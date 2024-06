Tài tử suýt tan tành sự nghiệp vì quá tham lam

Park Shin Yang sinh năm 1968, từng là một diễn viên khá quen mặt trên sóng truyền hình Hàn Quốc. Anh bắt đầu tham gia diễn xuất với vai Hamlet trong vở kịch cùng tên vào năm 1986. Phải mãi 10 năm sau, anh mới chính thức chuyển hướng sang đóng phim trong tác phẩm Glass. Phim thành công vang dội, thậm chí còn trở thành bộ phim Hàn Quốc đầu tiên được chọn tham gia Tuần lễ phê bình Liên hoan phim Cannes. Nhờ vai diễn ở Glass, anh đã nhận được giải Nam diễn viên mới xuất sắc nhất tại cả hai lễ trao giải danh giá bậc nhất Hàn Quốc là Baeksang và Rồng Xanh. Ngay sau đó, anh tiếp tục ghi tên mình vào hàng ngũ diễn viên thực lực có sức ảnh hưởng lớn khi liên tiếp tạo nên thành công với các phim tình cảm như The Letter, A Promise, Fascinate My Heart....

Năm 2004, tên tuổi của Park Shin Yang lên một tầm cao mới khi anh thành công vang dội với bộ phim truyền hình quốc dân thời đó - Chuyện Tình Paris. Phim đã mang về cho Park Shin Yang và Kim Jung Eun giải Daesang (Giải thưởng lớn) tại SBS Drama Awards năm đó, biến anh trở thành siêu sao truyền hình trong mắt các nhà làm phim.

Hình ảnh ở phim

Sau Chuyện Tình Paris, Park Shin Yang "đánh đâu thắng đó", sự nghiệp thăng hoa chưa từng thấy. Cũng vì thành công đến nhanh không tưởng nên Park Shin Yang đã có thái độ ngôi sao. Năm 2008, anh vướng phải bê bối tranh chấp cát-xê với nhà sản xuất. Theo đó, bộ phim War of Money thành công vang dội, thu về lợi nhuận vượt ngoài sự kỳ vọng nên NSX đã đề nghị Park Shin Yang quay thêm một số tập. Ai ngờ, anh lại hét giá cát-xê lên tới 170,5 triệu won 1 cho mỗi tập quay thêm. Con số này cao gấp 4 lần thù lao bình thường.

Được biết sau đó, anh bị nhà sản xuất quỵt khoản thù lao 380 triệu won và phải đâm đơn kiện. Vô tình, vụ kiện cáo này đã làm lộ chuyện Park Shin Yang hét giá cát-xê cao gấp 4 lần bình thường. Ngay lập tức, Hiệp hội sản xuất phim truyền hình, bao gồm các công ty sản xuất phim truyền hình lớn trong nước đã đưa ra quyết định "đình chỉ vô thời gian việc diễn xuất của Park Shin Yang.

Theo đó, anh gần như bị "đuổi cổ" khỏi showbiz khi không thể xuất hiện trong tất cả các bộ phim truyền hình do hơn 40 công ty đều là những ông lớn máu mặt trong giới làm phim Hàn, bao gồm Kim Jong Hak Production, Samhwa Production, Chorokbaem Media, Olive Nine và Pan Entertainment,... sản xuất. Một thành viên của Hiệp hội sản xuất phim truyền hình cho biết màn "thẳng tay trừng trị" này là để duy trì trật tự trong thị trường sản xuất phim truyền hình, nhất là ở thời buổi kinh tế khó khăn. Ngoài Park Shin Yang thì ngay cả công ty sản xuất bộ phim War of Money cũng bị trục xuất khỏi hiệp hội vì hành vi quỵt lương.

Chỉ vì một hành động, sự nghiệp của Park Shin Yang chững lại đến gần 10 năm. Phải đến năm 2016, anh mới có thể tái xuất màn ảnh cùng phim truyền hình My Lawyer, Mr. Jo. Dù phim vẫn được chú ý, rating khá ổn nhưng rõ ràng, Park Shin Yang không thể trở lại thời kỳ hoàng kim như xưa.

Những năm gần đây, Park Shin Yang cũng không còn quá mặn mà với diễn xuất. Thay vào đó, anh tìm ra niềm đam mê mới với hội họa. Tháng 4 vừa qua, nam diễn viên cũng vừa hoàn thành xong buổi triễn lãm cá nhân với 131 bức tranh do mình vẽ suốt 10 năm qua.



Cuộc hôn nhân ồn ào nhất nhì showbiz

Năm 2002, khi mới nổi tiếng chưa lâu, Park Shin Yang bất ngờ tuyên bố kết hôn với tiểu thư gia thế khủng Baek Hye Jin. Ngay lập tức, cuộc tình của họ vấp phải hàng loạt ý kiến phản đối, người hâm mộ cấm Park Shin Yang tiến tới với Baek Hye Jin. Bởi lẽ tời điểm đó, dù mới 21 tuổi nhưng cô Baek đã có 1 đời chồng và nhiều tin đồn về nhân cách tồi tệ.

Ban đầu, Park Shin Yang khẳng định chuyện quá khứ của Beak Hye Jin không ảnh hưởng gì tới quyết định của anh. Nhưng sau đó, trước sức ép của công ty quản lý và khán giả, Shin Yang đành ngậm ngùi nói lời chia tay người yêu. Vì chuyện này, gia đình Beak Hye Jin định đưa con gái mình ra nước ngoài. Ngày 24/9/2002, làng giải trí Hàn Quốc chấn động với thông tin Park Shin Yang tự tử vì tình phải nhập viện cấp cứu. Dù sau đó Park Shin Yang được cứu sống nhưng anh lại khiến dư luận chĩa mũi nhọn về phía Baek Hye Jin, công trích, chỉ trích cô thậm tệ. Sau khi xuất viện, anh đã họp báo xin lỗi và thông báo việc mình sẽ vẫn cưới Baek Hye Jin.

Quyết định năm đó dù bị chỉ trích thậm tệ nhưng có lẽ lại là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời Park Shin Yang. 22 năm qua, dù không công khai về cuộc hôn nhân của mình nhưng ai cũng biết anh vẫn đang rất hạnh phúc bên người vợ giàu có. Có lẽ cũng chính vì có một người vợ vững về kinh tế nên suốt thời gian gần 10 năm lao đao, bị cấm sóng, Park Shin Yang vẫn chẳng bị ảnh hưởng gì.

Nguồn ảnh: Naver