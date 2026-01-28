Trong dàn sao nhí Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế, Yoon Hoo (con trai nam ca sĩ Yoon Min Soo) nhận được sự quan tâm hàng đầu từ khán giả. Trong những năm qua, "nhất cử nhất động" từ anh chàng liên tục lọt vào tầm ngắm của công chúng.

Tới sáng 28/1, tờ Sports Seoul đưa tin, Yoon Hoo mới đây bất ngờ xuất hiện trong dàn cast của show hẹn hò My Child’s Romance mùa 2. Yoon Hoo hiện đã 20 tuổi, gây sốt bởi thân hình đô con, lực lưỡng với những khối cơ bắp săn chắc không thua kém gì 1 vận động viên thể hình chuyên nghiệp.

Đáng chú ý, chàng thanh niên trẻ còn làm xao xuyến biết bao trái tim của khán giả khi có màn thả thính trước ống kính máy quay: "Nếu đã thích 1 ai đó, em sẵn sàng hái cả sao trên trời cho người đó". Yoon Hoo không ngần ngại chia sẻ về lịch sử tình trường với khán giả: "Kinh nghiệm yêu đương của em gồm 1 lần hồi cấp 3 và 1 lần ở đại học".

Màn xuất hiện của Yoon Hoo mới đây đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Ảnh: Naver

Không ngờ cậu bé Yoon Hoo bé bỏng gây sốt ở Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế năm nào giờ đã lột xác thành 1 chàng thanh niên cơ bắp vạm vỡ tới mức này. Ảnh: Nate

Cũng trong My Child’s Romance mùa 2, Yoon Hoo để lộ sở thích tập gym: "Em tập gym 6 buổi 1 tuần, mỗi buổi tập kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ". Khi được hỏi về điểm quyến rũ nhất của mình, sao nhí 1 thời ngại ngùng cười rồi đáp: "Chắc là bờ vai chăng?".

Còn nhớ anh chàng từng thổ lộ rằng, mình chăm chỉ tập gym vì... muốn tìm bạn gái. Theo đó, trong chương trình My Little Old Boy cách đây ít tháng, Yoon Min Soo hỏi con trai Yoon Hoo: "Không phải con tập luyện để cố gắng kiếm bạn gái ở Mỹ sao?". Đáp lại, Yoon Hoo thành thật trả lời: "1 phần đúng là như vậy ạ", khiến cả ekip bật cười.

Ở tuổi 20, Yoon Hoo say mê tập gym mỗi ngày. Ảnh: Naver

Được biết, Yoon Hoo học rất giỏi và giờ đã trở thành sinh viên Đại học North Carolina danh tiếng nước Mỹ. Khi có kỳ nghỉ, sao nhí Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế lại trở về Hàn Quốc thăm gia đình.

Yoon Hoo sinh năm 2006, được biết đến rộng rãi khi tham gia chương trình truyền hình thực tế nổi tiếng Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế vào năm 2013 cùng với bố của mình là ca sĩ Yoon Min Soo, thành viên nhóm nhạc Vibe. Trong suốt thời gian tham gia chương trình, Yoon Hoo đã gây ấn tượng khó phai với khán giả nhờ ngoại hình mũm mĩm đáng yêu, tính cách hài hước, ngây thơ và đặc biệt là trái tim ấm áp, tốt bụng. Ngày ấy Yoon Hoo còn nhanh chóng trở thành 1 trong những sao nhí được yêu thích nhất Hàn Quốc, thậm chí còn nổi tiếng hơn cả người bố ca sĩ của mình.