Danh tính sao nam vừa qua đời ở tuổi 44 trong sáng 11/10 sau vài tháng phát hiện ung thư não

Sáng 11/10, tờ Pagesix đưa tin, nam ngôi sao truyền hình thực tế người Ba Lan Mariusz Komenda vừa đột ngột qua đời vì căn bệnh ung thư não. Theo nguồn tin, hồi đầu năm nay, Mariusz Komenda phát hiện trong não mình có khối u. Các bác sĩ chẩn đoán sao nam 8X mắc u thần kinh đệm ác tính. Anh đã trải qua hàng loạt ca phẫu thuật, cùng với đó là quá trình điều trị và phục hồi chức năng kéo dài.

Gia đình và bạn bè đã kêu gọi quyên góp nhằm hỗ trợ chi phí điều trị cho Mariusz Komenda. Cư dân tại quê nhà Środa Śląska (Ba Lan) cùng các tổ chức địa phương cũng tích cực tham gia vào chiến dịch quyên góp này. Dù đã nỗ lực điều trị, đồng thời nhận được sự hỗ trợ to lớn nhưng Mariusz Komenda vẫn không qua khỏi và trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 44.

Ngay trong sáng 11/10, tài khoản mạng xã hội chính thức của chương trình MasterChef Poland - cuộc thi mà Mariusz Komenda từng tham gia, cũng vừa đăng tải bài viết chia buồn gửi tới tang quyến: “Chúng tôi vô cùng đau buồn khi nhận được tin Mariusz Komenda đã rời xa nhân thế. Mariusz luôn là 1 thành viên của đại gia đình MasterChef. Chúng tôi sẽ luôn nhớ về anh ấy như 1 người đầy nhiệt huyết, năng lượng và có tình yêu to lớn dành cho ẩm thực. Trong suốt những năm qua, Mariusz vẫn thường xuyên chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và niềm đam mê nấu nướng tới mọi người. Thật khó tìm được lời nào diễn tả hết sự tiếc thương này. Xin chia sẻ nỗi đau sâu sắc cùng với gia đình, những người thân yêu và tất cả những ai biết đến Mariusz. Mariusz, chúng tôi sẽ nhớ anh ấy rất nhiều”.

Mariusz Komenda vừa qua đời sau thời gian chống chọi với ung thư não. Ảnh: People

Trước đó, Mariusz tiết lộ, mình được chẩn đoán mắc khối u não ác tính (ung thư não) hồi đầu năm nay sau khi nhập viện do nghi ngờ bị đột quỵ. Sau đó, Mariusz được chuyển tới bệnh viện ở Warsaw (Ba Lan). Tại đây, anh đã trải qua nhiều ca phẫu thuật khẩn cấp nhằm giành giật sự sống, bao gồm ca phẫu thuật tách khối u ở đồi thị bên phải và ca phẫu thuật mở hộp sọ.

Các xét nghiệm chuyên sâu cho thấy, tình trạng ung thư của nam ngôi sao 8X đã di căn. Khi ấy, Mariusz cho biết anh đang phục hồi chức năng thần kinh.

Mariusz Komenda từng chia sẻ về tình trạng sức khỏe đáng lo ngại của bản thân trước khi qua đời. Ảnh: People

Mariusz Komenda là 1 trong những thí sinh tiến rất sâu tại cuộc thi ẩm thực MasterChef Poland hồi năm 2019 khi lọt vào tới vòng bán kết. 1 trong những chặng thi đấu đáng nhớ nhất chính là chuyến đi tới Mexico, nơi Mariusz cùng các thí sinh khác có cơ hội khám phá hương vị và ẩm thực địa phương.

Việc thành công ghi dấu ấn ở MasterChef Poland đã mở ra nhiều cơ hội mới cho anh. Anh đã trở nên nổi tiếng trên khắp Ba Lan và tiếp tục phát triển niềm đam mê ẩm thực sau khi rời khỏi chương trình.

Vào mùa xuân năm 2025, Mariusz Komenda cùng con trai khai trương nhà hàng Father & Son tại Środa Śląska. Đáng tiếc, chỉ vài tháng sau đó, những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng đã ập đến với sao nam 8X.