Theo báo cáo của The Wrap, sao nam hành động The Rock đã có nhiều hành động khá tồi tệ, thiếu chuyên nghiệp khi quay phim Red One cùng với nam diễn viên Chris Evans. Hiện tại, bài "tố cáo" The Rock của trang này đang được khán giả vô cùng quan tâm.

Cụ thể, nhiều nhân viên đoàn phim Red One đã lên tiếng tố The Rock thường xuyên đi trễ, mỗi ngày trễ đế 7-8 tiếng, thậm chí có ngày không hề xuất hiện khiến ekip và bạn diễn chờ đợi mỏi mòn. Việc nam diễn viên liên tục đi trễ khiến cho kinh phí sản xuất phim đội lên khá nhiều, tăng lên đến 250 triệu USD (hơn 6000 tỷ đồng).

Ngoài ra theo The Wrap, đây không phải chuyện mới mẻ gì đến từ sao nam sinh năm 1972. Trang này cho rằng những "ân oán" của The Rock với một số ngôi sao khác như Vin Diesel, Ryan Reynolds... đều đến từ tật xấu đi trễ này. Khi còn đóng loạt phim Fast & Furious, anh và Diesel xảy ra mâu thuẫn, đến giờ vẫn chưa thể cứu vãn.

Còn khi tham gia Red Notice cùng Ryan Reynolds, The Rock cũng nảy sinh cãi vã với Reynolds vì để bạn diễn đợi quá lâu. Một số thành viên ekip còn tiết lộ rằng The Rock đóng phim khá tùy tiện, còn "tiểu tiện" vào chai nước ngay trên trường quay để tiết kiệm thời gian. Đặc biệt, The Rock có tôn chỉ "không làm việc trên 5 tiếng" và sẽ lập tức về nhà bằng chuyên cơ riêng ngay khi cảm thấy không muốn làm việc nữa.

Hiện tại những cáo buộc của The Wrap đang khiến danh tiếng của The Rock chịu ảnh hưởng nặng nề. Nhiều netizen sốc nặng khi trước đó, The Rock luôn nổi tiếng có thái độ làm việc tốt, thậm chí từng có câu chuyện "tông sập cửa nhà vì trễ giờ làm".

Kể từ khi nổi tiếng trên mặt trận Hollywood, The Rock đã luôn được biết đến là một trong những ngôi sao hành động được săn đón nhất. Các dự án anh tham gia đa phần đều được quan tâm khi ra rạp, như Furious 7 hay Hobbs & Shaw. Hiện tại, anh có tổng doanh thu các phim đóng chính lên đến 13 tỷ USD, là một trong những ngôi sao quyền lực. Tuy vậy, The Rock vẫn gặp không ít tranh cãi bởi diễn xuất hạn chế, đóng chục phim nhưng có duy nhất một tạo hình, tạo ra "hiện tượng The Rock" khiến ai nấy ngán ngẩm.