Trong năm 2026, Portraits Of Delusion đang được xem là một trong những dự án truyền hình Hàn Quốc đáng mong chờ nhất. Ngay từ khi Disney+ công bố những hình ảnh đầu tiên, bộ phim đã nhanh chóng gây sốt trên mạng xã hội nhờ sự kết hợp của cặp đôi tài sắc vẹn toàn Suzy - Kim Seon Ho. Từ tạo hình, bối cảnh cho tới không khí phim đều mang cảm giác vừa sang trọng, vừa bí ẩn, khiến netizen đứng ngồi không yên chờ ngày lên sóng.

Portraits Of Delusion có sự tham gia của Suzy và Kim Seon Ho, là tác phẩm được chờ đợi bậc nhất 2026.

Ban đầu, Portraits Of Delusion được xác nhận chỉ gồm 8 tập, khiến không ít khán giả tiếc nuối vì cho rằng thời lượng này là quá ngắn so với tiềm năng nội dung lẫn sức hút của dàn diễn viên. Tuy nhiên mới đây, người hâm mộ đã đón nhận tin vui lớn khi Disney+ kéo dài phim lên thành 12 tập. Thông tin này nhanh chóng lan truyền và nhận về phản ứng tích cực từ cộng đồng yêu phim Hàn.

Đáng chú ý, không ít netizen cho rằng quyết định tăng số tập có liên quan đến độ "lên hương" mạnh mẽ của Kim Seon Ho sau thành công rực rỡ với Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không?. Nam diễn viên đang sở hữu sức hút cực lớn, khiến tiềm năng của cặp đôi Suzy - Kim Seon Ho trong Portraits Of Delusion càng được đánh giá cao hơn bao giờ hết.

Về phía Suzy, cô vốn là một trong những mỹ nhân hàng đầu của làng giải trí Hàn Quốc nói riêng và toàn châu Á nói chung. Nhan sắc, khí chất cùng khả năng diễn xuất ổn định giúp Suzy luôn là cái tên bảo chứng cho độ quan tâm của khán giả. Việc được "xem đã đời" cặp đôi này trong 12 tập thay vì 8 tập rõ ràng là điều mà người hâm mộ vô cùng mong đợi.

Kim Seon Ho thành công rực rỡ khi kết hợp cùng Go Youn Jung trong Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không?...

...điều này được kỳ vọng sẽ tái hiện ở khi anh sánh đôi cùng Suzy.

Không chỉ gây chú ý nhờ dàn cast, Portraits Of Delusion còn được đánh giá là một trong những dự án có nội dung mới lạ nhất trong loạt phim dự kiến lên sóng năm 2026. Phim lấy bối cảnh Gyeongseong năm 1935, xoay quanh Yun I Ho - một họa sĩ được thuê vẽ chân dung Song Jeong Hwa, người phụ nữ bí ẩn đã không xuất hiện trước công chúng suốt hơn nửa thế kỷ và luôn bị bao quanh bởi vô số lời đồn đại.

Khi bắt đầu khám phá những bí mật liên quan đến Song Jeong Hwa, nữ chủ nhân của khách sạn Nammoon, một câu chuyện vừa hồi hộp, vừa u ám dần mở ra. Trong quá trình bị "giam cầm" giữa khách sạn đầy bí ẩn, Yun I Ho không chỉ đối mặt với nỗi sợ hãi và hoang mang, mà còn dần bị cuốn vào sức hút kỳ lạ của Song Jeong Hwa. Ở cô có một vẻ đẹp quyến rũ nhưng mang khí chất rờn rợn, khó nắm bắt.

Với sự kết hợp của 4 thể loại lịch sử - bí ẩn - kinh dị - kỳ ảo, Portraits Of Delusion được kỳ vọng sẽ trở thành một bom tấn truyền hình nếu được triển khai trọn vẹn và chắc tay. Và với việc tăng thời lượng lên 12 tập, ai cũng thấy Disney+ đang đặt rất nhiều kỳ vọng vào dự án này.