu ái diện những items như là áo khoác dáng dài sáng màu, váy họa tiết, quần ngắn…, tạo nên những outfit sang trọng, thanh lịch nhưng không kém phần trẻ trung, gợi cảm. Loạt công thức mix đồ này của Yoo In Na vẫn chuẩn mốt cho đến tận bây giờ, đáng để chị em học hỏi để hoàn thiện những outfit nổi bật, trẻ trung.

Như đã đề cập ở trên, tên tuổi của Yoo In Na trở nên bùng nổ khi đóng hit truyền hình "Goblin". Trong bộ phim này, Yoo In Na xinh đẹp và gợi cảm, style rất sang chảnh, hút mắt. Cô diện những bộ đồ tôn dáng như là: váy len mỏng, bộ suit váy ngắn, hay combo váy liền + áo dáng dài thắt eo. Nhan sắc xinh đẹp cùng phong cách thời trang nữ tính, quyến rũ của Yoo In Na trong "Goblin" đã để lại dấu ấn đậm sâu trong lòng khán giả.

Không chỉ trong phim, phong cách ngoài đời của Yoo In Na cũng rất trẻ trung. Nữ diễn viên thường diện các món đồ màu mè, họa tiết, chẳng hạn như: áo blazer kẻ, áo blouse bèo nhún, áo len hay cardigan rực rỡ… Những items này hợp với visual hack tuổi của Yoo In Na, giúp cô trông thật nổi bật, nhưng không bị "cưa sừng làm nghé". Và như thế, style ở tuổi 40 của Yoo In Na rất hữu ích để chị em tham khảo, nhằm trẻ hóa phong cách thật hiệu nghiệm.

Ảnh: Internet

