Theo Kdramastars, Son Ye Jin mới đây trở thành tâm điểm chú ý với bài đăng trên trang cá nhân hôm 22/4. Cụ thể, ngôi sao Crash Landing on You đăng loạt ảnh mới với chú thích: "Làm sao tôi có thể kiếm được cỏ 4 lá đây?". Dưới phần bình luận, nhiều netizen cho rằng Son Ye Jin đang cố tình "lộ hint" rằng sẽ góp mặt trong những tập cuối của series Queen of Tears . Trước đó, nhân vật Baek Hyun Woo (Kim Soo Hyun đóng) từng đi tìm mua những cây cỏ 4 lá cho Hong Hae In (Kim Jim Won) với hy vọng vợ sẽ sớm vượt qua bệnh tật.

Son Ye Jin gây chú ý khi đăng bài viết nói muốn đi tìm "cỏ 4 lá" trên Instagram.

Những bình luận nổi bật của netizen dưới bài viết của Son Ye Jin: - Cỏ 4 lá bây giờ đã trở thành biểu tượng chính thức của Crash Landing on You và Queen of Tears. - Một vai cameo trong Queen of Tears sắp tới chăng? - Đây chắc chắn không thể là một dòng trạng thái vô tình được. - Chào đón Son Ye Jin gia nhập Queen of Tears! - Nếu Son Ye Jin xuất hiện trong Queen of Tears thì tôi sẽ cày lại từ tập đầu tiên. - Hy vọng được thấy Son Ye Jin đóng phim nhiều hơn.

Bộ phim Crash Landing on You gần đây được nhắc lại nhiều khi Queen of Tears đang lăm le vượt mặt bom tấn của Hyun Bin - Son Ye Jin để trở thành dự án có điểm rating cao nhất mọi thời của đài tvN. Cụ thể, theo số liệu Nielsen Korea, tập 14 Queen of Tears phát sóng tối 21/4 đã đạt rating (tỉ suất người xem) trung bình toàn quốc là 21,625%, chỉ kém kỷ lục của Crash Landing on You 0,058%.

Ngoài độ hot của 2 nhân vật chính, Queen of Tears cũng gây sốt với dàn sao khách mời đính đàm kể từ những tập đầu tiên. Hàng loạt ngôi sao như Song Joong Ki, Kim Shin Rok cũng nhận lời tham gia, giúp đẩy rating của phim cao chót vót. Trước đó, nhiều khán giả cũng cho là đám cưới của 2 nhân vật chính trong Queen of Tears được lấy cảm hứng từ tiệc cưới của Son Ye Jin và Hyun Bin ngoài đời thật.

Nhiều khán giả cho rằng đám cưới trong Queen of Tears lấy cảm hứng từ Son Ye Jin và Huyn Bin.

Sau khi kết hôn và sinh con với Huyn Bin, Son Ye Jin tạm dừng sự nghiệp diễn xuất trong vài năm trở lại đây. Sắp tới, nữ diễn viên được cho rằng sẽ có màn tái xuất trong dự án của đạo diễn Park Chan Wook, đóng cùng tài tử Lee Byung Hun.