Sao nữ 48 tuổi vẫn đóng nữ sinh nhí nhảnh

Trong hai tập đầu của bộ phim Behind Your Touch (Bàn tay ma thuật) do Han Ji Min và Lee Min Ki đóng chính, có một vài phân cảnh được lấy cảm hứng từ bộ phim phim nổi tiếng Twenty Five Twenty One ra mắt năm 2022. Một lần nữa khán giả được thấy Hee Do (Kim Tae Ri) và Yi Jin (Nam Joo Hyuk) trên màn ảnh nhưng ở một phiên bản... rất lạ.

Cụ thể trong phân cảnh Bong Ye Bun (Han Ji Min) đọc nhật ký của dì mình, những hình ảnh trong quá khứ của nhân vật Jung Hyeon Ok (Park Sung Yeon) cũng vì vậy mà hiện về. Lúc đó là khi cô mới 21 tuổi và quen biết Won Jong Muk (Kim Hee Won) 25 tuổi. Tạo hình thời trẻ của hai người gợi nhắc tới Hee Do và Yi Jin. Đặc biệt một số phân cảnh kinh điển của Twenty Five Twenty One cũng được tái hiện, là khi Jung Hyeon Ok - Won Jong Muk đấu kiếm rồi tỏ tình, hay lúc Won Jong Muk gửi lời chúc mừng tới hôn lễ của Jung Hyeon Ok.

Phân cảnh kinh điển của Twenty Five Twenty One được tái hiện

Để đóng được phân cảnh này, cả hai diễn viên Park Sung Yeon (48 tuổi) và Kim Hee Won (52 tuổi) đều phải cưa sừng làm nghé. Park Sung Yeon thậm chí còn phải tỏ ra nhí nhảnh, đáng yêu, sao cho giống cô nữ sinh Na Hee Do từng khiến bao khán giả đổ gục năm nào. Dĩ nhiên, Park Sung Yeon trông quá già cho tạo hình này thế nhưng khán giả lại không hề cảm thấy khó chịu. Thay vào đó, ai nấy đều cho rằng cô trông vô cùng đáng yêu khi "cả gan" tái hiện và biến một chuyện tình cảm động trở thành... cảm lạnh.

Park Sung Yeon 48 tuổi đóng vai nữ sinh 21 tuổi

Và Kim Hee Won 52 tuổi đóng vai thanh niên 25 tuổi

Nguồn ảnh: JTBC