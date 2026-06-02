Đám cưới thượng lưu gây địa chấn showbiz sáng nay: Cô dâu chú rể hôn nhau say đắm, nhìn đâu cũng thấy phả ra "mùi tiền"

Sáng 2/6 (giờ Việt Nam), đám cưới hào môn thế kỷ với chủ đề "Lời hẹn ước đã đến đúng hẹn" của thiên thần Victoria's Secret Hề Mộng Dao và thiếu gia sòng bạc Macau Hà Du Quân - đã diễn ra tại Pháp. Sự kiện này đánh dấu cái kết viên mãn cho mối tình kéo dài 2 năm và cuộc hôn nhân gắn bó đã 7 năm giữa siêu mẫu hàng đầu Cbiz và Hà Du Quân.

Theo những hình ảnh được tiết lộ, lễ cưới mang đậm phong cách cổ điển và hào môn của Hà Du Quân - Hề Mộng Dao được tổ chức lâu đài cổ Mont Saint-Michel (di sản nổi tiếng thế giới, được UNESCO công nhận). Không gian lễ đường phủ những dải hoa tươi đủ màu tạo nên cảm giác tinh tế đúng chuẩn hôn lễ giới tài phiệt. Trong ngày trọng đại, Hề Mộng Dao bước vào lễ đường với mẫu váy cưới trắng trơn đơn giản, kết hợp trang sức kim cương cao cấp và kiểu tóc búi cao đội khăn voan dài. Tạo hình này khắc họa trọn vẹn hình ảnh một nàng dâu hào môn sang trọng, đồng thời vẫn giữ được khí chất độc lập của một siêu mẫu hàng đầu Cbiz. Còn Hà Du Quân lại diện suit đen, nơ trắng bảnh bao. Khi đọc lời tuyên thệ, Hề Mộng Dao đã không kiềm chế được cảm xúc, nghẹn ngào bật khóc. Cặp đôi tâm điểm của châu Á hôm nay cũng công khai trao nhau nhiều nụ hôn say đắm trước mặt các con và khách mời trong ngày cưới của mình.

Không chỉ không gian lễ đường, trang phục cưới, trang sức kim cương hàng trăm carat được phô diễn trong ngày vui của Hề Mộng Dao - Hà Du Quân gây choáng ngợp với giá trị trăm tỷ, chỉ giới siêu giàu mới có thể chạm đến, dàn khách mời hiện diện tại đám cưới cũng chứng minh đẳng cấp tài phiệt của họ. Trong 1 bức ảnh Hề Mộng Dao chụp cùng các khách mời nữ, cư dân mạng đã phát hiện những nhân vật đi ăn cưới cặp đôi đều thuộc tầng lớp siêu giàu, tinh hoa ở Trung Quốc hoặc là tên tuổi rất nổi tiếng trong giới giải trí, thể thao như Eileen Gu - vận động viên trượt tuyết tự do có nhiều huy chương Olympic nhất lịch sử, với tổng cộng 6 tấm huy chương qua hai kỳ Olympic 2022 và 2026; Tạ Kỳ Nhuận - ái nữ của Tập đoàn CP; Lâm Tâm Nhi - tiểu thư xuất thân từ gia tộc giàu có. Dù không thể có mặt tại hôn lễ tại Pháp, Chương Trạch Thiên - phu nhân tỷ phú Lưu Cường Đông, Hà Siêu Liên - em chồng cùng cha khác mẹ với Hà Du Quân - cũng gửi lời chúc mừng hạnh phúc đến cặp đôi.

Trước đó, trong bữa tiệc tối chào mừng ấm cúng dành riêng cho gia đình và những người bạn thân thiết nhất, Hề Mộng Dao khiến dân tình choáng ngợp khi dát đầy kim cương và đồ hiệu trên người. Hề Mộng Dao đã diện mẫu váy haute couture màu xanh băng thanh lịch, kết hợp với giày cùng màu của thương hiệu Dior có giá hơn 200.000 NDT (770 triệu đồng). Đi cùng bộ trang phục là loạt trang sức cao cấp đến từ GRAFF có giá trị siêu khủng, khiến ai nghe qua cũng choáng váng. Siêu mẫu Cbiz đã đeo khuyên tai kim cương 30,73 carat, vòng tay kim cương toàn phần 66,26 carat, nhẫn kim cương oval 7,1 carat. Tổng trọng lượng kim cương Hề Mộng Dao đeo trên người lên tới 103,7 carat, được ước tính trị giá khoảng 49 triệu NDT (gần 180 tỷ đồng).

Trên mạng xã hội, các netizen đều phải trầm trồ rằng đám cưới của Hà Du Quân - Hề Mộng Dao nhìn đâu cũng thấy phả ra “mùi tiền".

Tháng 7/2019, Hà Du Quân kết hôn với siêu mẫu nội y Hề Mộng Dao sau màn cầu hôn hoành tráng với 99.999 bông hồng. Sau 7 năm về chung nhà, Hà Du Quân và Hề Mộng Dao có 2 con: 1 trai (Ronaldo Hà Quảng Sân, sinh năm 2019), 1 gái (sinh năm 2022). Nhờ sinh được cháu nội đích tôn và giúp ông xã giành được thêm 1 phần tài sản thừa kế của cha chồng, địa vị của Hề Mộng Dao trong gia tộc họ Hà tăng lên đáng kể.

Hà Du Quân là con của bà tư Lương An Kỳ. Anh sinh năm 1995, kém vợ 6 tuổi và có tài năng toán học, học vấn cao. Hà Du Quân từng 2 năm liền thắng giải tại cuộc thi Olympic toán học quốc tế. Tròn 18 tuổi, anh trúng tuyển Đại học Oxford và Viện công nghệ Massachusetts (MIT) ở Mỹ. Tuy nhiên, Hà Du Quân chọn theo học ở MIT. Anh tốt nghiệp thạc sĩ năm 2016 và trở về Hong Kong (Trung Quốc) xây dựng sự nghiệp riêng.

Nguồn: Sina, Weibo