Tin rò rỉ từ Hollywood: The Rock ép DC làm phim theo ý mình, khiến Henry Cavill mất cả vai Superman

Khi trở thành tân Chủ tịch của DC Studios, James Gunn đã tiến hành hàng loạt cải tổ để chuẩn bị xây dựng vũ trụ điện ảnh DC mới (DCU), liên kết giữa nhiều mảng như phim ảnh hay trò chơi điện tử. Một trong những thay đổi lớn nhất mà ông đã đưa ra chính là việc thanh lọc nhân sự và cắt vai của không ít diễn viên nổi tiếng, bao gồm Henry Cavill (Superman) và Dwayne “The Rock" Johnson (Black Adam).

Trong trường hợp của The Rock, lý do mà James Gunn đưa ra chính là ông chưa muốn khai thác Black Adam trong 2 chương đầu tiên của DCU, kéo dài trong khoảng 8 - 10 năm. Tuy nhiên, theo những thông tin mới đây từ The Wrap, dường như mọi chuyện không chỉ đơn giản như vậy mà còn có nguyên nhân sâu xa xuất phát từ việc The Rock thường xuyên ép DC làm việc theo ý kiến cá nhân, thay vì phục vụ cho cốt truyện chung của cả vũ trụ điện ảnh.

The Rock đã đặt bản thân lên trên cả vũ trụ điện ảnh DC - Ảnh: Internet.

Theo hai giám đốc cấp cao (ẩn danh) tại Hollywood chia sẻ với The Wrap cho biết, The Rock đã từ chối ý tưởng để Zachary Levi (Shazam) xuất hiện trong đoạn post-credit của Black Adam, mặc dù hai nhân vật này vốn là kỳ phùng địch thủ và từng nhiều lần đối đầu trong nguyên tác truyện tranh. Thay vào đó, khi quảng bá cho bộ phim của mình, The Rock thường xuyên đề cập đến Superman và hứa hẹn khán giả sẽ sớm được chứng kiến cuộc đụng độ giữa anh và Henry Cavill trên màn ảnh lớn.

“Dwayne đã đặt bản thân lên trên tầm quan trọng của bộ phim", The Wrap trích dẫn, “Thay vì làm phim, anh ta chỉ muốn mở rộng thương hiệu cá nhân và tự tạo ra một thương hiệu xoay quanh chính mình”.

The Rock đã từ chối để Zachary Levi xuất hiện trong Black Adam với vai trò là Shazam, bất chấp 2 nhân vật này có liên hệ chặt chẽ với nhau trong nguyên tác - Ảnh: Internet.

Ban đầu, DC vẫn luôn theo đuổi ý tưởng để Black Adam góp mặt trong bom tấn về câu chuyện nguồn gốc của Shazam. Thế nhưng, The Rock lại muốn sản xuất hẳn một bộ phim solo dành cho nhân vật phản anh hùng của mình, và đó chính xác là điều đã xảy ra trong năm 2022 vừa qua. Mối quan hệ về cả nguồn gốc sức mạnh (từ các vị thần Hy Lạp và Ai Cập) cho đến lịch sử đối đầu đa dạng trên những trang truyện của DC, là lý do khiến nhiều người tiếc nuối, thậm chí là phẫn nộ khi Shazam và Black Adam chưa thể đụng độ trên màn bạc.

Black Adam cũng là một trong những đối thủ xứng tầm của Superman, và việc hai nhân vật này chạm trán với nhau có lẽ chỉ là vấn đề thời gian. Tuy nhiên giờ đây, tất cả những ý tưởng đó có lẽ sẽ không thể xảy ra trong vũ trụ DC, ít nhất là với dàn diễn viên cũ từ DCEU. Và mọi chuyện một phần xuất phát từ việc The Rock muốn biến Black Adam trở thành nhân tố chính của DC, thay vì đi theo kế hoạch chung của cả vũ trụ điện ảnh.

The Rock đã phải trả giá cho hành động của mình gần như ngay lập tức, sau khi Black Adam trở thành một trong những “quả bom xịt” lớn nhất năm 2022, với thất bại nặng nề ở mặt doanh thu phòng vé. Nam diễn viên đã lập tức bị loại bỏ khỏi kế hoạch của James Gunn, và đáng tiếc hơn cả là Henry Cavill, người mới trở lại với vai Superman sau rất nhiều tin đồn bất ổn về tương lai tại DC, cũng đã bị cắt vai, dù chàng Siêu Nhân vẫn là một phần quan trọng trong DCU.

Nguồn: The Wrap, Fortune