Oh Jung Se là nam diễn viên Hàn Quốc nổi tiếng những năm gần đây khi anh liên tục có những bộ phim truyền hình thành công về mặt danh tiếng. Một trong số đó phải kể đến những tác phẩm đình đám như Khi hoa trà nở, Điên thì có sao hay gần đây nhất là Revenant, bom tấn đài SBS năm 2023 và vai cameo ở Queen of tears. Ít ai ngờ, trước khi có được sự nghiệp vẻ vang như hiện tại, Oh Jung Se đã trải qua những ngày tháng nằm gai nếm mật vì diện mạo không quá nổi bật của mình.

Oh Jung Se gần đây làm cameo ở Queen of Tears vì anh có mối quan hệ thân thiết với Kim Soo Hyun

Oh Jung Se vào nghề từ năm 2001, những năm đầu sự nghiệp là khoảng thời gian vô cùng khó khăn khi anh cứ loay hoay với những vai phụ, vai khách mời kém tiếng. Bản thân nam diễn viên từng chia sẻ, mình đóng tới gần 100 vai phụ mới có được những vai chính đầu tiên. Đáng nói hơn, để nhận được gần 100 vai phụ đó thì anh đã đi casting tới hơn 1000 lần nhưng chỉ toàn gặp thất bại. Có nghĩa là Oh Jung Se đã bị ngót nghét 1000 đoàn phim từ chối, lý do chủ yếu là bởi diện mạo của anh không mấy ấn tượng.

Nói về những lần thất bại trong quá khứ, Oh Jung Se từng không giấu được sự xấu hổ. Anh cho biết thời điểm đó, anh áp lực và vô cùng ái ngại khi giới thiệu mình là một diễn viên. Thậm chí có vô số lần, anh đã lén lút để lại sơ yếu lý lịch của mình hoặc nhét nó vào khe cửa phòng casting rồi bỏ chạy. Thời gian đó, vì mưu sinh, Oh Jung Se cũng làm rất nhiều công việc khác nhau để kiếm thêm thu nhập và chờ được gọi đến thử vai.

Không ngoa khi nói, Oh Jung Se chính là biểu tượng của sự kiên trì, nỗ lực và rồi cuối cùng, anh cũng có những vai chính đầu tiên, ít nhiều được khán giả chú ý, thừa nhận. Diễn xuất tuyệt vời, khả năng biến hóa vô cùng linh hoạt, không bất cứ vai diễn nào làm khó được Oh Jung Se, kể cả vai một người mắc chứng tự kỷ ở bộ phim Điên Thì Có Sao. Năng lực của anh cũng được giới chuyên môn công nhận khi không ít lần anh được đề cử và thắng giải ở cả ba giải thưởng danh giá nhất Hàn Quốc là Bell Awards, Baeksang và Rồng Xanh.

Năng lực của Oh Jung Se được thừa nhận ở các giải thưởng danh giá

Đáng nể hơn nữa khi Oh Jung Se còn mắc một căn bệnh lạ, khiến nhiều người từng nghĩ rằng anh rất khó có thể sống trong làng giải trí. Đó là prosopagnosia (hội chứng mất nhận thức khuôn mặt) khiến anh gần như không thể nhớ bất cứ khuôn mặt nào, đôi khi là diện mạo của chính mình. Điều này nghiễm nhiên làm ảnh hưởng không nhỏ tới công việc diễn xuất và cả cách anh duy trì các mối quan hệ trong showbiz. Thế nhưng sau cùng, bằng nỗ lực phi thường, Oh Jung Se vẫn thành công vang dội với tư cách một diễn viên.

Nguồn ảnh: Hancinema