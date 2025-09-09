Còn nhớ cách đây hơn 1 thập kỷ, chương trình Bố Ơi, Mình Đi Đâu Thế từng gây sốt ở Hàn Quốc và nhiều quốc gia châu Á khác nhờ dàn sao nổi tiếng và nhất là các nhóc tì đáng yêu, xinh xắn và vô cùng thông minh. Cậu bé Yoon Hoo - con trai ca sĩ Yoon Min Soo đã trở thành hiện tượng nhờ tính cách đáng yêu, tinh nghịch cùng ngoại hình bụ bẫm dễ thương.

Đến nay, Yoon Hoo đã tròn 19 tuổi và tái xuất trong chương trình My Little Old Boy. Yoon Hoo bé bỏng bây giờ đã "nhổ giò" cao lớn hẳn, dậy thì thành công" vượt trội, thần thái cũng khác hẳn. Cậu bé giờ đây còn cao hơn cả bố Yoon Min Soo. Vẻ ngoài trưởng thành của cậu bé sinh năm 2006 khiến khán giả dụi mắt trầm trồ nhìn không ra.

Từ cậu bé đáng yêu...

... Yoon Hoo đã trở thành thiếu niên cao lớn

Yoon Hoo học rất giỏi và giờ đã trở thành sinh viên Đại học North Carolina danh tiếng nước Mỹ. Hiện tại, sao nhí Bố Ơi, Mình Đi Đâu Thế về Hàn Quốc trong kỳ nghỉ và gặp bố. Yoon Hoo bé bỏng ngày nào giờ rất chăm tập gym, thể hiện sức bền đáng kinh ngạc, giải thích kỹ càng từng phương pháp tập luyện cứ như huấn luyện viên đích thực.

Bố Yoon Min Soo hỏi con trai: "Không phải con tập luyện để cố gắng kiếm bạn gái ở Mỹ sao?". Đáp lại, Yoon Hoo thành thật trả lời "Một phần cũng là thế", khiến khán giả đều bật cười. Lúc ăn cùng nhau, ca sĩ đình đám tiếp tục hỏi con trai: "Con không có bạn gái ở Mỹ à? Con vẫn còn độc thân chứ? Con từng có mối tình thoáng qua nào chưa?". Yoon Hoo ngượng ngùng thú nhận: "Con không có bạn gái nhưng cũng không độc thân. Con đã tỏ tình rồi bị từ chối qua tin nhắn".

Yoon Hoo chăm tập gym, 1 phần vì... muốn có bạn gái

Tuy nhiên câu chuyện của 2 bố con trở nên trầm buồn khi Yoon Min Soo nói về chuyện ly hôn. Hiện tại, họ vẫn ở chung trong quá trình phân chia tài sản. Tuy nhiên, nhiều khả năng trong lần sau Yoon Hoo về nước, bố mẹ cậu bé sẽ ở riêng.

Sau 1 hồi im lặng, Yoon Hoo nói: "Con bối rối lắm vì đây là lần đầu tiên con nói chuyện với bố như thế này". Khi được hỏi liệu có ổn không khi bố mẹ ly hôn, sao nhí 1 thời đáp lại nặng nề: "Vâng, ổn hơn con nghĩ. Giờ con phải tự chăm sóc bản thân". Cuối cùng, Yoon Min Soo dặn dò con trai học tập tốt, khi về nước ngoài gặp bố thì nên dành cả thời gian bên mẹ.

Yoon Hoo dùng bữa cùng bố, câu chuyện trở nên trầm buồn khi nói về việc bố mẹ ly hôn

Yoon Hoo sinh năm 2006, được biết đến rộng rãi khi tham gia chương trình truyền hình thực tế nổi tiếng Bố Ơi, Mình Đi Đâu Thế vào năm 2013 cùng với bố của mình là ca sĩ Yoon Min Soo, thành viên nhóm nhạc Vibe. Khi tham gia chương trình, Yoon Hoo đã gây ấn tượng mạnh với khán giả nhờ ngoại hình mũm mĩm đáng yêu, tính cách hài hước, ngây thơ và đặc biệt là trái tim ấm áp, tốt bụng. Cậu bé nhanh chóng trở thành một trong những sao nhí được yêu thích nhất Hàn Quốc, thậm chí còn nổi tiếng hơn cả người bố ca sĩ của mình.

Sau chương trình, Yoon Hoo vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Cậu bé đã có màn "dậy thì thành công", trở thành một thiếu niên cao lớn, cá tính. Mặc dù không còn hoạt động giải trí thường xuyên, Yoon Hoo vẫn thu hút sự chú ý mỗi khi xuất hiện trên mạng xã hội hoặc các phương tiện truyền thông.

Yoon Hoo gây bão thời tham gia Bố Ơi, Mình Đi Đâu Thế





