Phần 2 vụ sao nam Vbiz ai cũng biết mặt âm thầm ly hôn: Mâu thuẫn từ chuyện chia tài sản đến quyền chăm sóc con

Showbiz Việt dạo này đúng kiểu không yên. Chỉ cần ngủ trưa một giấc, úp điện thoại vài tiếng thôi là lúc mở ra đã thấy drama mới nổ đùng đùng khắp cõi mạng. Có những sự việc liên quan đến nghệ sĩ được công khai phát là dân tình đứng hình, còn có những chuyện chưa ai xác nhận nhưng hint bay đầy trời, nghe qua đã thấy "bổ phổi". Và câu chuyện sao nam Vbiz âm thầm ly hôn vợ sau gần 15 năm bên nhau chính là kiểu drama thứ hai đó.

Ở phần 1, "bà hàng xóm" đã hé lộ câu chuyện nam ca sĩ ai cũng biết mặt, có ca khúc hot mà mỗi năm ai cũng phải nghe 1 lần hoặc tự hát hoặc được ai đó hát cho nghe đã bí mật làm thủ tục ly hôn. Thời gian qua, cả hai gần như không còn xuất hiện cùng nhau. Hồi trước còn gia đình ríu rít, đưa con đi chơi, đi sự kiện, đăng ảnh qua lại. Giờ thì mạnh ai nấy sống online, người đăng làm việc, người đăng chăm con, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng đối phương đâu nữa.

Ở phần tiếp theo này, chính là câu chuyện cặp đôi này không phải kiểu đường ai nấy đi trong văn minh, nội tình được đồn là căng như dây đàn. Theo nguồn tin của chúng tôi, vào Tết năm nay cả hai đã đón năm mới ở hai nơi khác nhau. Chưa hết, điều khiến câu chuyện trở nên drama hơn nằm ở phần tài sản và quyền nuôi con. Hiện hai bên vẫn chưa tìm được tiếng nói chung trong việc phân chia khối tài sản đã cùng gây dựng suốt hơn chục năm qua. Thậm chí còn có thông tin cho rằng phía đàn trai đang muốn giành phần nhiều hơn trong việc chia tài sản chung khiến mối quan hệ càng thêm căng thẳng.

Ảnh minh họa

Còn chuyện con cái thì dù người lớn hết yêu nhưng tình thương dành cho con vẫn còn nguyên. Cả hai đều rất yêu thương con và ai cũng muốn trực tiếp nuôi dạy, chăm sóc các bé nên không dễ đạt được thỏa thuận. Bởi vậy nên mọi chuyện tới giờ vẫn chưa thể giải quyết dứt điểm. Nhìn từ ngoài vào cứ tưởng trước kia cả hai xây dựng hình ảnh gia đình kiểu mẫu, bình yên thì sẽ kết thúc trong êm đẹp, ai ngờ sau khi toang đang có một cuộc chiến âm thầm kéo dài suốt thời gian qua.

Tất nhiên hiện tại tất cả vẫn chỉ là thông tin lan truyền từ MXH và người trong cuộc chưa hề lên tiếng xác nhận. Nhưng với tốc độ “đánh hơi drama” của cư dân mạng Việt Nam, chắc chắn mọi động thái tiếp theo của cặp đôi này sẽ còn bị soi kỹ hơn nữa. Thôi thì sau cùng, dù đúng sai hay thực hư ra sao, điều nhiều người mong nhất vẫn là mọi chuyện sớm được giải quyết trong êm đẹp. Bởi sau gần 15 năm đồng hành, nếu không thể tiếp tục đi cùng nhau thì ít nhất cũng hy vọng cả hai vẫn giữ được sự văn minh để mỗi người có cuộc sống bình yên và hạnh phúc riêng của mình.