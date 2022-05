Sao nữ đáng thương bị chèn ép ở họp báo phim năm nào: Nổi nhờ vai phụ mờ nhạt, tìm lại hạnh phúc sau biến cố mất con

Làng giải trí luôn có những quy tắc khắc nghiệt, thiếu công bằng. Không ít ngôi sao đã từng phải chịu cảnh bị chèn ép vì danh tiếng không có, quyền lực lại càng không. Đó là điều đã xảy ra với sao nữ sau đây khi vào chính họp báo ra mắt phim mà bản thân đóng vai chính, cô đã bị chèn ép, lườm nguýt công khai.



Nữ chính nhưng bị nữ phụ liếc xéo, xô đẩy

Đó là điều đã từng xảy ra với "ngôi sao Chân Hoàn Truyện" Dĩnh Nhi. Trong lễ khai máy phim Chiến Trận Không Thuốc Súng vào cuối năm 2020, Dĩnh Nhi đáng ra phải tỏa sáng vì giữ vai trò nữ chính. Thế nhưng trong sự kiện, cô liên tục bị một người phụ nữ chèn ép, xô đẩy ra khỏi vị trí trung tâm. Người này thậm chí còn liếc Dĩnh Nhi, bày tỏ thái độ thô lỗ.

Danh tính người này là Y Lệ Viên - một nữ ca sĩ, diễn viên không mấy tiếng tăm của Trung Quốc. Cô đóng vai phụ trong phim, thế nhưng lại thẳng thừng chiếm chỗ, tỏ thái độ với Dĩnh Nhi, khiến ai nấy khi ấy đều bất bình và phẫn nộ.

Gần 2 năm đã trôi qua kể từ khi Dĩnh Nhi bị chèn ép tại lễ khai máy phim. Thế nhưng đó không phải những gì khó khăn, đáng buồn mà sao nữ này từng trải qua. Để có được hạnh phúc như hiện tại, Dĩnh Nhi đã phải đánh đổi nhiều thứ.

Thành công nhờ những vai phụ

Nếu chưa nhận ra Dĩnh Nhi thì hãy quay về với dự án cung đấu kinh điển Chân Hoàn Truyện. Năm đó, Dĩnh Nhi góp mặt trong phim với một vai nhỏ nhưng khá đáng nhớ ở đầu phim - Hạ Đông Xuân. Ỷ vào gia thế lớn, Hạ Đông Xuân nhập cung với chức Hạ thường tại, luôn tìm cớ bắt nạt các phi tần khác. Tuy nhiên sau đó, cô đã bị Hoa phi (Tưởng Hân) dạy dỗ bằng hình phạt Nhất trượng hồng, cũng là cảnh cuối trước khi Tĩnh Nhi đi "lãnh cơm hộp".

Bẵng đi nhiều năm, sự nghiệp của Dĩnh Nhi vẫn vô cùng sôi nổi với hàng loạt tựa phim, thậm chí được đóng chính. Thế nhưng cô không thể có được hào quang như những đồng nghiệp cùng lứa như Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch,... cũng chưa từng có được hào quang như vài tập phim trong Chân Hoàn Truyện.

Đến năm 2021, Dĩnh Nhi đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ trong Cẩm Tâm Tựa Ngọc. Vẫn là một vai nhỏ chỉ xuất hiện ở đầu phim - "bà cả" Nguyên Nương của Từ Lệnh Nghi (Chung Hán Lương). Trước khi qua đời, Nguyên Nương là nhân vật rất được yêu thích nhờ sự chu toàn, trưởng thành và diễn xuất có lực của Dĩnh Nhi, thậm chí lấn át cả nữ chính Đàm Tùng Vận.

Ngoài ra, Dĩnh Nhi còn có cơ hội tham gia nhiều dự án đình đám như Cổ Kiếm Kỳ Đàm 2, Tiểu Lý Phi Đao,... nhưng chỉ với vai nhỏ. Xuyên suốt sự nghiệp, có lẽ điều mà Dĩnh Nhi mong chờ nhất vẫn là một vai nữ chính để đời.

Mất con vì lao lực khi đóng phim, hạnh phúc gia đình rồi cũng đến

Việc không có vai diễn kinh điển cho bản thân không khiến Dĩnh Nhi chùn bước. Mỹ nhân sinh năm 1988 vẫn miệt mài hoạt động nghệ thuật, tham gia phim ảnh dù cho bản thân đang không trong tình trạng tốt nhất. Khi tham gia dự án phim tên Thu Thiền, Dĩnh Nhi đã gặp biến cố lớn nhất cuộc đời mà đến hiện tại, có lẽ cô vẫn chưa quên được.

Khi tham gia Thu Thiền, Dĩnh Nhi phát hiện mình đang mang thai đôi. Vui mừng là thế nhưng Dĩnh Nhi vẫn quyết định ở lại đoàn phim, hoàn thành tất cả công việc vì cũng chỉ còn 1/3 chặng đường nữa thôi. Nào ngờ đâu, Dĩnh Nhi lại đột ngột rút khỏi đoàn vì động thai, lý do được đưa ra là áp lực công việc. Kết quả, bác sĩ chỉ có thể giữ lại 1 trong 2 đứa bé, để lại nỗi đau đớn cho Dĩnh Nhi và ông xã Phó Tân Bác.

Sao nữ Lý Mạn thay thế Dĩnh Nhi trong Thu Thiền

Thời điểm này Phó Tân Bác luôn bên cạnh an ủi, cùng vợ vượt qua khó khăn. May mắn thay, Dĩnh Nhi nhanh chóng hồi phục về thể chất lẫn tinh thần, cùng Phó Tân Bác tiếp tục vun đắp cho gia đình, đặc biệt là cho đứa con vừa chào đời. Hiện tại ở tuối gần 40, Dĩnh Nhi đang có cuộc sống vô cùng hạnh phúc cùng chồng con, thường xuyên đăng tải những dòng trạng thái, ảnh chụp vui vẻ, tích cực lên MXH. Cô vẫn nuôi đam mê diễn xuất, vừa qua có sự tái xuất mạnh mẽ khi Sơn Hà Nguyệt Minh - dự án "cất kho" 4 năm do cô và Phùng Thiệu Phong đóng chính bất ngờ lên sóng.

