Hóng: Sao nữ đình đám mới cưới 1 tuần đã cãi nhau ầm trời với chồng, showbiz sắp có cặp đôi ly hôn thần tốc?

Nữ người mẫu nổi tiếng Hàn Quốc Choi Joon Hee (con gái cố minh tinh Choi Jin Sil) vừa kết hôn với bạn trai ngoài ngành giải trí cách đây hơn 1 tuần. Mối tình của cặp đôi này đã gây xôn xao bàn tán ngay từ giây phút mới bắt đầu và tới nay khi chính thức về chung 1 nhà, họ lại tiếp tục phủ kín truyền thông - mạng xã hội với diễn biến đáng ngại mới đây.

Theo đó, Choi Joon Hee vừa có màn giao lưu hỏi đáp cùng khán giả trên trang cá nhân và bất ngờ để lộ chuyện mới cãi nhau ầm trời với ông xã trong ngày hôm qua. Đáng chú ý, cô còn hé lộ luôn thái độ quyết liệt của đàng trai trong trận cãi vã: “Giờ tụi tôi chính thức thành vợ chồng rồi nên anh ấy chẳng thèm nhường nhịn tôi nữa”. Chia sẻ của Choi Joon Hee đã khiến mạng xã hội xôn xao bàn tán. Thậm chí, 1 số khán giả còn đặt ra nghi vấn nữ người mẫu họ Choi và ông xã sẽ sớm ly dị sau thời gian ngắn kết hôn, bởi lẽ cặp đôi này mới cưới 1 tuần mà đã cãi nhau “long trời lở đất” để tới mức cô vợ lên mạng kể lể chồng không thèm nhẹ nhàng với mình.

Choi Joon Hee vừa có những chia sẻ gây xôn xao về ông xã. Ảnh: Nate

Giữa những lo ngại từ khán giả, Choi Joon Hee cũng đã nhanh chóng lên tiếng xoa dịu tình hình. Nữ người mẫu úp mở rằng mình và ông xã đã làm lành với nhau, ngoài ra cô cũng chẳng nghĩ ngợi gì về trận cãi lộn mới đây. Đồng thời, cô còn trấn an người hâm mộ: “Danh xưng dành cho anh ấy đã đổi từ bạn trai thành ông xã rồi. Điều đó mang lại cho tôi 1 cảm giác ổn định và an tâm về mặt tâm lý. Bây giờ ngay cả khi vợ chồng tôi có cãi nhau thì cũng không làm cho tôi phải suy nghĩ quá nhiều như trước nữa. Thêm nữa là giờ đây tôi cũng thấy rất yên tâm vì anh ấy có thể ký giấy với tư cách người giám hộ hợp pháp nếu chẳng may tôi phải vào bệnh viện”.

Khi được hỏi liệu có bao giờ cô có linh cảm rằng mình sẽ kết hôn với ông xã hiện tại hay chưa, Choi Joon Hee đã thẳng thắn chia sẻ: “Tôi từng có suy nghĩ kiểu ‘Nếu không phải anh ấy thì mình còn hẹn hò được với ai nữa đây?’. Tôi yêu anh ấy rất nhiều. Thành thật mà nói, việc chia tay rồi làm lại từ đầu làm cho tôi thấy mệt mỏi lắm mọi người ạ. Nghĩ đến chuyện gặp gỡ người mới, lại phải cố gắng giải thích về bản thân từ đầu cho người đó, rồi trải qua các giai đoạn hẹn hò... chỉ cần nghĩ tới thôi đã thấy mệt lắm rồi ý. Vậy nên, tôi chỉ muốn ổn định cuộc sống bên cạnh người đàn ông đáng tin cậy hiện tại mà thôi”.

Trước đó, hôn lễ của Choi Joon Hee và bạn trai hơn 11 tuổi (anh Kim) đã được tổ chức ở 1 khách sạn thuộc quận Gangnam, Seoul cách đây hơn 1 tuần. Trong giờ phút thiêng liêng, Choi Joon Hee được anh trai - nam ca sĩ Choi Hwan Hee dắt tay tiến vào lễ đường. Nữ người mẫu diện chiếc váy cưới trễ vai quyến rũ và đã trao nụ hôn nồng nàn, ngọt ngào cho chú rể trước sự chứng kiến của các thành viên 2 bên gia đình.

Choi Joon Hee mới tổ chức đám cưới với ông xã đáng tuổi chú cách đây khoảng 1 tuần. Ảnh: Nate

Dù trông khá đẹp đôi bất chấp tuổi tác song mối quan hệ giữa Choi Joon Hee và ông xã lại vấp phải làn sóng tranh cãi gay gắt từ khá đông khán giả. Âu cũng là bởi chồng của nữ người mẫu họ Choi có lý lịch đời tư khá rối ren. Được biết, Choi Joon Hee và anh Kim quyết định tiến tới hôn nhân sau 5 năm hẹn hò. Đáng nói, năm nay sao nữ họ Choi mới 23 tuổi. Từ đây, nghi vấn anh Kim hẹn hò với Choi Joon Hee khi cô còn đang ở độ tuổi vị thành niên đã gây xôn xao bàn tán trên diện rộng.

Chưa dừng lại ở đó, anh Kim cũng xuất hiện tại nhà Choi Joon Hee vào hôm cô này báo cảnh sát bắt giữ bà ngoại (bà Jung Ok Sook) với cáo buộc xâm nhập gia cư bất hợp pháp hồi tháng 7/2023. Thậm chí, anh Kim còn la lối, đuổi bà ngoại của Choi Joon Hee ra khỏi nhà, đồng thời tỏ thái độ hỗn láo với bậc bề trên: “Bà không có quyền gì ở ngôi nhà này nhé”. Qua đây, công chúng nhận định, nhân cách của chồng Choi Joon Hee vốn chẳng tốt đẹp gì.

Chồng Choi Joon Hee dính nhiều tai tiếng. Ảnh: Naver

Chưa hết, chồng Choi Joon Hee còn bị tố liên quan tới 1 vụ tai nạn giao thông. Theo đó trong 1 cuộc phỏng vấn trước đây, bà Jung Ok Sook (bà ngoại Choi Joon Hee) tiết lộ chuyện Choi Joon Hee hồi học cấp 3 từng bị gãy mắt cá chân khi đang đi xe máy cùng 1 người đàn ông. Dựa vào các mốc thời gian, người đàn ông đi cùng Choi Joon Hee lúc đó được cho là anh Kim và rất có thể anh này đã cầm lái gây ra vụ tai nạn giao thông. Bà Jung Ok Sook cho biết thêm bà đã phải chi trả khoảng 7 triệu won (126 triệu đồng) viện phí cho cả cháu gái lẫn người đàn ông đi cùng bằng hình thức trả góp trong vòng 10 tháng.

Việc anh Kim khi ấy khoảng 30 tuổi nhưng không có tiền chi trả viện phí đã khiến dư luận dấy lên nhiều nghi ngờ. Lúc trước, truyền thông giới thiệu Kim đang làm nhân viên văn phòng, song công chúng không mấy tin vào điều đó sau khi lộ ra chuyện anh này không có đủ khả năng chi trả viện phí cho mình và Choi Joon Hee.

Cuối cùng, ký giả tờ Sports Chosun đào sâu tìm hiểu và phát hiện ra nhiều thông tin đáng chú ý liên quan tới nghề nghiệp của chồng Choi Joon Hee. Hóa ra, anh Kim từng thất nghiệp lông bông trong thời gian dài và hiện được cho là không phải nhân viên văn phòng. Nguồn tin thân cận hé lộ: “Trên thực tế, ngay cả những người quen biết cũng không biết chính xác hiện tại anh Kim đang làm công việc gì. Thời niên thiếu, Kim từng chơi trong 1 đội bóng đá. Sau khi tốt nghiệp trung học, anh ấy có 1 khoảng thời gian làm thợ sửa chữa ô tô. Tuy nhiên, kể từ khi bắt đầu hẹn hò với Choi Joon Hee, anh Kim dường như cũng đã nghỉ việc luôn rồi. Sau khi yêu Choi Joon Hee, có 1 khoảng thời gian Kim không đi làm”.

Nhiều khán giả lo lắng khi Choi Joon Hee vẫn quyết cưới anh Kim làm chồng cho bằng được. Ảnh: Nate

Choi Joon Hee sinh năm 2003, là người con thứ 2 của nữ diễn viên đình đám 1 thời Choi Jin Sil và vận động viên bóng chày Jo Sung Min. Choi Joon Hee từng tuyên bố debut làng giải trí Hàn Quốc bằng việc ký hợp đồng độc quyền với công ty giải trí Y Bloom vào tháng 2/2022. Thế nhưng, cô đã chấm dứt hợp đồng chỉ sau 3 tháng và từ đó tới nay chuyển sang hoạt động với tư cách người mẫu kiêm influencer.