Sao nhí Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế dậy thì gây sốc sau 11 năm, chỉ 1 bức ảnh mà khiến MXH bấn loạn

Hơn 10 năm trước, show truyền hình thực tế Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế trở thành cơn sốt trên màn ảnh nhỏ khi ra mắt mùa đầu tiên. Trong dàn sao nhí từng tham gia, Trần Bờm (tên thật là Trần Tú) - con trai nghệ sĩ Trần Lực là một trong những gương mặt gây chú ý nhất. Sở hữu tính cách lanh lợi, câu từ “mặn chát”, Bờm thường xuyên có những phát ngôn ngây ngô mà bá đạo. Năm đó, cậu nhanh chóng chiếm sóng và để lại loạt khoảnh khắc viral đến tận bây giờ thỉnh thoảng vẫn được nhắc lại. Nhóc tì từng khiến MC Phan Anh cứng họng vì những nhận xét lém lỉnh, hay khiến ngay cả bố Lực cũng phải “đầu hàng” với hàng loạt câu hỏi từ trên trời rơi xuống.

"Đồng chí" Trần Bờm siêu lém lỉnh năm nào

Từ một cậu bé nhí nhảnh, răng thưa, tóc tai rối bù nhưng lúc nào cũng có thể làm cả trường quay cười nghiêng ngả, Trần Bờm đã in đậm dấu ấn trong ký ức khán giả. Xuất thân trong một gia đình nghệ thuật, là con trai thứ ba của NSND Trần Lực, Trần Bờm được tiếp xúc với nghệ thuật từ nhỏ nhưng không bị gò ép đi theo con đường của bố. Thay vào đó, cậu vẫn giữ trọn vẹn sự hồn nhiên và chất riêng trong suốt hành trình trưởng thành.

Sau 11 năm, “ông cụ non” ngày nào đã khiến công chúng phải ngỡ ngàng. Ở tuổi 17, Trần Bờm lột xác với vóc dáng cao ráo, gương mặt góc cạnh và thần thái cuốn hút. Mỗi lần xuất hiện trong những bức ảnh đời thường cùng gia đình, đặc biệt là khi được bố chia sẻ trên mạng xã hội, Bờm đều khiến dân tình ngỡ ngàng. Không ít người khen ngợi cho rằng sao nhí Bố Ơi dậy thì thành công vượt mong đợi. Cậu bé lí lắc ngày nào giờ trở thành thiếu niên điển trai, giữ nguyên sự tinh nghịch trong ánh mắt.

Trần Bờm có màn dậy thì quá thành công

Sự thay đổi ngoại hình gây sốc đã đủ để dân mạng bàn tán, nhưng điều khiến khán giả phấn khích hơn cả chính là bước ngoặt mới trong sự nghiệp của Trần Bờm. Mới đây, cậu bất ngờ ra mắt vai nam chính đầu tay trong bộ phim điện ảnh Bà Ơi Đừng Buồn Con. Trong phim, Bờm hóa thân thành Tiến - một chàng trai sớm mồ côi cha mẹ, lớn lên trong vòng tay bà nội. Nhân vật mang nhiều nỗi buồn nhưng cũng đầy nghị lực, mở ra cho Trần Bờm cơ hội thể hiện chiều sâu diễn xuất và khẳng định sự trưởng thành.

Điều đáng chú ý, ngay lần ra mắt, Trần Bờm đã được giao vai chính. Đây không chỉ là màn debut điện ảnh, mà còn là dấu mốc khởi đầu cho hành trình nghệ thuật nhiều hứa hẹn của cậu bé năm nào. Với khán giả từng theo dõi từ những ngày đầu, việc Bờm trở lại màn ảnh sau hơn một thập kỷ giống như chứng kiến một người bạn nhỏ đã trưởng thành.

Trần Bờm bất ngờ tái xuất với vai trò diễn viên

Trên mạng xã hội, thông tin về màn tái xuất của “cậu bé răng thưa” lập tức gây chú ý. Nhiều bình luận tỏ rõ sự háo hức, mong chờ sự bùng nổ của con trai Trần Lực. Vốn là con nhà nòi, cố bố là nghệ sĩ nổi tiếng, cư dân mạng đặt kỳ vọng cao, nhất là việc Trần Bờm sẽ có thể tỏa sáng theo cách riêng chứ không chỉ nhờ danh xưng “con trai của NS Trần Lực”.