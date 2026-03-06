Chương trình Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế đã trở thành 1 phần không thể nào quên trong ký ức của nhiều khán giả Hàn Quốc nói riêng và châu Á nói chung. Sau 13 năm, công chúng hiện vẫn luôn dõi theo từng bước đi của dàn sao nhí từng “làm mưa làm gió” trong chương trình. Trong đó, Lee Tak Soo - con trai tài tử Phẩm Chất Quý Ông Lee Jong Hyuk, đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ khán giả suốt những năm qua.

Tới chiều 5/3, tờ Starnews cho hay, Lee Tak Soo gần đây đã tham gia show hẹn hò mang tên My Child’s Romance mùa 2. Trong chương trình này, Lee Tak Soo đã dành sự quan tâm, yêu thích dành cho Lee Shin Hyang - con gái nam diễn viên Lee Cheol Min. Và bản thân Lee Shin Hyang cũng cảm mến, thầm thích Lee Tak Soo. Tuy nhiên, Lee Tak Soo không chỉ thích mình ái nữ nhà tài tử Lee Cheol Min mà còn quan tâm 1 cô gái khác cũng trong show hẹn hò My Child’s Romance. Chính điều này đã khiến nam diễn viên Lee Cheol Min không hài lòng, quyết đi tìm gặp bố Lee Tak Soo để đòi lại công đạo cho con gái.

Lee Tak Soo thích 2 cô gái cùng 1 lúc trong show hẹn hò My Child’s Romance. Ảnh: Naver

Tương tác giữa Lee Tak Soo - Lee Shin Hyang trong show My Child’s Romance đã gây chú ý lớn. Ảnh: Nate

Lee Cheol Min (bên trái) đã tìm gặp Lee Jong Hyuk - bố Lee Tak Soo, và mắng cho đối phương 1 trận. Ảnh: Naver

Chính nam diễn viên Lee Cheol Min đã tiết lộ câu chuyện nói trên trong lần làm khách mời trên chương trình Radio Star (đài MBC) lên sóng vào hôm 5/3. Trên sóng truyền hình, Lee Cheol Min phàn nàn về cách hành xử của Lee Tak Soo: “Cậu Tak Soo và con gái tôi mập mờ với nhau. Có lần 2 đứa đi siêu thị, tự nhiên tay Tak Soo chạm lướt qua tay con gái tôi khi đẩy xe hàng. Lúc đó tim tôi như nghẹn lại luôn. Xem chương trình có cảnh tụi nhỏ tập yoga theo cặp, rồi còn nghe nhịp tim của nhau nữa. Tôi nhìn mà chỉ biết nhắm mắt làm ngơ. Con gái tôi bảo là có thích cậu Tak Soo đó. Và Tak Soo dường như cũng có cảm tình với con gái tôi. Nhưng còn có 1 cô gái khác cùng show hẹn hò My Child’s Romance cũng thích Tak Soo nên tạo thành tam giác tình yêu ngay trong chương trình đó. Đến cuối cùng, Tak Soo vẫn cứ do dự, thay đổi ý định liên tục khiến tôi thấy hụt hẫng vô cùng. Đã chọn rồi thì phải đi đến cùng chứ!".

Đồng thời, Lee Cheol Min cũng hé lộ về buổi gặp gỡ trực tiếp bố của Lee Tak Soo - nam diễn viên Lee Jong Hyuk: "Thế là tôi mới đến gặp Lee Jong Hyuk để chất vấn. Tôi hỏi xem chữ ‘Tak’ trong tên Tak Soo có phải mang nghĩa ‘vẩn đục’ hay không. Tôi còn bảo nếu Tak Soo cứ đổi ý xoành xoạch giữa 2 cô gái như thế kia thì nên đổi tên thành Byun Soo (biến số) đi cho rồi. Nhưng may mắn là sau đó, con gái tôi đã trở nên tích cực và tự tin hơn rất nhiều”.

Những tiết lộ mới về sao nhí 1 thời Lee Tak Soo khiến công chúng không khỏi xôn xao bàn tán. Phần đông khán giả tỏ ra vô cùng ngạc nhiên vì không ngờ cậu bé Lee Tak Soo bé bỏng trong vòng tay của bố ở show Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế năm nào nay đã tham gia show hẹn hò, thậm chí còn vướng vào những rắc rối, phiền não trong chuyện tình cảm.

Lee Tak Soo, sinh năm 2003, giờ đây đã dậy thì thành công và sở hữu visual sáng ngời. Anh đang theo học chuyên ngành sân khấu tại Cao đẳng Nghệ thuật thuộc Đại học Dongguk. Ở tuổi 23, sao nhí 1 thời cũng gây ấn tượng với chiều cao 1m80.