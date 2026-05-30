Sao nam Vbiz là đại gia "phường nào cũng có nhà" nay sa cơ mở quán cafe, chỉ phục vụ 70 khách

Nhắc đến thế hệ nghệ sĩ hài đình đám thập niên 1990, khó có thể bỏ qua cái tên Hồng Tơ. Từ một nghệ sĩ cải lương, ông chuyển hướng sang sân khấu hài và nhanh chóng trở thành gương mặt được đông đảo khán giả yêu mến. Thế nhưng phía sau ánh hào quang, cuộc đời nam nghệ sĩ cũng trải qua không ít thăng trầm, từ thời kỳ giàu có bậc nhất showbiz đến những lần trắng tay vì sai lầm cá nhân.

Nghệ sĩ Hồng Tơ sinh năm 1963 tại An Giang. Dù khởi đầu sự nghiệp với cải lương, ông lại ghi dấu ấn mạnh mẽ khi lấn sân sang lĩnh vực hài kịch. Năm 1991, Hồng Tơ được độc giả báo Sân khấu bình chọn vào top 10 danh hài được yêu thích nhất cùng những tên tuổi đình đám như Bảo Quốc, Duy Phương, Thanh Nam, Hồng Vân, Mỹ Chi hay Ngọc Giàu.

Đến năm 1992, nam nghệ sĩ phát hành album hài đầu tay mang tên Hồng Tơ Chọt Cù Lét . Đây cũng là giai đoạn tên tuổi ông phủ sóng rộng khắp, lịch diễn dày đặc từ Nam ra Bắc. Thời kỳ đỉnh cao, mức cát-xê của Hồng Tơ thuộc hàng cao nhất làng giải trí, có thời điểm lên tới một cây vàng cho mỗi đêm diễn. Không chỉ nổi tiếng về sự nghiệp, Hồng Tơ còn được xem là một trong những "đại gia" của showbiz Việt thời đó. Giới nghệ sĩ từng truyền tai nhau câu nói vui: "Phường nào cũng có nhà của Hồng Tơ" để nói về khối tài sản đáng nể mà ông sở hữu.

Nam nghệ sĩ từng tiết lộ vào năm 1993, ông mua một chiếc ô tô nhập từ Mỹ với giá 15.500 USD. Vào thời điểm đó, số tiền này tương đương giá trị của ba lô đất. Tuy nhiên, chính cuộc sống quá dư dả cũng khiến Hồng Tơ dần sa vào những cuộc vui tốn kém. Ông không ngại chi tiền cho các thú vui xa xỉ và trở thành cái tên nổi tiếng trong giới ăn chơi thời bấy giờ.

Khi sự nghiệp đang ở giai đoạn rực rỡ nhất, Hồng Tơ bắt đầu vướng vào cờ bạc và cá độ bóng đá. Nam nghệ sĩ từng thừa nhận từ khoảng năm 1994, ông lao vào những cuộc đỏ đen với tâm lý muốn thắng lớn. Có trận đấu khiến ông thua tới 100.000 USD (khoảng 2,3 tỷ đồng). Thậm chí, có đêm ông đặt cược liên tiếp 11 trận bóng nhưng kết quả gần như đều trắng tay.

Khối tài sản tích góp suốt nhiều năm nhanh chóng hao hụt. Từ bán tài sản để gỡ gạc, Hồng Tơ càng lún sâu hơn vào vòng xoáy nợ nần. Ông từng kể về quãng thời gian chủ nợ kéo đến tận nhà đòi tiền, thậm chí giăng mùng trước cửa chờ. Có lúc nam nghệ sĩ phải trốn tránh, sống trong tâm trạng lo sợ và áp lực kéo dài. Theo chia sẻ của Hồng Tơ, tổng số tài sản ông đánh mất vì cờ bạc lên đến khoảng 550 cây vàng.

Sau cú ngã lớn, nam nghệ sĩ phải rời xa ánh đèn sân khấu một thời gian. Nhờ sự động viên và giúp đỡ của đồng nghiệp, bạn bè, ông dần vực dậy tinh thần, quay trở lại hoạt động nghệ thuật và gây dựng lại cuộc sống. Tuy nhiên đến tháng 5/2019, Hồng Tơ tiếp tục khiến dư luận xôn xao khi vướng vào vụ việc liên quan đến đánh bạc. Công an quận Tân Phú bắt quả tang ông cùng một số người khác đang đánh bạc tại quán cà phê. Sau quá trình điều tra và xét xử, nam nghệ sĩ bị xử phạt 50 triệu đồng. Tại phiên tòa, Hồng Tơ bày tỏ sự ăn năn, thừa nhận sai phạm và mong nhận được sự khoan hồng. Sau biến cố này, ông gần như rút lui khỏi các hoạt động giải trí sôi động như trước.

Những năm gần đây, Hồng Tơ lựa chọn cuộc sống nhẹ nhàng hơn. Thay vì chạy show liên tục như trước, ông tập trung chăm lo gia đình và kinh doanh quán cà phê kết hợp phòng trà tại nhà. Hiện nam nghệ sĩ đang sống cùng người vợ kém 23 tuổi và cô con gái nhỏ. Ông nhiều lần chia sẻ bà xã là chỗ dựa tinh thần quan trọng nhất trong giai đoạn khó khăn, luôn đồng hành và động viên ông vượt qua những biến cố cuộc đời.

Sau scandal, Hồng Tơ cho biết công việc nghệ thuật bị ảnh hưởng đáng kể. Nhiều chương trình, dự án truyền hình và phim ảnh trở nên dè dặt hơn khi mời ông tham gia. Nam nghệ sĩ từng thừa nhận cảm giác hụt hẫng khi uy tín gây dựng suốt nhiều năm có thể bị ảnh hưởng chỉ sau một sai lầm. Dẫu vậy, ông chọn cách đối diện thay vì biện minh. Hồng Tơ cho biết bản thân đã nhận được bài học lớn và không muốn lặp lại những sai lầm trong quá khứ.

Hiện tại, nam nghệ sĩ đang sinh sống trong căn biệt thự được cho là có giá trị hơn 20 tỷ đồng. Vì bà xã yêu thích màu tím nên phần lớn không gian trong nhà đều được phủ gam màu này, từ nội thất đến các chi tiết trang trí. Khuôn viên sân vườn rộng rãi được Hồng Tơ tận dụng để trồng cây cảnh, nuôi cá, làm hòn non bộ và chăm sóc nhiều loại chim cảnh như nhồng, két, sáo sậu, sáo nâu... Ngoài ra, ông còn có niềm đam mê sưu tầm đồ cổ, từ nhạc cụ, bàn ghế đến các loại tiền giấy từ nhiều quốc gia.

Đặc biệt, trên tầng thượng, Hồng Tơ còn dựng một không gian mang đậm chất miền Tây Nam Bộ với căn nhà lá nhỏ và những vật dụng gợi nhớ tuổi thơ. Đây cũng là nơi ông thường lên thư giãn, đọc sách hoặc nghe radio mỗi khi có thời gian rảnh. Nhờ diện tích sân vườn rộng, vợ chồng Hồng Tơ mở một quán cà phê sân vườn tại gia với sức chứa khoảng 70 khách mỗi lượt. Vào tối thứ Sáu hàng tuần, nơi đây còn trở thành không gian giao lưu âm nhạc để các nghệ sĩ thân thiết gặp gỡ, hát cho nhau nghe và ôn lại những kỷ niệm của thời sân khấu vàng son.

Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, Hồng Tơ từng nói: "Tôi loanh quanh bán cà phê, mở phòng trà tại gia, sống an phận. Tuổi tôi giờ cũng xem như nghỉ hưu rồi. Tôi tập trung làm người chồng, người cha chu toàn cho gia đình. Có việc thì đi làm, không thì ở nhà với vợ con".

