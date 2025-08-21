Trong hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, ngoài những tác phẩm ăn khách, hình ảnh như bà hoàng trên thảm đỏ, Phạm Băng Băng còn gây chú ý với hàng loạt tin đồn tình ái với các đại gia và tài tử hàng đầu trong showbiz. Danh sách người tình tin đồn của Phạm Băng Băng dài dằng dặc gồm Giả Vân, Hồng Kim Bảo, diễn viên Lục Nghị, Nhậm Tuyền, Lý Trị Đình, Vương Học Binh, CEO Hoa Nghị Huynh Đệ Vương Trung Lỗi, tỷ phú Dương Thụ Thành...

Tuy nhiên, Phạm Băng Băng chỉ công khai thừa nhận hẹn hò với duy nhất nam diễn viên Lý Thần. Cặp sao đã lên kế hoạch tổ chức đám cưới sau khi Lý Thần quỳ gối cầu hôn minh tinh Hoàn Châu Cách Cách trước mặt cha mẹ cô vào năm 2017. Tuy nhiên, giấc mộng làm cô dâu của Phạm Băng Băng đã vỡ vụn khi cô vướng scandal trốn thuế vào năm 2018. Dưới áp lực gia đình và dư luận, Lý Thần đã ruồng bỏ Phạm Băng Băng.

Kết thúc buồn cho Phạm Băng Băng: Đám cưới bị hủy bỏ

Năm 2014, Phạm Băng Băng sản xuất và đóng nữ chính trong bộ phim Võ Mỵ Nương Truyền Kỳ. Lý Thần tham gia 1 vai ít đất diễn trong dự án. Đến năm 2015, Phạm Băng Băng và Lý Thần cùng đăng ảnh chung và viết "Chúng tôi" để công khai hẹn hò. Lúc bấy giờ, minh tinh hạng A tuyên bố cô không có ý định cưới đại gia bởi bản thân cô đã là đại gia của chính mình. Vì vậy, Phạm Băng Băng chỉ cần 1 người đàn ông như "bách khoa toàn thư", có thể dựa vào khi cô cần, trả lời những câu hỏi cô đang tìm lời giải đáp. Phạm Băng Băng khẳng định Lý Thần chính là 1 nửa cô tìm kiếm.

Lý Thần là người bạn trai duy nhất được Phạm Băng Băng công khai

Sau khi công khai mối quan hệ, Phạm Băng Băng và Lý Thần hùn tiền mua 1 căn biệt thự lớn ở Thanh Đảo (Trung Quốc) và dọn về sống chung như vợ chồng. Tháng 9/2017, đúng sinh nhật tuổi 36 của Phạm Băng Băng, Lý Thần đã quỳ gối cầu hôn bạn gái với chiếc nhẫn kim cương trị giá 700.000 USD (18.000 tỷ đồng). Lý Thần còn hứa sẽ ở bên Phạm Băng Băng suốt cuộc đời, cùng nhau trải qua khó khăn, là chỗ dựa cho cô bạn gái nổi tiếng. Khi Phạm Băng Băng và cả gia đình cô ưng thuận, Lý Thần liền bắt tay vào chuẩn bị cho hôn lễ thế kỷ dự định tổ chức tháng 8/2018.

Ai ngờ, khi hôn lễ còn chưa kịp diễn ra, Phạm Băng Băng đã dính bê bối trốn thuế rúng động ngay đầu năm 2018. Sau khi Phạm Băng Băng sụp đổ vì scandal phạm pháp, Lý Thần biến mất, không có bất kỳ hành động nào hỗ trợ bạn gái. Có thông tin cho biết vì không kịp bán tài sản để đóng phạt, Phạm Băng Băng phải vay mượn khắp nơi. Lý Thần có gia sản kếch xù nhưng không giúp bạn gái dù chỉ 1 xu.

Năm 2017, Lý Thần cầu hôn Phạm Băng Băng vô cùng hoành tráng

Và chuyện gì đến cũng đến, tối 27/6/2019, Lý Thần và Phạm Băng Băng chính thức tuyên bố "đường ai nấy đi". Nhiều nguồn tin cho biết gia tộc có dòng dõi quân đội đã kiên quyết phản đối, cấm cháu trai cưới người dính bê bối phạm pháp như Phạm Băng Băng. Ngoài ra, việc Phạm Băng Băng lớn tuổi, thể chất kém nên không thể mang thai sinh cháu nối dõi, cũng khiến cha mẹ Lý Thần không hài lòng. Dưới sức ép của gia đình cũng như việc sợ bị liên lụy đến bê bối của bạn gái, Lý Thần đã ruồng bỏ Phạm Băng Băng. Việc Lý Thần bỏ rơi bạn gái lúc hoạn nạn khiến anh trở thành cái tên bị ghét nhất showbiz Trung Quốc, hứng chỉ trích là gã đàn ông tệ bạc và hèn nhát.

Sau 6 năm hủy hôn và đường ai nấy đi, Phạm Băng Băng và Lý Thần kín tiếng đời tư, và vẫn chưa tìm được nửa kia phù hợp để đi đến hôn nhân. Đối với những khán giả từng chứng kiến chặng đường 4 năm yêu đương ngọt ngào như phim của họ, ai cũng mong cặp sao này có thể rũ bỏ quá khứ, quay về bên nhau. Sau những biến cố trong cuộc sống, thử tượng tưởng nếu Lý Thần và Phạm Băng Băng cho nhau cơ hội hàn gắn, quyết định tổ chức lại đám cưới còn dang dở năm xưa thì sẽ ra sao?

Cặp sao chia tay trong sự ngỡ ngàng của công chúng vào năm 2019

Kịch bản cho ngày Lý Thần - Phạm Băng Băng "yêu lại từ đầu"

Tháng 1/2026, cộng đồng mạng xôn xao khi 1 blogger tung ảnh Phạm Băng Băng và Lý Thần cùng đi ăn tối thân mật ở Bắc Kinh (Trung Quốc). Nhiều người cho rằng họ chỉ là bạn bè cũ hội ngộ, cho đến khi dân tình phát hiện Phạm Băng Băng đã đeo lại chiếc nhẫn kim cương cô từng được Lý Thần cầu hôn năm 2017.