Kịch bản thế kỷ: Phạm Băng Băng yêu lại "tình cũ 4.000 tỷ", chuẩn bị tổ chức hôn lễ triệu đô dang dở 1 thời?
Phạm Băng Băng và nam diễn viên này từng là cặp đôi "tài sắc phân tranh" đáng ngưỡng mộ trong ngành giải trí.
Trong hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, ngoài những tác phẩm ăn khách, hình ảnh như bà hoàng trên thảm đỏ, Phạm Băng Băng còn gây chú ý với hàng loạt tin đồn tình ái với các đại gia và tài tử hàng đầu trong showbiz. Danh sách người tình tin đồn của Phạm Băng Băng dài dằng dặc gồm Giả Vân, Hồng Kim Bảo, diễn viên Lục Nghị, Nhậm Tuyền, Lý Trị Đình, Vương Học Binh, CEO Hoa Nghị Huynh Đệ Vương Trung Lỗi, tỷ phú Dương Thụ Thành...
Tuy nhiên, Phạm Băng Băng chỉ công khai thừa nhận hẹn hò với duy nhất nam diễn viên Lý Thần. Cặp sao đã lên kế hoạch tổ chức đám cưới sau khi Lý Thần quỳ gối cầu hôn minh tinh Hoàn Châu Cách Cách trước mặt cha mẹ cô vào năm 2017. Tuy nhiên, giấc mộng làm cô dâu của Phạm Băng Băng đã vỡ vụn khi cô vướng scandal trốn thuế vào năm 2018. Dưới áp lực gia đình và dư luận, Lý Thần đã ruồng bỏ Phạm Băng Băng.
Kết thúc buồn cho Phạm Băng Băng: Đám cưới bị hủy bỏ
Năm 2014, Phạm Băng Băng sản xuất và đóng nữ chính trong bộ phim Võ Mỵ Nương Truyền Kỳ. Lý Thần tham gia 1 vai ít đất diễn trong dự án. Đến năm 2015, Phạm Băng Băng và Lý Thần cùng đăng ảnh chung và viết "Chúng tôi" để công khai hẹn hò. Lúc bấy giờ, minh tinh hạng A tuyên bố cô không có ý định cưới đại gia bởi bản thân cô đã là đại gia của chính mình. Vì vậy, Phạm Băng Băng chỉ cần 1 người đàn ông như "bách khoa toàn thư", có thể dựa vào khi cô cần, trả lời những câu hỏi cô đang tìm lời giải đáp. Phạm Băng Băng khẳng định Lý Thần chính là 1 nửa cô tìm kiếm.
Sau khi công khai mối quan hệ, Phạm Băng Băng và Lý Thần hùn tiền mua 1 căn biệt thự lớn ở Thanh Đảo (Trung Quốc) và dọn về sống chung như vợ chồng. Tháng 9/2017, đúng sinh nhật tuổi 36 của Phạm Băng Băng, Lý Thần đã quỳ gối cầu hôn bạn gái với chiếc nhẫn kim cương trị giá 700.000 USD (18.000 tỷ đồng). Lý Thần còn hứa sẽ ở bên Phạm Băng Băng suốt cuộc đời, cùng nhau trải qua khó khăn, là chỗ dựa cho cô bạn gái nổi tiếng. Khi Phạm Băng Băng và cả gia đình cô ưng thuận, Lý Thần liền bắt tay vào chuẩn bị cho hôn lễ thế kỷ dự định tổ chức tháng 8/2018.
Ai ngờ, khi hôn lễ còn chưa kịp diễn ra, Phạm Băng Băng đã dính bê bối trốn thuế rúng động ngay đầu năm 2018. Sau khi Phạm Băng Băng sụp đổ vì scandal phạm pháp, Lý Thần biến mất, không có bất kỳ hành động nào hỗ trợ bạn gái. Có thông tin cho biết vì không kịp bán tài sản để đóng phạt, Phạm Băng Băng phải vay mượn khắp nơi. Lý Thần có gia sản kếch xù nhưng không giúp bạn gái dù chỉ 1 xu.
Năm 2017, Lý Thần cầu hôn Phạm Băng Băng vô cùng hoành tráng
Và chuyện gì đến cũng đến, tối 27/6/2019, Lý Thần và Phạm Băng Băng chính thức tuyên bố "đường ai nấy đi". Nhiều nguồn tin cho biết gia tộc có dòng dõi quân đội đã kiên quyết phản đối, cấm cháu trai cưới người dính bê bối phạm pháp như Phạm Băng Băng. Ngoài ra, việc Phạm Băng Băng lớn tuổi, thể chất kém nên không thể mang thai sinh cháu nối dõi, cũng khiến cha mẹ Lý Thần không hài lòng. Dưới sức ép của gia đình cũng như việc sợ bị liên lụy đến bê bối của bạn gái, Lý Thần đã ruồng bỏ Phạm Băng Băng. Việc Lý Thần bỏ rơi bạn gái lúc hoạn nạn khiến anh trở thành cái tên bị ghét nhất showbiz Trung Quốc, hứng chỉ trích là gã đàn ông tệ bạc và hèn nhát.
Sau 6 năm hủy hôn và đường ai nấy đi, Phạm Băng Băng và Lý Thần kín tiếng đời tư, và vẫn chưa tìm được nửa kia phù hợp để đi đến hôn nhân. Đối với những khán giả từng chứng kiến chặng đường 4 năm yêu đương ngọt ngào như phim của họ, ai cũng mong cặp sao này có thể rũ bỏ quá khứ, quay về bên nhau. Sau những biến cố trong cuộc sống, thử tượng tưởng nếu Lý Thần và Phạm Băng Băng cho nhau cơ hội hàn gắn, quyết định tổ chức lại đám cưới còn dang dở năm xưa thì sẽ ra sao?
Kịch bản cho ngày Lý Thần - Phạm Băng Băng "yêu lại từ đầu"
Tháng 1/2026, cộng đồng mạng xôn xao khi 1 blogger tung ảnh Phạm Băng Băng và Lý Thần cùng đi ăn tối thân mật ở Bắc Kinh (Trung Quốc). Nhiều người cho rằng họ chỉ là bạn bè cũ hội ngộ, cho đến khi dân tình phát hiện Phạm Băng Băng đã đeo lại chiếc nhẫn kim cương cô từng được Lý Thần cầu hôn năm 2017.
Sau 7 năm chia tay, tưởng chừng đã là chuyện cũ vùi sâu trong quá khứ, Lý Thần và Phạm Băng Băng bất ngờ viết lại câu chuyện tình yêu như phim ngôn tình đời thực. Và lần này, họ không chỉ yêu lại, mà còn được tiết lộ đang chuẩn bị cho "hôn lễ thế kỷ" long trọng chưa từng có, hứa hẹn làm rúng động cả showbiz Hoa ngữ. Cặp đôi đã gửi thiệp mời cưới đến nửa giới giải trí. Hôn lễ của Phạm Băng Băng và Lý Thần được tổ chức ở Thanh Đảo (Trung Quốc) vào tháng 8.
Chiếc nhẫn kim cương đính hôn "to đùng", tấm thiệp cưới từng được Phạm Băng Băng - Lý Thần chuẩn bị cho hôn lễ thế kỷ của họ vào năm 2018
Trong lễ cưới, Lý Thần rơi nước mắt thốt lên: “Cảm ơn em đã quay lại bên anh, lần này anh sẽ bảo vệ em cả đời”. Phạm Băng Băng cũng nức nở, không cầm được nước mắt tuyên bố: "Anh sẽ là bạn trai cuối cùng, người chồng duy nhất của em". Khoảnh khắc cặp sao hôn nhau nồng nàn trong tiếng hò reo, vỗ tay chúc phúc của gia đình, bạn bè ở hôn lễ cũng trở thành hình ảnh bất hủ kinh điển khép lại 1 chương buồn và mở ra cái kết cổ tích cho mối tình nhiều sóng gió nhất trong lịch sử giới giải trí Trung Quốc.
Tuy nhiên, kịch bản Lý Thần - Phạm Băng Băng hàn gắn và kết hôn sau nhiều năm chia tay chỉ viễn cảnh người hâm mộ nghĩ ra. Thực tế việc cặp sao có quay về bên nhau hay không còn là "tùy duyên". Hậu chia tay, Lý Thần và Phạm Băng Băng đều có cuộc sống riêng, và hẹn hò với những đối tượng mới.