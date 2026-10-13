Nam diễn viên phim Breaking Bad vừa qua đời sáng nay 13/10 ở tuổi 34

Sáng 13/10, tờ Pagesix đưa tin, nam diễn viên người Mỹ RJ Mitte vừa đột ngột qua đời, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình và đồng nghiệp. Anh trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 34. Đáng nói, nam ngôi sao qua đời đúng vào dịp kỷ niệm 1 năm ngày đính hôn với Kennedy Suarez.

Được biết, tài tử sinh năm 1992 tử vong do tự tử. Hiện tại, cảnh sát vẫn đang tiến hành điều tra làm rõ chi tiết về nguyên nhân cái chết của RJ Mitte.

RJ Mitte qua đời đột ngột ở tuổi 34 do tự tử. Ảnh: People

Người đại diện vừa gửi đi thông điệp tưởng niệm dành cho cố nghệ sĩ: “Chúng tôi vô cùng thương tiếc khi phải thông báo về sự ra đi của nam diễn viên, nhà từ thiện và người hoạt động vì quyền lợi của người khuyết tật - RJ Mitte. RJ Mitte được biết đến nhiều nhất qua vai diễn Walter ‘Flynn’ White Jr. trong loạt phim đình đám Breaking Bad. Bằng chính trải nghiệm sống chung với căn bệnh bại não của mình, Mitte đã mang đến sự chân thực hoàn hảo cho vai diễn và nâng cao nhận thức của cộng đồng về quyền người khuyết tật. Ngoài ra, nam diễn viên còn là đại sứ đáng tự hào của tổ chức United Cerebral Palsy và Bệnh viện Shriners Children’s. Anh ấy cũng từng là chủ tịch của Tổ chức The Mitte Foundation, đồng hành cùng các hoạt động từ thiện, đồng thời sử dụng tầm ảnh hưởng của mình để xóa bỏ những định kiến của xã hội về những người khuyết tật và giúp họ hòa nhập với cộng đồng. Trong khoảng thời gian khó khăn này, chúng tôi hy vọng mọi người hãy tôn trọng quyền riêng tư của tang quyến”.

Thông tin nam diễn viên 9X đột ngột qua đời đã khiến cho người hâm mộ không khỏi bàng hoàng. Âu cũng là bởi anh vừa xuất hiện chỉ vài ngày trước khi rời xa nhân thế. Theo đó, Mitte mới đây đã tham gia buổi trò chuyện trên podcast của Stauros Entertainment và có những chia sẻ đáng chú ý về vai diễn trong bộ phim mới mang tên Talking to Strangers. Trong phim, nam nghệ sĩ hóa thân thành 1 người đàn ông mắc bệnh bại não.

Cái chết của Mitte đã gây ra cú sốc lớn cho công chúng. Anh qua đời sau đúng 1 năm cầu hôn bạn gái. Ảnh: People

Mitte được chẩn đoán mắc bệnh bại não khi mới 3 tuổi và là người hoạt động tích cực vì lợi quyền của người khuyết tật. Anh từng là người phát ngôn đại diện cho các diễn viên khuyết tật tại Nghiệp đoàn diễn viên màn ảnh.

Mitte trở nên nổi tiếng, được biết đến rộng rãi nhờ vai diễn trong loạt phim ăn khách Breaking Bad trên kênh truyền hình AMC. Bên cạnh đó, anh còn ghi dấu ấn qua hàng loạt tác phẩm đáng chú ý khác bao gồm Switched at Birth, The Guardians of Justice, Now Apocalypse,...