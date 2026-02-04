Sao nhí Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế bị bố mắng té tát vì dán mắt xem show hẹn hò ngập tràn cảnh nóng bỏng

Nhiều cậu bé, cô bé đã gây sốt mạng xã hội, để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả sau khi xuất hiện trong chương trình ăn khách Hàn Quốc 1 thời Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế. Trong đó, không thể không nhắc tới Chan Ho - cậu con trai thứ 2 của tài tử Ryu Jin (Hương Mùa Hè).

Tới chiều 4/2, tờ Xportsnews vừa đăng tải thông tin mới nhất về Chan Ho và ngay lập tức nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng xứ Hàn. Hiện tại, cậu chàng đã sắp bước sang tuổi 16 và ngày càng khôi ngô tuấn tú. Theo nguồn tin, Chan Ho vừa lộ diện trên kênh YouTube của bố mình và trổ tài làm sủi cảo. Ban đầu, 2 bố con cùng nặn bánh trong bầu không khí hòa thuận, vui vẻ. Thế nhưng, bầu không khí bắt đầu thay đổi sau khi cậu nhóc Chan Ho chia sẻ về thói quen xem show hẹn hò Địa Ngục Độc Thân: "Con xem hết chương trình rồi ạ. Tại không có gì để xem nên con mới xem thôi". Đáng nói, chương trình này tuy đang thu hút được nhiều người theo dõi nhưng lại gây tranh cãi vì ngập tràn cảnh nóng.

Ngay sau khi Chan Ho vừa dứt lời, tài tử Ryu Jin đã mắng con trai 1 trận: "Thiếu gì thứ để xem mà con lại bảo là không có? Mà con phải xem mấy kênh giáo dục như EBS ấy chứ!".

Chan Ho bị bố mắng vì không xem chương trình giáo dục mà dán mắt vào màn hình để theo dõi show hẹn hò có nhiều cảnh nóng. Ảnh: Naver

Trên các diễn đàn mạng xã hội, màn tương tác của bố con tài tử Hương Mùa Hè đã trở thành chủ đề gây bàn tán sôi nổi. Đáng chú ý, nhiều khán giả ngạc nhiên vì cậu bé Chan Ho ngây thơ ngày nào giờ đã trưởng thành trước tuổi như vậy. Dù cậu nhóc mới chỉ hơn 15 tuổi nhưng đã mê mẩn, yêu thích chương trình hẹn hò có nhiều cảnh 18+ như Địa Ngục Độc Thân.

Trước đó, diện mạo Chan Ho từng trở thành chủ đề nóng trên các trang cộng đồng tại Hàn Quốc. Khi ấy, cậu nhóc nhận được nhiều lời khen nhờ diện mạo điển trai cùng nụ cười tỏa nắng và chất giọng trầm ấm. Nhiều khán giả còn nhận xét rằng Chan Ho trông na ná với V (BTS), đồng thời kỳ vọng cậu sẽ nối nghiệp bố mình và trở thành 1 diễn viên tỏa sáng trên bầu trời nghệ thuật trong tương lai.

Chan Ho ở tuổi 15 nhận được nhiều lời khen về visual. Ảnh:X

Thậm chí, Chan Ho còn được so sánh với V (BTS). Ảnh: Naver

Hồi đầu năm 2025, trên kênh YouTube cá nhân, Ryu Jin đã có những chia sẻ đáng chú ý về cậu con trai thứ 2: "Chan Ho là 1 cậu nhóc vô cùng ngọt ngào. Thằng bé dễ thương lắm. Ngay từ khi còn bé xíu, Chan Ho đã dính lấy tôi như keo. Và thậm chí đến bây giờ, tôi vẫn thích bám lấy thẳng nhỏ. Nhưng dạo này, tôi để ý thấy thằng bé không còn bám dính tôi như trước nữa". Có thể thấy, tính cách Chan Ho đang dần thay đổi khi bước vào tuổi dậy thì. Và sự thay đổi lớn nhất đó chính là cậu nhóc đã trở thành fan cứng của show hẹn hò.

Còn nhớ vào năm 2014, nam tài tử Ryu Jin đã tham gia chương trình Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế cùng 2 con trai là Lim Chan Hyung và Lim Chan Ho. Vẻ đáng yêu của 2 bé khi ấy đã nhanh chóng "đốn tim" khán giả khắp châu Á.