Chương trình Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế là 1 phần không thể nào quên trong ký ức của nhiều khán giả Hàn Quốc nói riêng và châu Á nói chung. Sau 13 năm, công chúng hiện vô cùng tò mò về diện mạo và cuộc sống hiện tại của dàn sao nhí từng "làm mưa làm gió" trong chương trình.

Tới sáng 5/1, tờ Sports Chosun đưa tin, dàn sao nhí đình đám 1 thời của Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế gồm anh em Lee Jun Soo, Lee Tak Soo (con trai Lee Jong Hyuk), Yoon Hoo (con trai ca sĩ Yoon Min Soo), Song Ji Ah (con gái nữ diễn viên Park Yeon Soo), Chan Hyung (con trai Ryu Jin) vừa tụ họp trong bầu không khí ấm cúng nhân dịp đầu năm 2026. Lee Jun Soo đã chia sẻ hình ảnh từ buổi đi chơi mới đây, nhận về bão like từ người hâm mộ.

Sau hơn 10 năm bước ra từ chương trình Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế, giờ đây dàn sao nhí 1 thời đều đã khôn lớn và trở thành những nam thanh nữ tú. Dù hơn 1 thập kỷ đã trôi qua nhưng họ vẫn giữ mối quan hệ thân thiết và điều này khiến người hâm mộ không khỏi ấm lòng.

Sau 13 năm, dàn sao nhí của Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế bất ngờ hội ngộ, tận hưởng khoảnh khắc ấm cúng nhân dịp năm mới. Ảnh: Naver

Lee Jun Soo, Lee Tak Soo, Yoon Hoo, Song Ji Ah và Chan Hyung còn chụp hình lưu niệm cùng nhau sau khi thưởng thức những món ăn ngon. Ảnh: Nate

Đáng chú ý, học vấn và công việc hiện tại của Lee Jun Soo, Lee Tak Soo, Yoon Hoo, Song Ji Ah và Chan Hyung mới là điều gây sốt hơn cả. Gần đây, Lee Jun Soo đã trúng tuyển Khoa Nghệ thuật Biểu diễn, chuyên ngành Diễn xuất tại Học viện Nghệ thuật Seoul. Trong khi đó, anh trai của Lee Jun Soo là Lee Tak Soo đang theo học chuyên ngành sân khấu tại Cao đẳng Nghệ thuật thuộc Đại học Dongguk.

Yoon Hoo học rất giỏi và giờ đã trở thành sinh viên Đại học North Carolina danh tiếng nước Mỹ. Khi có kỳ nghỉ, sao nhí Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế lại trở về Hàn Quốc thăm gia đình.

Nhiều năm trước, Song Ji Ah đã được nhiều công ty giải trí liên hệ mời casting, trong đó có cả "ông lớn" JYP Entertainment. Thế nhưng, cô nàng không lựa chọn bước chân vào giới giải trí, với lý do làm nghệ sĩ không dễ dàng. Thay vào đó, Song Ji Ah hiện đang là vận động viên golf và đã trở thành hội viên chính thức của Hiệp hội Golf Nữ Hàn Quốc (KLPGA) hồi năm ngoái. Về phần Chan Hyung, anh chàng theo học 1 ngôi trường quốc tế nổi tiếng ở Songdo.

Cậu bé lém lỉnh, đáng yêu Lee Jun Soo ngày nào giờ đã lột xác thành nam thần và gần đây còn trúng tuyển Khoa Nghệ thuật Biểu diễn, chuyên ngành Diễn xuất tại Học viện Nghệ thuật Seoul. Lee Jun Soo giờ đã 19 tuổi và cao 1m94, hiện theo đuổi ước mơ trở thành diễn viên. Ảnh: Naver

Lee Tak Soo (sinh năm 2003) cũng sở hữu visual sáng ngời, đang theo học chuyên ngành sân khấu tại Cao đẳng Nghệ thuật thuộc Đại học Dongguk. Ảnh: Nate

Yoon Hoo đang theo học 1 ngôi trường đại học danh tiếng ở Mỹ. Visual sáng cùng thân hình vạm vỡ của chàng thanh niên 20 tuổi nhiều lần gây chú ý trên mạng xã hội. Ảnh: Naver

Song Ji Ah lột xác thành mỹ nhân 19 tuổi xinh đẹp. Từng được kỳ vọng sẽ ra mắt showbiz nhưng cô nàng lại chọn trở thành vận động viên golf. Ảnh: Naver