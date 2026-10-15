Phim võ thuật cổ trang Việt chiếu Tết 2027 công bố diễn viên gây sốt: Toàn mỹ nam hàng đầu showbiz, nhìn con số "trăm tỷ" ai cũng kỳ vọng

Loạn Thế: Nghĩa Khí Anh Hùng chính thức công bố tên đầy đủ cùng những gương mặt diễn viên sẽ góp mặt trong dự án phim hành động cổ trang Việt Nam, dự kiến ra mắt khán giả vào dịp Tết Nguyên đán 2027. Sở hữu dàn diễn viên trẻ gồm Trần Quốc Anh, Ma Ran Đô, Trần Thiên Tú, Trầm Minh Hoàng và Yến My, bộ phim đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Dương Minh Chiến sau Truy Tìm Long Diên Hương, đồng thời tiếp tục theo đuổi thế mạnh hành động, võ thuật trên màn ảnh rộng.

Dàn diễn viên trẻ hội tụ trong thế giới cổ trang giả tưởng

Lấy cảm hứng từ thời kỳ loạn lạc trong lịch sử Việt Nam, Loạn Thế: Nghĩa Khí Anh Hùng xây dựng bối cảnh giả tưởng, nơi những nghĩa sĩ lần lượt xuất hiện giữa thời cuộc biến động. Qua những hình ảnh FIRST LOOK vừa được công bố, dự án bước đầu hé lộ dàn nhân vật sẽ góp mặt trong câu chuyện mang màu sắc cổ trang và hành động.

Trần Quốc Anh là một trong những gương mặt đáng chú ý của bộ phim. Nam diễn viên từng góp mặt trong các tác phẩm mang màu sắc cổ trang như Trạng Quỳnh, Thám Tử Kiên, đồng thời được khán giả biết đến qua Bộ Tứ Báo Thủ và Thỏ Ơi!!. Việc tiếp tục tham gia một dự án cổ trang mở ra thêm cơ hội để anh thử sức trong không gian điện ảnh giàu tính hành động.

Trong khi đó, Ma Ran Đô ngày càng được khán giả chú ý qua nhiều dự án điện ảnh như Nụ Hôn Bạc Tỷ, Tử Chiến Trên Không và Tiệm Ăn Của Quỷ. Sự góp mặt của nam diễn viên mang đến một màu sắc trẻ trung cho dàn cast của Loạn Thế: Nghĩa Khí Anh Hùng.

Một điểm nhấn khác là Trần Thiên Tú, nữ diễn viên được chú ý sau Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh. Với khả năng thể hiện các phân cảnh hành động, cô được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh võ thuật trong dự án mới.

Bên cạnh đó, Trầm Minh Hoàng trở lại màn ảnh rộng sau các tác phẩm Trại Buôn Người và Truy Tìm Long Diên Hương. Có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cascadeur, anh tham gia Loạn Thế: Nghĩa Khí Anh Hùng ở cả hai vai trò diễn viên và đạo diễn hành động.

Dàn diễn viên còn có Yến My, gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua Cuộc Chiến Không Giới Tuyến, Không Thời Gian và Đồng Hồ Đếm Ngược. Bộ phim đánh dấu lần đầu nữ diễn viên thử sức với dòng phim điện ảnh hành động cổ trang.

Dương Minh Chiến trở lại với dự án hành động cổ trang

Đảm nhận vai trò đạo diễn của Loạn Thế: Nghĩa Khí Anh Hùng là Dương Minh Chiến, nhà làm phim từng gây chú ý với Truy Tìm Long Diên Hương. Ở tác phẩm trước, anh cho thấy cách tiếp cận thể loại hài - hành động thông qua nhịp kể, cách xử lý tình huống và những phân cảnh võ thuật.

Với dự án mới, đạo diễn tiếp tục theo đuổi định hướng hành động, đặc biệt chú trọng tính thuyết phục của các màn giao đấu. Theo định hướng được giới thiệu, bộ phim hướng đến việc tạo cảm giác chân thực trong những phân cảnh diễn viên thực hiện võ thuật, đồng thời phối hợp chặt chẽ giữa kịch bản, biên đạo hành động, quay phim và chỉ đạo trên trường quay.

Sự tham gia của Trầm Minh Hoàng trong vai trò đạo diễn hành động cũng là một yếu tố đáng chú ý. Bên cạnh kinh nghiệm cascadeur hơn 10 năm, anh cùng nhóm làm phim hành động độc lập ActionC tiếp tục góp sức cho dự án. ActionC từng thực hiện nhiều phim ngắn hành động lấy cảm hứng từ đời sống thôn dã và hình ảnh cổ trang, thu hút sự quan tâm trên các nền tảng mạng xã hội.

Với bối cảnh giả tưởng lấy cảm hứng từ thời loạn trong lịch sử Việt Nam, dàn diễn viên trẻ cùng ê-kíp có kinh nghiệm về hành động, Loạn Thế: Nghĩa Khí Anh Hùng là một trong những dự án phim Việt dự kiến góp mặt tại mùa phim Tết Nguyên đán 2027.

Phim do Dương Minh Chiến đạo diễn, với sự tham gia của Ma Ran Đô, Trần Quốc Anh, Trần Thiên Tú, Trầm Minh Hoàng và Yến My. Loạn Thế: Nghĩa Khí Anh Hùng dự kiến khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc vào dịp Tết Nguyên đán 2027.