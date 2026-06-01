Sao lại có chú rể đáng yêu thế này: Nghiêm túc như đi họp, dành riêng 2 tráp là 2 thứ đặc biệt cho vợ

Giữa nhiều đám cưới được đầu tư hoành tráng, lễ ăn hỏi của cặp đôi Thúy Ngân - Văn Trung lại gây chú ý theo một cách rất riêng: nhẹ nhàng, chỉn chu nhưng vẫn đủ để khiến người xem cảm thấy ấm lòng.

Điều khiến buổi lễ được nhiều người nhắc đến không nằm ở sự xa hoa, mà ở khoảnh khắc chú rể Văn Trung tự mình đứng lên giới thiệu từng tráp sính lễ mà nhà trai mang đến nhà gái.

Với cách thưa gửi rành mạch, rõ ràng, chú rể lần lượt giới thiệu từng món lễ: "Thứ nhất là tráp trầu cau, đây là nét văn hóa của người Việt Nam, thể hiện sự son sắc của hai vợ chồng. Tráp thứ hai là tráp rượu và thuốc, tráp thứ ba là tráp hoa quả, tráp thứ tư là bánh cốm, tráp thứ năm là bánh phu thê thể hiện sự hòa quyện của hai bên, của chúng con cũng như là sự đoàn kết của hai bên gia đình".

Nhiều người thân, bạn bè còn hài hước trêu rằng chú rể đi hỏi vợ mà phát biểu chẳng khác nào đang tham dự một cuộc họp hội nghị. Chứng kiến chú rể thưa gửi rành mạch, nghiêm túc quá, cô dâu Thúy Ngân cũng không kìm được mà nhẹ nhàng thì thầm: "Đây không phải cuộc họp đâu" . Câu nói dí dỏm của cô dâu khiến không khí buổi lễ trở nên vui vẻ, gần gũi hơn, đồng thời càng làm khoảnh khắc giới thiệu sính lễ của chú rể thêm đáng yêu.

Đặc biệt, ngoài những tráp theo đúng lễ giáo truyền thống, Văn Trung còn chuẩn bị riêng cho cô dâu Thúy Ngân 2 tráp đặc biệt: tráp sách và tráp mỹ phẩm. Chú rể chia sẻ: "Hai tráp cuối cùng mà con làm dành riêng cho cô dâu, đó là tráp sách và tráp mỹ phẩm. Hai tráp này con xin báo cáo với gia đình hai bên, thể hiện sắc đẹp và tri thức, cũng giống như người con gái mà con đang chuẩn bị thành hôn".

Tráp mỹ phẩm tượng trưng cho vẻ đẹp, sự nữ tính và nét rạng rỡ của cô dâu; trong khi tráp sách đại diện cho tri thức, chiều sâu và những giá trị bên trong mà chú rể trân quý ở người bạn đời của anh. Cách chú rể đặt "sắc đẹp" và "tri thức" cạnh nhau cũng cho thấy sự ngưỡng mộ dành cho Thúy Ngân, không chỉ ở vẻ bề ngoài mà còn ở tâm hồn và tri thức của cô.

Không gian lễ ăn hỏi của cặp đôi được trang trí đơn giản, tinh tế với điểm nhấn là hình ảnh hoa sen. Trong văn hóa Việt Nam, hoa sen tượng trưng cho sự thanh cao, thuần khiết và vẻ đẹp bền bỉ.

Cô dâu Thúy Ngân diện áo dài trắng, tay cầm bó sen trắng nhẹ nhàng; chú rể Văn Trung lịch lãm trong bộ vest đen. Không cần chi tiết cầu kỳ hay rực rỡ, buổi lễ vẫn để lại ấn tượng bởi sự nền nã, hài hòa và đầy trân trọng, giống như chính câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng của cặp đôi.

(Nguồn: @trungngan2211, @sarahpeonyy)

