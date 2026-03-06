Người duy nhất “đè bẹp” được nhan sắc Song Hye Kyo: Góc nào cũng là tuyệt tác, cả đời chưa từng biết xấu là gì

Mới đây những hình ảnh hai nữ diễn viên Kim So Yeon và Song Hye Kyo trong bộ phim truyền hình Soonpoong Clinic lên sóng năm 1998 được chia sẻ lại trên mạng xã hội. Cả hai vào vai cặp chị em khắc khẩu, tính cách trái ngược, thậm chí có lần vì tranh cãi mà động tay động chân với nhau.

Song Hye Kye và Kim So Yeon vào vai chị em gái thường xuyên tranh cãi với nhau

Song Hye Kyo chưa trổ nét rõ ràng nên bị Kim So Yeon đè bẹp về nhan sắc

Đây là vai diễn khi Song Hye Kyo mới 17 tuổi, gương mặt còn mang nhiều nét bầu bĩnh, chưa thanh thoát và đẹp rực rỡ như sau này. Trong khi đó, dù chỉ hơn Song Hye Kyo 1 tuổi, Kim So Yeon lại có vẻ đẹp thành thục mặn mà sắc sảo hơn. Chính vì vậy, trong các cảnh quay chung, Song Hye Kyo luôn bị đàn chị Kim So Yeon lấn át.

Bên cạnh đó, vai diễn của Song Hye Kyo cũng là cô em gái nhỏ, khí chất không so sánh được với người chị sành điệu. Chính vì vậy, không khó hiểu khi Kim So Yeon thu hút ánh nhìn của khán giả hơn. Đây cũng là lần hiếm hoi biểu tượng sắc đẹp của Hàn Quốc bị bạn diễn lấn át về nhan sắc.

Kim So Yeon có vẻ đẹp kiêu kỳ, lạnh lùng. Nữ diễn viên đẹp tự nhiên nên hàng chục năm qua nhan sắc dường như không thay đổi

Kim So Yeon thừa nhận cô trưởng thành trước tuổi, nhưng cũng vì vậy, cô nhận vai khá đa dạng, sớm giành các giải thưởng nổi bật

Dù chỉ đóng vai phụ, Kim So Yeon cũng khiến khán giả nhớ mãi

Nói về vẻ đẹp trưởng thành, sắc sảo của mình, Kim So Yeon chia sẻ cô từng bị nghi khai gian tuổi vì có vẻ ngoài chín chắn: "Vì sở hữu vẻ ngoài trông trưởng thành hơn so với tuổi thật, tôi đã được giao cho vai bác sĩ trong bộ phim Soonpoong Clinic dù khi đó tôi mới học lớp 12".

Mặt khác, sau Soonpoong Clinic, Kim So Yeon tiếp tục tham gia bộ phim Tình Yêu Trong Sáng (All About Eve - 2000) đóng chung với nữ diễn viên Chae Rim. Chae Rim cũng thuộc kiểu nữ chính hiền lành với gương mặt đáng yêu, trong khi đó Kim So Yeon đóng nữ phụ đầy thủ đoạn, tham vọng vươn lên trong xã hội. Tuy nhiên, diễn xuất xuất sắc của Kim So Yeon khiến khán giả đồng cảm với nhân vật này, đồng thời giúp Kim So Yeon được đánh giá cao cả về ngoại hình lẫn tài năng hơn hẳn Chae Rim.

Kim So Yeon có lối diễn xuất đa dạng, không ngại vai phản diện

Nữ diễn viên dễ dàng lấn át nữ chính bằng nhan sắc và tài năng

Cô là một trong những diễn viên có sự nghiệp lâu dài, quen mặt với khán giả Việt Nam

Hiện tại, Chae Rim đã tạm ngừng đóng phim, trong khi Kim So Yeon liên tục ghi dấu ấn với các tác phẩm như Mật Danh Iris, Prosecutor Princess (Nữ Công Tố Sành Điệu), Happy Home (Gia Hòa Vạn Sự Thành), Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly và Penthouse (Cuộc Chiến Thượng Lưu).

Kim Seo Yeon đóng tốt cả vai phản diện lẫn chính diện. Trong đó, với bộ phim Cuộc Chiến Thượng Lưu, cô đã giành giải Nữ chính xuất sắc nhất tại Giải thưởng Nghệ thuật Baeksang năm 2021.

Kim So Yeon sinh năm 1980, xuất thân là diễn viên nhí. Cô sớm gặt hái được nhiều thành công khi tuổi đời còn rất trẻ, là sao tuổi teen đầu tiên tại Hàn Quốc "cá kiếm" 100 triệu won (1,8 tỷ đồng) nhờ làm người mẫu quảng cáo. Bên cạnh sự nghiệp thành công vang dội, Kim So Yeon còn có cuộc hôn nhân đáng ngưỡng mộ với tài tử Lee Sang Woo.

Hình ảnh Kim So Yeon dường như không thay đổi ở tuổi 45

Nữ diễn viên có cuộc sống hôn nhân kín đáo, không scandal

Nguồn: Naver