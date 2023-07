Sao nữ Gia Đình Là Số 1 "lão hoá ngược" tới khó tin, tái xuất thành công ở phim có rating cao nhất hiện tại

Dù là phim dài tập cuối tuần với nội dung không mới nhưng The Real Has Come (Người Ấy Đã Đến) vẫn chứng tỏ được sức hút mạnh mẽ của mình khi ghi nhận rating lên tới 23,9%, con số cao nhất trong tất cả những phim Hàn lên sóng hiện tại. Thêm vào đó trong danh sách các chương trình được yêu thích nhất tháng 7 do Korea Gallup khảo sát và công bố, The Real Has Come đứng vị trí đầu tiên.

Cùng với sức hút của The Real Has Come, nữ chính Baek Jin Hee cũng được khán giả quan tâm hơn bao giờ hết. Lên phim có phần bị "dìm nhan sắc" do tạo hình khá đơn giản, khi vào vai một người mẹ bỉm nhưng thực chất ở ngoài đời, cô nổi tiếng bởi diện mạo trẻ trung, xinh xắn, dù đã 33 tuổi nhưng vẫn cứ như mới ngoài đôi mươi.

Xem phim, nhiều khán giả bất ngờ khi nhận ra Baek Jin Hee chính là cô nàng nữ phụ đáng yêu năm nào của Gia Đình Là Số 1 phần 3. Tuy bộ phim này không được chú ý nhiều như hai phần trước nhưng nhân vật của Jin Hee vẫn nhận được sự quan tâm rất lớn. Trong phim nhân vật của cô là một cô gái thất nghiệp nhưng rất lạc quan, có mối tình đơn phương với nam chính. Nhân vật này mang đến cho khán giả rất nhiều tiếng cười bởi sự đáng yêu, hài hước và những pha hành xử vô cùng ngốc nghếch.

So sánh những hình ảnh hiện tại so với thời điểm đóng Gia Đình Là Số 1 cách đây 12 năm mới thấy, Baek Jin Hee dường như không hề già đi. Ngoài việc cô đã giảm cân thành công, không còn chiếc "má bánh bao" năm nào thì nhan sắc tuổi 33 thậm chí còn xinh đẹp hơn thuở mới vào nghề. Đáng tiếc, dù xinh đẹp và càng trẻ trung nhưng sự nghiệp của Baek Jin Hee lại khá mờ nhạt. 12 năm vừa qua, ngoài lần nổi đình đám với vai phản diện ở Hoàng Hậu Ki ra thì sao nữ họ Baek gần như không có tác phẩm nổi bật nào.

Nguồn ảnh: Hancinema