Sao nữ chi 30 tỷ để thành Phạm Băng Băng, ngỡ ngàng khi biết chồng là người đồng tính

Nhan sắc của Phạm Băng Băng từng là "chuẩn mực thẩm mỹ" tại Trung Quốc, đến mức nhiều cô gái coi cô là hình mẫu để dao kéo giống vậy. Trong số đó, Hà Thừa Hy là "bản sao" nổi tiếng nhất khi từng chi đến 8 triệu tệ (khoảng 30 tỷ đồng) để phẫu thuật thẩm mỹ cho giống thần tượng. Tuy việc có gương mặt giống Phạm Băng Băng giúp Hà Thừa Hy đổi đời nhưng cũng tạo nên bi kịch hôn nhân cho cô.

Hà Thừa Hy là "bản sao" nổi tiếng nhất của Phạm Băng Băng

Tốn tiền tỷ để trở thành "bản sao"

Sinh ra trong gia đình giàu có nhưng Hà Thừa Hy lại luôn tự ti vì nhan sắc không mấy nổi bật của mình. Năm 15 tuổi, sau khi bị chinh phục bởi nhan sắc của Phạm Băng Băng trên màn ảnh, Hà Thừa Hy đã đặt mục tiêu cả đời phải biến thành phiên bản giống hệt thần tượng.

Từ năm 16 tuổi, Hà Thừa Hy trải qua hơn 20 ca phẫu thuật kéo dài suốt 8 năm và cô dần sở hữu gương mặt có đến 80% nét giống Phạm Băng Băng. Cũng nhờ vậy, người đẹp sinh năm 1993 nhanh chóng nổi tiếng trên mạng xã hội, được nhiều người săn đón như một "bản sao đặc biệt" của minh tinh họ Phạm.

Không chỉ trở thành hotgirl mạng, Hà Thừa Hy còn dần lấn sân showbiz, tham gia một số gameshow, nhận đóng vai phụ và thậm chí từng gây sốt khi xuất hiện tại các sự kiện giải trí lớn. Đỉnh điểm là năm 2016 khi tham gia Super Girl, Hà Thừa Hy gây náo loạn vì gương mặt quá giống Phạm Băng Băng. Cô thậm chí từng khiến truyền thông nước ngoài nhầm lẫn khi sải bước trên thảm đỏ Cannes thay thế thần tượng.

Có rất nhiều người nhầm lẫn Hà Thừa Hy với Phạm Băng Băng

Dù sự nghiệp gắn liền với nhan sắc "copy - paste" nhưng Hà Thừa Hy vẫn phải thừa nhận bản thân không thể vượt ra cái bóng của Phạm Băng Băng. Khi "nữ hoàng giải trí" bị cấm sóng vì bê bối thuế năm 2018, sự nghiệp của Hà Thừa Hy cũng tụt dốc theo, không còn giữ được độ hot như trước.

Cuộc hôn nhân gây tranh cãi với "bản sao Lý Thần"

Nếu sự nghiệp của Hà Thừa Hy gắn liền với cái tên Phạm Băng Băng thì đời sống riêng tư của cô cũng gắn chặt với một "phiên bản fake" khác, đó là Dư Tiểu Tuyền, vị bác sĩ thẩm mỹ đã trực tiếp phẫu thuật cho cô.

Trong quá trình gắn bó tại phòng phẫu thuật, Hà Thừa Hy và Dư Tiểu Tuyền nảy sinh tình cảm. Để "xứng đôi vừa lứa", Dư Tiểu Tuyền còn tự biến mình thành "bản sao Lý Thần" - bạn trai đình đám của Phạm Băng Băng lúc bấy giờ. Cặp đôi "Phạm Băng Băng - Lý Thần phiên bản fake" nhanh chóng trở thành hiện tượng mạng, liên tục xuất hiện trên truyền thông và từng cùng nhau tham gia nhiều phiên livestream kiếm bộn tiền.

Hà Thừa Hy là "tiểu Phạm Băng Băng" thì Dư Tiểu Tuyền cũng trở thành "bản sao Lý Thần"

Năm 2016, họ kết hôn trong sự chú ý của dư luận và có với nhau một đứa con, Dư Tiểu Tuyền còn mở hẳn một bệnh viện thẩm mỹ mang tên vợ. Thế nhưng, hôn nhân tưởng như viên mãn này lại vỡ tan chỉ sau 2 năm.

Trong thời gian mang thai, Hà Thừa Hy phát hiện chồng thường xuyên thân mật với một người đàn ông lạ và nhiều lần qua đêm bên ngoài. Ban đầu cô nghĩ mình bị phản bội bởi "nữ tiểu tam" nhưng sau khi thuê thám tử điều tra, sự thật khiến Hà Thừa Hy sụp đổ. Hóa ra Dư Tiểu Tuyền vốn là người đồng tính, thậm chí đã có quan hệ tình cảm lâu dài với một người đàn ông khác.

Năm 2018, Hà Thừa Hy công khai bằng chứng, tố cáo chồng "giả vờ yêu" để cưới mình, coi cô như công cụ sinh con. Những bức ảnh thân mật của Dư Tiểu Tuyền và tình nhân nam nhanh chóng lan truyền khiến dư luận bàng hoàng. Không ít người chỉ trích hành động "lừa cưới" của vị bác sĩ, đồng thời bày tỏ sự thương cảm với Hà Thừa Hy - người phụ nữ đã bỏ ra cả thanh xuân và 30 tỷ đồng để sống dưới cái bóng của người khác, cuối cùng lại bị phản bội bởi chính hôn nhân của mình.

Dư Tiểu Tuyền ngoại tình, có lẽ Hà Thừa Hy cũng không nghĩ hôn nhân của mình sẽ đi đến bước đường này

Hiện tại, Hà Thừa Hy đã chuyển hướng sang công việc kinh doanh trong ngành làm đẹp và giữ vai trò cố vấn thẩm mỹ. Dù không còn hào nhoáng như trước, cô cho biết bản thân đã học cách sống tỉnh táo hơn, không còn cố gắng "sao chép" ai, cũng không còn níu giữ những thứ hư danh.

Hành trình của Hà Thừa Hy cho thấy phẫu thuật thẩm mỹ có thể thay đổi ngoại hình nhưng không thể đổi vận mệnh hay lấp đầy những khoảng trống trong đời. Cái giá của việc chạy theo hình bóng người khác đôi khi quá đắt, dù là về tiền bạc hay hạnh phúc.