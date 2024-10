Vụ bê bối tình dục, mại dâm của ông trùm nhạc rap Diddy gây rúng động dư luận toàn cầu thời gian qua.

Sau khi Diddy bị bắt, nhiều nhân vật cấp cao trong ngành công nghiệp âm nhạc Mỹ lẫn giới nghệ sĩ rơi vào tình cảnh "ngủ không ngon" vì lo sợ bị phơi bày góc khuất đời tư có liên quan đến nam rapper tai tiếng. Trong đó, ngôi sao hạng A bị rò rỉ clip nóng với Diddy được tiết lộ đang ở trong trạng thái hoảng loạn, hoang mang.

Theo nguồn tin của tờ The Post, người bị lộ video nhạy cảm với Diddy là 1 sao nam hạng A, trẻ tuổi. Nam nghệ sĩ hoàn toàn không biết bản thân có clip nóng, và nguyên nhân chúng bị rò rỉ ra ngoài sau khi Diddy bị bắt. Ngôi sao này đang cố thương lượng với người nắm giữ để lấy lại clip nóng, đồng thời thuyết phục họ không tung lên mạng hay bán chúng cho những cá nhân, đơn vị có mục đích xấu.

Người bị rò rỉ clip nóng với Diddy được tiết lộ là 1 sao nam hạng A ở Hollywood

"Vụ việc đang gợi lại 1 số ký ức kinh hoàng đối với nam nghệ sĩ này và khiến anh ấy suy sụp. Anh ấy là nạn nhân từ nhiều năm trước và giờ anh ấy lại trở thành nạn nhân thêm 1 lần nữa. Nếu đoạn phim đó bị phát tán, chúng sẽ phá hủy danh tiếng lẫn cuộc đời của anh ấy. Hình ảnh nhạy cảm sẽ tồn tại trên Internet mãi mãi và những lời gièm pha cũng sẽ đi theo anh ấy cả đời. Tình thế hiện tại là cơn ác mộng với anh ấy. Giờ anh ấy chỉ còn biết cầu nguyện cho mọi thứ sớm qua đi", nguồn tin thân cận với nam nghệ sĩ nói với tờ The Post.

Chia sẻ trên của nguồn tin gây chú ý khi đề cập đến việc nam nghệ sĩ 2 lần trở thành "nạn nhân". Do đó, nhiều netizen nghi vấn sao nam nói trên đã bị Diddy xâm hại tình dục rồi quay lén clip nóng. Và giờ anh trở thành nạn nhân trong vụ bị phát tán hình ảnh riêng tư nhạy cảm.

Diddy bị nghi vấn đã xâm hại sao nam và quay lại clip nhạy cảm

Trước đó, vào 2/10, nữ luật sư Ariel Mitchell-Kidd gây chú ý khi cho biết đoạn video khiêu dâm nhạy cảm của Diddy và 1 ngôi sao hạng A đã bị rò rỉ và đang được rao bán khắp nơi. Theo Ariel Mitchell-Kidd, nhân vật xuất hiện trong clip nóng cùng Diddy có danh tiếng, địa vị cao hơn cả nam rapper tai tiếng.

"Đã có những đồn thổi về việc những video nhạy cảm liên quan đến nghệ sĩ ở Hollywood đang được rao bán, và gần đây đã có người liên lạc với tôi để bán 1 clip nóng của Diddy với 1 người nổi tiếng. Tôi đã xem ảnh tĩnh cắt từ clip nóng đó. Chúng có vẻ được quay ở nhà riêng của Diddy tại Alanta (Mỹ). Người trong video chỉ nhìn 1 cái liền có thể nhận ra. Tôi thấy dường như người đó không biết rằng mình đang bị quay lén" , nữ luật sư cho biết.

Trên sóng của NewsNation, luật sư Ariel Mitchell-Kidd từ chối tiết lộ danh tính, giới tính cũng như lĩnh vực làm việc của ngôi sao hạng A bị lộ clip nhạy cảm với Diddy. Tuy nhiên, cô cho biết người nắm giữ clip nóng cũng đã liên hệ và thương lượng muốn bán lại chúng cho người nổi tiếng nói trên trước khi đưa ra quyết định có công khai hay không.

Nữ luật sư Ariel Mitchell-Kidd cho biết clip nóng của Diddy và 1 người nổi tiếng, quyền lực hơn cả ông trùm này đang bị rao bán

Trước đó, Gene Deal (cựu vệ sĩ của Diddy) cũng cho biết ông trùm nhạc rap lưu giữ clip nóng của rất nhiều nghệ sĩ và nhân vật quyền lực. Hàng loạt video này được ghi lại sau khi những người này tham dự các buổi tiệc thác loạn do Diddy tổ chức. Theo tờ Page Six, ước tính có hơn 1.000 người nổi tiếng đã đổ xô đến các bữa tiệc do nam rapper tổ chức từ năm 1998 đến năm 2009. Do đó, nếu loạt video nhạy cảm có liên quan đến các ngôi sao hàng đầu Hollywood bị phát tán ra ngoài sẽ gây rúng động dư luận.

Vệ sĩ Diddy từng cho biết nam rapper này nắm giữ clip nóng của nhiều người

Diddy bị truy tố với loạt cáo buộc tống tiền, xâm hại, buôn tình dục và mại dâm vào tháng 9. Anh đang bị giam giữ tại Trung tâm giam giữ Metropolitan ở Brooklyn (Mỹ). Nam rapper đã 2 lần bị từ chối xin tại ngoại. Tại phiên tòa vào ngày 17/9, Diddy không nhận tội, đồng thời phủ nhận mọi cáo buộc chống lại mình.

Vào ngày 1/10 (giờ địa phương), Diddy tiếp tục đối diện với cáo buộc tấn công tình dục của 120 nạn nhân mới. Đáng chú ý, luật sư Tony Buzbee gây sốc khi tố ông trùm nhạc rap tai tiếng đã xâm hại tình dục 25 trẻ vị thành niên. Trong đó, nạn nhân nhỏ nhất mới 9 tuổi. Theo luật sư, Diddy và đồng phạm đã lợi dụng các buổi thử giọng do công ty tổ chức để thực hiện hành vi đồi bại với trẻ vị thành niên.

Nguồn: Page Six