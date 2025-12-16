Sao nhí Bố ơi mình đi đâu thế 16 tuổi đã có Rolls-Royce riêng, vi vu bằng Maybach 56 tỷ

Nhắc đến thế hệ sao nhí bước ra từ chương trình truyền hình thực tế đình đám tại Trung Quốc, Vương Thi Linh là cái tên nổi bật nhất. Một thời, Vương Thi Linh được mệnh danh là "tiểu công cháu Cbiz", nhận được sự yêu thích lớn từ khán giả sau khi tham gia chương trình Bố ơi mình đi đâu thế (2013). Thời gian thấm thoát trôi qua, Vương Thi Linh giờ đã trở thành thiếu nữ 16 tuổi và khiến khán giả ngỡ ngàng với diện mạo hiện tại. Không chỉ ngoại hình dậy thì thành công, mỗi lần xuất hiện, Thi Linh lại gây choáng ngợp với độ giàu có, khí chất tiểu thư tài phiệt đúng nghĩa.

Vương Thi Linh là ái nữ con nhà sao đắt giá nhất hiện tại của Cbiz. Ảnh: Weibo.

Tuổi thơ nổi tiếng sớm từ một chương trình quốc dân, sinh đã ngậm thìa vàng

Vương Thi Linh sinh năm 2009, là con gái của MC hàng đầu Lý Tương và đạo diễn Vương Nhạc Luân. Từ lúc chào đời, Thi Linh đã được xem là "cô bé sung sướng nhất Trung Quốc", "em bé bạc tỷ" của Cbiz. Sở dĩ Vương Thi Linh được gọi như vậy vì có mẹ là MC giàu nhất showbiz Hoa ngữ, sở hữu khối tài sản 171 nghìn tỷ đồng, với hơn 70 bất động sản trên khắp thế giới. Là con gái độc nhất của MC Lý Tương, Vương Thi Linh trở thành người thừa kế đắt giá.

Với gia thế của mình, Vương Thi Linh được mẹ chiều chuộng, nuôi dạy theo phong cách thượng lưu và cho tiếp xúc với người nổi tiếng từ bé. Năm 2013, tên tuổi Thi Linh bùng nổ khi cùng cha đạo diễn tham gia show truyền hình quốc dân Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế. Với hình ảnh một cô bé mũm mĩm, đáng yêu, đôi mắt sáng long lanh và nụ cười hồn nhiên, Thi Linh chiếm trọn tình cảm của khán giả. Kể từ đó, Vương Thi Linh trở thành sao nhí được săn đón nhất Cbiz. Lên 9 tuổi, Thi Linh đã được sải bước trên sàn diễn của thương hiệu Michael Kors.

Vương Thi Linh có cuộc sống ngậm thìa vàng ngay từ khi chào đời. Cô bé có cha mẹ đều là nghệ sĩ nổi tiếng, sở hữu tài sản kếch xù. Ảnh: Sina.

Vương Thi Linh được mệnh danh là "tiểu công chúa Cbiz". Ảnh: Baidu.

Sau khi Thi Linh nổi tiếng, MC Lý Tương cũng đặc biết chú trọng đầu tư cho con gái. Trên tờ Sohu, sao nữ này từng cho biết mọi thứ con gái cô sử dụng trong cuộc sống đều tốt nhất và đắt nhất. Nữ nghệ sĩ từng chia sẻ cô tốn hơn 600.000 NDT (2 tỷ đồng) hàng tháng để mua quần áo, giày dép và phụ kiện cho Thi Linh kể từ lúc con chào đời. Cho nên, công chúng Trung Quốc không hề xa lạ với hình ảnh Vương Thi Linh khoác lên người vô vàn trang phục hàng hiệu như Dior, Miumiu, Dolce Gabbana...

Sinh nhật Vương Thi Linh luôn được tổ chức ở khách sạn sang trọng và trang trí xa hoa giống như tiệc cưới của giới thượng lưu. Năm 2018, Thi Linh từng nhận được 1 chú gấu bông kết từ hoa hồng đỏ có giá gần 90.000 NDT (hơn 320 triệu đồng) từ cha mẹ. Khi Vương Thi Linh nói muốn trải nghiệm làm nông, MC Lý Tương liền đưa cô bé đi hái nấm quý hiếm Morel (hay còn gọi là nấm bụng dê, được mệnh danh là "vua nấm").

Sinh ra trong gia đình giàu có, Vương Thi Linh dát trang phục hàng hiệu lên người từ tấm bé. Ảnh: QQ.

Cũng là đi hái nấm nhưng nấm Vương Thi Linh thu hoạch lại là loại nấm quý hiếm nhất. Ảnh: Weibo.

Theo tờ Sina, từ bé Thi Linh đã đi học ở trường có mức học phí không dưới 20.000 NDT (hơn 71 triệu đồng) mỗi năm. Thầy giáo dạy nhạc cho Vương Thi Linh là Lưu Hoan nam ca sĩ gạo cội hàng đầu của Trung Quốc, người từng thể hiện ca khúc Hảo hán ca trong phim Thủy Hử.

Từ năm 13, Vương Thi Linh chính thức dừng mọi hoạt động nghệ thuật để sang Anh du học. Thi Linh được mẹ gửi vào trường quý tộc Benenden School. Học phí của trường khoảng 200.000 NDT (716 triệu đồng) mỗi năm. Để con gái có cuộc sống thoải mái ở nước ngoài, MC Lý Tương đã chi hàng trăm tỷ đồng mua căn hộ sang trọng ở khu vực gần tòa nhà truyền hình BBC và khuôn viên trường Royal College of Art, tặng con gái.

Con nhà sao dậy thì thành công đáng kinh ngạc, không cần debut vẫn là tâm điểm

Bước sang tuổi thiếu niên, Vương Thi Linh thi thoảng xuất hiện trước công chúng trong các sự kiện giải trí. Ở tuổi 16, Vương Thi Linh được khen càng lớn càng xinh đẹp, với vóc dáng cao ráo, gương mặt thanh tú, phong thái tự tin. Trong năm nay, Thi Linh đã cùng mẹ chụp ảnh trang bìa tạp chí LIFE STYLE CHINA, Harper's Bazaar và ngồi hàng ghế đầu Tuần lễ thời trang London, Paris.

Ở tuổi 16, sao nhí 1 thời lột xác, có ngoại hình ngày càng xinh đẹp và nổi bật. Ảnh: Harper's Bazaar.

Vương Thi Linh dậy thì thành công. Ảnh: Weibo.

Ái nữ nhà sao lên trang bìa tạp chí cùng người mẹ MC thành công, giàu có. Ảnh: LIFE STYLE CHINA.

Được nuôi dưỡng trong môi trường nghệ thuật bài bản, từ học vẽ, học đàn, luyện thư pháp, tham gia các khóa rèn luyện thể chất, Vương Thi Linh cũng chứng minh được năng khiếu và tài năng của mình. Vào đầu tháng 9, sao nhí đình đám này đã giành huy chương vàng tại cuộc thi Victoria International Youth Painting Competition. Cuộc thi này do Hiệp hội Nghệ sĩ Trẻ Quốc tế London tổ chức và dành cho các bạn trẻ từ 6 đến 18 tuổi trên toàn thế giới.

Năm 2022, Thi Linh giành huy chương vàng tại Triển lãm Sáng tác Nghệ thuật Quốc tế "Cúp Tiểu Maupassant" lần thứ nhất. Tác phẩm của con gái MC Lý Tương cũng được chọn để trưng bày trong triển lãm lưu động tại bảo tàng Louvre và lâu đài Swann ở Pháp. Năm 2024, bức tranh "Quả Đào" của sao nhí được bán với giá cao ngất ngưởng 1 triệu NDT (3,5 tỷ đồng), phá vỡ kỷ lục đấu giá cho tranh của họa sĩ thiếu niên.

Vương Thi Linh có tài năng hội họa. Ảnh: LIFE STYLE CHINA.

Hiện tại, Vương Thi Linh được xem là biểu tượng "rich kid", tiểu thư thế hệ mới với cuộc sống đáng mơ ước ở Trung Quốc. Trang cá nhân của Vương Thi Linh ngập tràn hình ảnh cô diện những món đồ hiệu hay check-in địa điểm sang trọng. Sao nhí đình đám 1 thời của showbiz Trung Quốc từng gây xôn xao khi đăng tải hình ảnh thưởng thức nấm truffle. Loại nấm này có giá bán 1.500 euro/kg (hơn 40 triệu đồng) ở Anh. Lần khác Thi Linh dát đồ hiệu của Bulgari và LV xuống phố, tổng giá trị hơn 40.000 NDT (143 triệu đồng).

Năm 2024, dư luận Trung Quốc xôn xao khi Lý Tương cho biết đã tặng 1 chiếc xe sang Roll-Royce mừng con gái 15 tuổi. Tại Anh, người 16 tuổi đã được thi lấy bằng lái. Điều đó có nghĩa là hiện tại, Vương Thi Linh đã đủ tuổi để thi lấy bằng và cầm lái chiếc xe sang này.

Từ năm 15 tuổi, Vương Thi Linh đã sở hữu xe sang Roll-Royce. Ảnh: Sohu

Vào tháng 10 vừa qua, MC Lý Tương tiếp tục gây bão khi tổ chức tiệc sinh nhật theo phong cách công chúa cổ tích để mừng Vương Thi Linh tròn 16 tuổi. Tính sơ sơ set đồ và phụ kiện Vương Thi Linh diện trong tiệc sinh nhật hôm đó đã có tổng giá trị 140.000 NDT (khoảng 518 triệu đồng). Ngoài ra, Vương Thi Linh còn được mẹ cho vi vu trên chiếc siêu xe Maybach Pullman trị giá tới 16 triệu NDT (khoảng 56 tỷ đồng).

Set đồ và phụ kiện hơn nửa tỷ đồng của Vương Thi Linh. Ảnh: Weibo.

Vương Thi Linh ngồi Maybach Pullman 56 tỷ đồng trong sinh nhật 16 tuổi. Ảnh: Weibo.

Nhìn vào cuộc sống xa hoa của Vương Thi Linh, công chúng Trung Quốc không khỏi trầm trồ và bình luận rằng cô bé đúng là "tiểu công chúa" được nuôi lớn bằng hàng hiệu và những thứ đắt đỏ không tưởng.

Khán giả Trung Quốc nhận xét Vương Thi Linh được nuôi lớn bằng hàng hiệu và những thứ đắt đỏ mà người bình thường không thể tưởng tượng nổi. Ảnh: Weibo.