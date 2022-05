Dàn mỹ nhân Hoa ngữ tự hại mình vì dám so kè diễn xuất với đàn chị: Triệu Lộ Tư vẫn chưa phải xấu hổ nhất

Cái khó của dàn tiểu hoa 9X, Gen Z hiện tại chính là diễn xuất, khi mặt bằng chung đều chưa thể so sánh với lứa đàn chị đi trước. Ấy vậy mà vẫn có một số sao nữ trẻ khiến khán giả bất ngờ, thậm chí phải bật cười vì có những so sánh ngô nghê, khập khiễng với đàn chị tài năng.

Triệu Lộ Tư - Châu Tấn

Nhắc đến Triệu Lộ Tư là nhắc đến những chiêu trò mỗi khi phim lên sóng, khiến dân tình không khỏi thở dài. Gần đây khi trở lại với Thả Thí Thiên Hạ, Triệu Lộ Tư lại trở thành tâm điểm tranh cãi khi so sánh bản thân với Châu Tấn trong Họa Bì. Trong cảnh phim, Bạch Phong Tịch (Triệu Lộ Tư) bị tiểu sư muội của mình đâm một nhát từ phía sau. Thế nhưng sau đó, biểu cảm cô nàng trông vô cùng bình thản, lại giống như buồn ngủ.

Ấy vậy mà diễn xuất này lại được đem đi đặt ngang hàng với "Tiểu Duy" Châu Tấn trong Họa Bì. Trong khi đó chỉ với một ánh mắt, Châu Tấn đã thể hiện được nỗi đau khôn cùng, không chỉ đau vì vết đâm mà còn vì bị người mình yêu phản bội.

Ngô Cẩn Ngôn - Trương Mạn Ngọc

Sau Diên Hi Công Lược, Ngô Cẩn Ngôn tiếp tục tham gia dự án cổ trang Hạo Lan Truyện của Vu Chính. Thế nhưng bộ phim lại là "bom xịt", thậm chí còn khiến fan tranh cãi vì diễn xuất quá tệ của Ngô Cẩn Ngôn. Cụ thể, cảnh quay Hạo Lan khóc bên thành giếng khi mẹ mất đã bị chê "giả trân", không có nước mắt.

Lúc này, Vu Chính bất ngờ lên tiếng, so sánh cảnh khóc ấy với cảnh của Trương Mạn Ngọc trong Điềm Mật Mật. "Khi cô ấy nhìn thấy thi thể của Tăng Chí Vỹ, cô ấy cười trước rồi mới khóc", Vu Chính phân tích. Song, phát ngôn của Vu Chính như đổ dầu vào lửa, khiến khán giả bật cười vì dám so tân binh như Ngô Cẩn Ngôn với "Mạn thần" của màn ảnh Hoa ngữ.

Lưu Hạo Tồn - Đổng Khiết

Lưu Hạo Tồn là "Mưu nữ lang bị ghét nhất màn ảnh" bởi nhiều lý do. Không chỉ dính vào nhiều ồn ào như khai gian tuổi, lợi dụng "chống lưng" hay thường xuyên được gán ghép với các mỹ nam hàng đầu, Lưu Hạo Tồn còn khiến khán giả chán ngán với những bài viết so sánh cô với Đổng Khiết.

Vào giữa tháng 12/2020, trên Weibo xuất hiện không ít bài đăng so sánh Lưu Hạo Tồn với Đổng Khiết thời trẻ, nhất là ở diễn xuất thanh thuần, trong trẻo như "bạn gái quốc dân". Tuy nhiên sự so sánh này đã khiến không ít cư dân mạng khó hiểu. Ai nấy đều cho rằng Lưu Hạo Tồn vẫn còn non trẻ, diễn xuất lại không ổn định. Trong khi đó, Đổng Khiết là "tượng đài" nhan sắc trên màn ảnh, thuở đôi mươi đã nổi tiếng với Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài hay Kim Phấn Thế Gia.

Dương Tử - Dương Tử Quỳnh

Đây có lẽ là trường hợp khá xấu hổ mà ngay cả Dương Tử cũng không lường trước. Là cái tên có diễn xuất khá ổn trong dàn tiểu hoa hiện nay, Dương Tử lại bất ngờ bị chỉ trích khi dính dáng đến đàn chị Dương Tử Quỳnh. Chuyện là các fan của Dương Tử đã nhiều lần nhầm lẫn, thường xuyên tràn vào tài khoản MXH của Dương Tử Quỳnh để... khen Dương Tử. Cư dân mạng cảm thấy khá buồn cười, cho rằng có lẽ vì trong tên có chữ "Dương Tử" nên Dương Tử Quỳnh mới bị lầm tưởng như vậy.

Gần đây nhất khi Dương Tử Quỳnh ghi điểm với phim Everything Everywhere All at Once, các fan Dương Tử tiếp tục "sai lầm" như trên, khiến Dương Tử bị cười chê dù cô chẳng làm gì. Thậm chí sự việc xảy ra nhiều và thường xuyên đến mức nhiều netizen nghi ngờ đây có khi nào là chiêu trò của chính Dương Tử để "tạo nhiệt" hay không.

Nguồn ảnh: Tổng hợp

https://kenh14.vn/dan-my-nhan-hoa-ngu-tu-hai-minh-vi-dam-so-ke-dien-xuat-voi-dan-chi-trieu-lo-tu-van-chua-phai-xau-ho-nhat-20220524205431902.chn

https://kenh14.vn/dan-my-nhan-hoa-ngu-tu-hai-minh-vi-dam-so-ke-dien-xuat-voi-dan-chi-trieu-lo-tu-van-chua-phai-xau-ho-nhat-20220524205431902.chn