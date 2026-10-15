Sao nam vừa qua đời tối 14/10 do bị xe tông, lực lượng chức năng sơ cấp cứu tại hiện trường nhưng vô hiệu

Sáng 15/10, tờ Pagesix đưa tin, nam nhạc sĩ kiêm ngôi sao truyền hình thực tế người Mỹ Lucian Piane vừa đột ngột qua đời do bị xe tông. Anh trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 46, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình, đồng nghiệp và người hâm mộ.

Theo nguồn tin, nam nhạc sĩ sinh năm 1980 đã bị 1 chiếc ô tô tông trúng tại Glendale, California (Mỹ) mới đây. Lực lượng cứu hộ đã nỗ lực tiến hành sơ cấp cứu nhưng vô hiệu. Và Lucian Piane được xác nhận tử vong ngay tại hiện trường.

Nguyên nhân Piane tử vong được ghi nhận là do chấn thương đụng dập. Đồng thời, cái chết của nam nghệ sĩ xấu số đã được xếp vào diện tai nạn.

Lucian Piane vừa đột ngột qua đời sau 1 vụ tai nạn giao thông. Ảnh: People

Trước khi qua đời, Lucian Piane đã bị tạm giữ vào hôm thứ 7 tuần trước (theo giờ địa phương) vì sử dụng chất được kiểm soát chặt chẽ. Cuối cùng, nam nghệ sĩ đã nhận được giấy triệu tập ra tòa. Tới ngày hôm sau, anh lại bị tạm giam với cáo buộc tấn công người thi hành công vụ. Kết quả, Lucian Piane nhận thêm 1 giấy triệu tập nữa và dự kiến phải ra hầu tòa trong tuần này.

Vài ngày trước khi mất, nam nhạc sĩ sinh năm 1980 đã chia sẻ lên Instagram video ghi lại cảnh anh lang thang trên đường phố, làm dấy lên sự lo lắng cho người hâm mộ.

Lucian Piane dính không ít ồn ào ngay trước khi qua đời. Ảnh: People

Công ty sản xuất của chương trình truyền hình thực tế RuPaul’s Drag Race mà Lucian Piane từng tham gia đã gửi đi lời chia buồn sâu sắc tới tang quyến: “Chúng tôi vô cùng bàng hoàng khi hay tin Lucian Piane đã từ giã cõi đời. Anh ấy đã để lại 1 di sản âm nhạc tuyệt vời. Dù cuộc đời Lucian Piane có nhiều sóng gió, nhưng hy vọng các bạn vẫn luôn nhớ về anh ấy như 1 người bạn ấm áp và 1 tài năng âm nhạc xuất chúng. Hãy yên nghỉ nhé, Lucian”.

Lucian Piane sinh ra tại thành phố Kansas thuộc tiểu bang Missouri vào ngày 4/10/1980. Anh tốt nghiệp cử nhân âm nhạc chuyên ngành sáng tác tại trường Đại học New York vào năm 2003.

Nam nghệ sĩ đã từng bước gây dựng sự nghiệp nghệ thuật của mình với tư cách nhà soạn nhạc, từng đảm nhận vai trò trợ lý âm thanh tại Lễ trao giải Oscar lần thứ 76 diễn ra vào năm 2004.

Ngoài ra, Lucian Piane còn làm trợ lý sản xuất âm nhạc cho bộ phim ca nhạc Hairspray hồi năm 2007, tác phẩm này đã mang về cho anh 1 đề cử giải Grammy. Nam nhạc sĩ cũng từng đảm nhận vai trò người hòa âm cho tác phẩm Pretty Ugly People trong năm 2008.